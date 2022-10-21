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抖音禁止出售用于猫、狗等小型宠物的驱虫剂

2022-10-21 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:20日，抖音发布关于修订《【母婴图书】行业管理规范》的意见征集通知，意见征集期为2022年10月20日—2022年10月27日。

其中，在禁止出售的商品中，新增禁止出售用于猫、狗等小型宠物的阿维菌素透皮液配方的驱虫剂。

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商品详情中，新增对宠物/宠物食品及用品类目的详情要求:

  • 宠物主粮、药品\药剂商详页需上传检测报告，包括报告封面及检测结论

  • 主粮类商品应图文展示完整配方表、换粮方法、喂养用量、适用年龄段、拆封后保存方法及使用期限

  • 零食类商品应展示完整配方表、喂养用量、适用年龄段

  • 用品或药剂类商品应图文展示使用方法、用量（如涉及）、适用年龄及注意事项

  • 食品、药剂类商品应提示过敏、呕吐、腹泻风险并告知应急处理办法

推广规范上，新增以下几条要求:

  • 推广服饰、床品等纺织品时，需以特写方式，清晰展示商品吊牌不少于3秒;

  • 不得对商品材质、成分含量、产地来源、发货时效做虚假或夸大宣传;

  • 涉及商品需拆分多个包裹发货、赠品单独发货、超重超大物流信息无法上传的，需在推广过程中提前告知消费者，并通过飞鸽及时同步发运信息。

  • 商家发货需遵守《商家发货行为管理规则》，针对故意大量超时不发货或严重损害用户权益的，订单赔付标准为:订单实际支付金额的10%，单笔赔付最低不少于10元，不高于200元。

本规范适用于经营如下类目的商家及推广如下类目商品的达人:

奶粉/辅食/营养品/零食
孕妇装/孕产妇用品/营养
婴童用品
童装/婴儿装/亲子装
书籍/杂志/报纸
教育音像
玩具/童车/益智/积木/模型
节庆用品/礼品
模玩/动漫/周边/cos/桌游
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋
婴童尿裤
宠物/宠物食品及用品
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    iQOO Neo7

  • i9-13900KF功耗大吗？

    大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是直屏还曲面屏吗？

    直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是第几代的？

    13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是金属边框吗？

    不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是lcd屏幕吗？

    不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

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  • iQOO Neo7有独显芯片吗？

    有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF支持多大内存频率？

    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有没有512GB？

    有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF核显性能怎么样？

    一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF核显是什么？

    Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770 集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7是塑料机身吗？

    中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。

    iQOO Neo7

  • iQOO Neo7和小米12 Pro天玑版怎么选？

    小米12 Pro天玑版屏幕更好，比较推荐iQOO Neo7 和小米12 Pro天玑版处理器都是天玑9000+，价格也十分接近，仅相差300元，购买建议是选择小米12 Pro天玑版。主要推荐理由是：小米12 Pro天玑版边框是金属材质，iQOO Neo7边框是塑胶材质；小米12 Pro天玑版屏幕分辨率为3200 x1440 微曲柔性屏，iQOO Neo7屏幕分辨率是2400×1080，考虑到屏幕上从差异比较大，因此价格仅相差300元的情况下，比较推荐小米12 Pro天玑版。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF跑分是多少？

    4W多。在 OCN 论坛上，用户Jeges 现在分享了有关处理器的一些细节。到目前为止，已确认 i9-13900KF 在适当冷却的情况下可以在5.7至5.8GHz 下运行（Arctic LiquidFreezer II360）。此外，他还发布了一张未完成的10分钟 Cinebench R23基准测试的截图，显示了40K 的多核分数。

    i9-13900KF

  • i9-13900KF配什么主板好？

    Z690/Z790系列主板。i9-13900KF自然是搭配Z690/Z790系列主板，目前英特尔官方数据也是显示是支持Z690/Z790系列主板，但是根据外媒报道超频第13代英特尔酷睿处理器似乎不仅可以在高级 Z690/Z790系列主板上实现。新 Raptor Lake 系列的旗舰酷睿 i9-13900KF 可以在 B660主板上以5.97GHz 的峰值时钟速度运行。

    i9-13900KF

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