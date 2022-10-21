抖音禁止出售用于猫、狗等小型宠物的驱虫剂

十一长假很快就过去了，因防疫措施比较严格，没有出游，有更多时间与小伙伴们进行交流，一个朋友咨询了宠物狗网站的SEO相关问题，根据多年的SEO经验给他一些建议，同时我也发现，原来宠物行业也是一个非常不错的行业，并且通过网站SEO来引流到变现是可以形成一个体系的，经朋友的允许，特将这个宠物狗变现项目的思路免费分享给大家...那么，以“宠物狗”为例，如何搭建一个从引流到变现的SEO项目?...尽量丰富关键词库的目的主要是为了宠物网站更好的分类，可以将关键词分为:宠物狗品种、宠物狗零食、宠物狗用品、宠物狗疾病等等......