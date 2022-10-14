哈啰出行回应公司更名为哈啰普惠：该主体相应业务未做调整

站长之家 10 月 14 日讯：针对“哈啰出行公司更名为哈啰普惠”一事，哈啰出行方面回应称，该主体相应业务未做调整，相关业务均在稳步推进。
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站长之家 10 月 14 日讯：哈啰出行主体公司上海钧正网络科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为上海哈啰普惠科技有限公司...
10月9日，哈啰宣布，在9月30日，哈啰APP的日活突破1500万，平台GTV也实现了超2亿的历史新高...网约车业务方面，今年十一期间，哈啰打车用户发单量单日峰值突破百万单，平台完单量单日峰值对比去年同期增长近100%...上线一年多以来，哈啰租车已覆盖全国县市超600座，覆盖服务网点超过10万个，提供车型超过12000种，业务发展势头十分迅猛...继去年新业务在GTV维度超越共享单车之后，哈啰各项新业务今年实现前9个月在集团整体业务中的收入占比首次超过共享单车的新突破......
天眼查显示，今年5月以来，字节跳动旗下多家公司已陆续更名为抖音...其中字节跳动（香港）有限公司更名为抖音集团（香港）有限公司，字节跳动有限公司更名为抖音有限公司，北京字节跳动网络技术有限公司更名为抖音视界有限公司，北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司...根据字节跳动的公司章程，如果公司未上市，那么从今年11月开始，部分优先股投资人有权要求该公司以现金赎回他们的股权...今年8月底，在字节跳动内部举办的员工面对面活动上，字节跳动CFO表示，字节跳动目前没有具体的上市计划，也没有上市的时间表......
为了判断SaaS软件是否适合企业的业务，决策者需注意SaaS软件如何应对企业业务未来的变化：首先，以研发类项目管理为例，因为涉及软件开发、工业互联网、硬件产品、软硬件结合等不同领域，这些领域工作项之间的穿插和融合会愈来愈多......
今年十一期间，哈啰出行将累计投入千万元级别的订单补贴和防疫补贴等，用以激励车主接单意愿，保障用户出行需求满足...哈啰打车访谈收集了2000名车主代表的从业感受、平台需求和订单偏好等，并正式发布网约车平台首份车主收入和体验报告...90后车主占比超过20%，从业车主的年龄结构更均衡，青年从业者增多...接受访谈的车主中，约87%偏好长里程（10公里以上）订单，尤其是40公里以上订单获得最多选择...
据媒体报道，当事人回应称，部分网友理解可能有偏差，用清水洗头并不是全部措施，为改变发质，他还调整了生活作息和饮食习惯...据中国卫健委2019年发布的脱发人群调查，中国已经约有2.5亿脱发人群，这意味着平均每6人中就有1人被脱发困扰，大批90后”也已加入到脱发大军...秃”如起来的头”等大事使得中国植发行业的用户保持60%-80%的增长幅度，2020年中国植发行业市场规模已攀升至208.3亿元......
EVGA首席执行官在播客节目中称，公司不会出席NVIDIA新品发布会，当前这一代显卡（3系）卖完即止，不会生产下一代显卡（4系）...EVGA仍以顾客为重，继续销售现有显卡产品并提供售后服务...在当前显卡库存售罄后，EVGA也无意转投A卡阵营，公司将转向其它IT产品，比如EVGA品牌的电源、散热器、主板等...消息人士称，EVGA往往是在NVIDIA新闻发布会之后才获知零售定价与物料成本，在价格与产品规格方面又被上游厂商捆住手脚，且NVIDIA自己还直营显卡业务，与EVGA形成竞争关系......
站长之家 10 月 13 日讯：据北京商报报道，针对菜鸟将“以1. 5 亿元成立菜鸟直送科技有限公司”一事，菜鸟相关负责人回应称消息不实...
孙海洋近日发布视频表示，将开启一场直播带货，直播所有的收益会全部捐出，用来帮助还在路上寻子的家长以及困难的一些家庭...4月20日，深圳市四丫头孙卓嘛嘛四英文化传媒有限公司成立，注册资本100万元人民币，法定代表人及执行董事为彭四英（孙海洋妻子）...今年1月，孙海洋夫妇成立了深圳市孙记团圆餐饮管理有限公司，经营范围含互联网销售等...
福特在一则声明中声称，电马赫是中国市场首个由外资汽车品牌成立的专注于智能电动汽车研发和运营的独立实体，也是Ford Model e业务单元在中国的战略延伸与关键布局。和一些中国新造车势力一样，福特电马赫科技将在中国采用直销模式 通过进驻商圈、开设直营店，以此打响品牌知名度。
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。