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天猫新增新增《天猫随身WIFI商品发布规范》

2022-10-20 17:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:日前，天猫宣布拟新增《天猫随身WIFi商品发布规范》，规则于2022年10月25日正式生效。

据悉，本规范适用于在天猫平台所有售卖随身WIFI商品的商家。随身WIFI，指可以将有线、2G、3G、4G、5G网络或电脑上的互联网连接转换成wifi信号的设备。

发布规范具体要求如下:

（一）商家所有售卖的随身WIFI商品须发布在天猫网络设备/网络相关->随身WIFI类目下。

（二）在二级类目“随身WIFI类目”下发布带物联网卡商品时，需在商品发布“是否带物联网卡 ”一项勾选“是”。

（三）凡“是否带物联网卡“勾选为”是“的商品，需明确“上网语音套餐”的具体值，如5G/10G/20G/50G/100G/150G/200G/300G/500G/600G等。为校验物联网卡内置套餐数据，售卖带物联网卡商品的商家需将相关数据接口与天猫平台进行系统对接。

（四）不可单独售卖物联网卡。

（五）为避免买家误解，商家发布商品的信息不得存在以下描述不符场景，包含但不限于:

1. 随身wifi的4G设备产品不得以任何形式宣传5G，4G设备不能和5G设备不得发布在同一个商品链接中;

2. 带卡销售的套餐设备，不得对流量做夸大宣传（包括在标题和主图描述中宣传“流量值扩大“、“无限流量“或“不限流量”等）;

3. 所有关于流量的宣传必须是非限速的流量，不得宣传限速之后的流量，限速后的流量不得计入流量套餐;

4. 所有带物联网卡的设备，勾选对应销售的流量套餐应与实际相符，主图和商品详情页上不得宣传任何属性上网套餐以外的套餐内容;

5. 所有带物联网卡发布的商品中，标题和主图描述不得宣传“无须开户销户”，“无需认证”等字眼;

6. 商品详情页必须标注对应运营商物联网卡的禁售区域，不得销售至工信部、公安部、运营商等相关部门指定的高危区域;

7. 商家商品发货时，必须填写ICCID号

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  • i9-13900KF风冷压得住吗？

    压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。

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  • iQOO Neo7有长焦吗？

    没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。

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  • i9-13900KF功耗大吗？

    大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。

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  • iQOO Neo7是直屏还曲面屏吗？

    直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。

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  • i9-13900KF是第几代的？

    13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。

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  • iQOO Neo7是金属边框吗？

    不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。

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  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

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  • iQOO Neo7是lcd屏幕吗？

    不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有独显芯片吗？

    有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。

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  • i9-13900KF支持多大内存频率？

    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

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  • iQOO Neo7有没有512GB？

    有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。

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  • i9-13900KF核显性能怎么样？

    一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。

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  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

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  • i9-13900KF核显是什么？

    Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770 集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

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  • iQOO Neo7是塑料机身吗？

    中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。

    iQOO Neo7

  • iQOO Neo7和小米12 Pro天玑版怎么选？

    小米12 Pro天玑版屏幕更好，比较推荐iQOO Neo7 和小米12 Pro天玑版处理器都是天玑9000+，价格也十分接近，仅相差300元，购买建议是选择小米12 Pro天玑版。主要推荐理由是：小米12 Pro天玑版边框是金属材质，iQOO Neo7边框是塑胶材质；小米12 Pro天玑版屏幕分辨率为3200 x1440 微曲柔性屏，iQOO Neo7屏幕分辨率是2400×1080，考虑到屏幕上从差异比较大，因此价格仅相差300元的情况下，比较推荐小米12 Pro天玑版。

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  • i9-13900KF跑分是多少？

    4W多。在 OCN 论坛上，用户Jeges 现在分享了有关处理器的一些细节。到目前为止，已确认 i9-13900KF 在适当冷却的情况下可以在5.7至5.8GHz 下运行（Arctic LiquidFreezer II360）。此外，他还发布了一张未完成的10分钟 Cinebench R23基准测试的截图，显示了40K 的多核分数。

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  • i9-13900KF配什么主板好？

    Z690/Z790系列主板。i9-13900KF自然是搭配Z690/Z790系列主板，目前英特尔官方数据也是显示是支持Z690/Z790系列主板，但是根据外媒报道超频第13代英特尔酷睿处理器似乎不仅可以在高级 Z690/Z790系列主板上实现。新 Raptor Lake 系列的旗舰酷睿 i9-13900KF 可以在 B660主板上以5.97GHz 的峰值时钟速度运行。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有屏下指纹解锁吗？

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