抖音生活服务报告：2022年平台旅行相关视频量同比增速65%

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:日前，算数研究联盟成员益普索中国携手抖音生活服务、巨量引擎城市研究联合发布的《2022中国数字旅游地图研究报告——度假休闲游》。

据《2022中国数字旅游地图研究报告》，抖音平台旅行相关的视频量、视频分享量同比增速分别为65%和117%，旅行兴趣用户量人数更是达到2.7亿人。抖音用户们不仅通过抖音记录着自己的出行经历，也在抖音搜索着出行资讯。

报告显示，度假休闲游类游客更多来自一线城市，大多与家人结伴出游，出行频率高，出行时间也较长。放松休闲是他们出游的主要目的，因此他们注重旅途中的舒适感，更愿意选择价格和舒适度都较高的度假型酒店，也更青睐那些气候舒适宜人、现代化程度高、体验舒适的大城市。

上海、深圳和三亚是在度假休闲游类游客中热度最高的三个城市，其中，来沪游客平均每年出游频率2-3次。

对来沪游客吸引力最大的“上海特色”是主题公园和大型购物中心，必玩清单包括:迪士尼、外滩广场、东方明珠、城隍庙、上海水族馆、杜莎夫人蜡像馆、上海博物馆、野生动物园、静安寺和海湾森林公园。

上海本帮菜和上海特色小吃是最受来沪游客欢迎的两大美食，占比分别为68%和66%，此外，还有33%的游客将海鲜河鲜作为就餐选择。

深圳方面，前往深圳的游客来源相对多元，而且出游频率极高，每2-3个月就会外出游玩一次。铁路交通和自驾是主要出行方式，住宿则首选度假型酒店。

在深圳旅行的游客中有半数会前往大型购物中心，主题公园和特色商业街区也有着不低的热度。深圳最受游客欢迎的十大景点有世界之窗、欢乐谷、深圳湾公园、锦绣民俗村、深圳野生动物园、大梅沙、红树林、东部华侨城、海洋奇梦馆和东门老街。

从就餐选择来看，特色小吃的热度最高，获得了超过六成游客的喜爱;粤菜和海鲜对游客的吸引力同样不低，占比分别达到了55%和48%;选择牛肉火锅的游客占比超过了四成。

三亚方面，来三亚的游客中女性居多，出游时间以4-5天为主，多为家庭组团外出游玩，3人及以上占比较大。在住宿的选择上钟爱度假型酒店，出游的目的主要是欣赏自然风光和在度假区/酒店放松，到大型免税店/购物中心购物也是游客们在三亚最喜欢做的事之一。

数据显示，自然风景区/周边岛屿和海滨沙滩浴场均吸引了超过半数的游客。三亚的必玩清单有三亚湾、三亚CDF、天涯海角、亚龙湾、三亚千年情、第一商品街、亚特兰蒂斯水世界、蜈支洲岛、海棠湾和大东海等多处景点。

三亚旅游中，各种各样的海鲜餐厅是游客们就餐时的首选，达77%，当地特色小吃和特色饮品也分别获得了75%和61%的占比。

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