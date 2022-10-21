抖音禁止出售用于猫、狗等小型宠物的驱虫剂

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:20日，抖音发布关于修订《【母婴图书】行业管理规范》的意见征集通知，意见征集期为2022年10月20日—2022年10月27日。
其中，在禁止出售的商品中，新增禁止出售用于猫、狗等小型宠物的阿维菌素透皮液配方的驱虫剂。
商品详情中，新增对宠物/宠物食品及用品类目的详情要求:
宠物主粮、药品\药剂商详页需上传检测报告，包括报告封面及检测结论
主粮类商品应图文展示完整配方表、换粮方法、喂养用量、适用年龄段、拆封后保存方法及使用期限
零食类商品应展示完整配方表、喂养用量、适用年龄段
用品或药剂类商品应图文展示使用方法、用量（如涉及）、适用年龄及注意事项
食品、药剂类商品应提示过敏、呕吐、腹泻风险并告知应急处理办法
推广规范上，新增以下几条要求:
推广服饰、床品等纺织品时，需以特写方式，清晰展示商品吊牌不少于3秒;
不得对商品材质、成分含量、产地来源、发货时效做虚假或夸大宣传;
涉及商品需拆分多个包裹发货、赠品单独发货、超重超大物流信息无法上传的，需在推广过程中提前告知消费者，并通过飞鸽及时同步发运信息。
商家发货需遵守《商家发货行为管理规则》，针对故意大量超时不发货或严重损害用户权益的，订单赔付标准为:订单实际支付金额的10%，单笔赔付最低不少于10元，不高于200元。
本规范适用于经营如下类目的商家及推广如下类目商品的达人:
|奶粉/辅食/营养品/零食
|孕妇装/孕产妇用品/营养
|婴童用品
|童装/婴儿装/亲子装
|书籍/杂志/报纸
|教育音像
|玩具/童车/益智/积木/模型
|节庆用品/礼品
|模玩/动漫/周边/cos/桌游
|童鞋/婴儿鞋/亲子鞋
|婴童尿裤
|宠物/宠物食品及用品
|学习用品
|乐器/吉他/钢琴/配件
|数字阅读
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