首页 > 业界 > 关键词  > 抖音生活服务最新资讯  > 正文

抖音生活服务报告：2022年平台旅行相关视频量同比增速65%

2022-10-14 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:日前，算数研究联盟成员益普索中国携手抖音生活服务、巨量引擎城市研究联合发布的《2022中国数字旅游地图研究报告——度假休闲游》。

据《2022中国数字旅游地图研究报告》，抖音平台旅行相关的视频量、视频分享量同比增速分别为65%和117%，旅行兴趣用户量人数更是达到2.7亿人。抖音用户们不仅通过抖音记录着自己的出行经历，也在抖音搜索着出行资讯。

报告显示，度假休闲游类游客更多来自一线城市，大多与家人结伴出游，出行频率高，出行时间也较长。放松休闲是他们出游的主要目的，因此他们注重旅途中的舒适感，更愿意选择价格和舒适度都较高的度假型酒店，也更青睐那些气候舒适宜人、现代化程度高、体验舒适的大城市。

上海、深圳和三亚是在度假休闲游类游客中热度最高的三个城市，其中，来沪游客平均每年出游频率2-3次。

图片

对来沪游客吸引力最大的“上海特色”是主题公园和大型购物中心，必玩清单包括:迪士尼、外滩广场、东方明珠、城隍庙、上海水族馆、杜莎夫人蜡像馆、上海博物馆、野生动物园、静安寺和海湾森林公园。

上海本帮菜和上海特色小吃是最受来沪游客欢迎的两大美食，占比分别为68%和66%，此外，还有33%的游客将海鲜河鲜作为就餐选择。

深圳方面，前往深圳的游客来源相对多元，而且出游频率极高，每2-3个月就会外出游玩一次。铁路交通和自驾是主要出行方式，住宿则首选度假型酒店。

图片

在深圳旅行的游客中有半数会前往大型购物中心，主题公园和特色商业街区也有着不低的热度。深圳最受游客欢迎的十大景点有世界之窗、欢乐谷、深圳湾公园、锦绣民俗村、深圳野生动物园、大梅沙、红树林、东部华侨城、海洋奇梦馆和东门老街。

从就餐选择来看，特色小吃的热度最高，获得了超过六成游客的喜爱;粤菜和海鲜对游客的吸引力同样不低，占比分别达到了55%和48%;选择牛肉火锅的游客占比超过了四成。

三亚方面，来三亚的游客中女性居多，出游时间以4-5天为主，多为家庭组团外出游玩，3人及以上占比较大。在住宿的选择上钟爱度假型酒店，出游的目的主要是欣赏自然风光和在度假区/酒店放松，到大型免税店/购物中心购物也是游客们在三亚最喜欢做的事之一。

图片

数据显示，自然风景区/周边岛屿和海滨沙滩浴场均吸引了超过半数的游客。三亚的必玩清单有三亚湾、三亚CDF、天涯海角、亚龙湾、三亚千年情、第一商品街、亚特兰蒂斯水世界、蜈支洲岛、海棠湾和大东海等多处景点。

三亚旅游中，各种各样的海鲜餐厅是游客们就餐时的首选，达77%，当地特色小吃和特色饮品也分别获得了75%和61%的占比。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 抖音生活服务报告：上海、深圳和三亚度假休闲游热度最高

    算数研究联盟成员益普索中国携手抖音生活服务、巨量引擎城市研究联合发布的《 2022 中国数字旅游地图研究报告——度假休闲游》显示，上海、深圳和三亚是在度假休闲游类游客中热度最高的三个城市，来沪游客平均每年出游频率2- 3 次...对来沪游客吸引力最大的“上海特色”是主题公园和大型购物中心，必玩清单包括：迪士尼、外滩广场、东方明珠、城隍庙、上海水族馆、杜莎夫人蜡像馆、上海博物馆、野生动物园、静安寺和海湾森林公园...

    ​抖音

  • 招募中｜抖音生活服务MCN机构平台开放入驻

    为了更好地助力机构经营，解决机构与达人线下结算不便捷、数据分析不高效等痛点，抖音生活服务MCN机构平台（以下简称“机构平台”）正式上线，并且全面开放入驻...在“机构平台”上，机构作为抖音生活服务的生态合作伙伴，与平台共同服务好达人，帮达人做好内容、选好货盘，并通过在机构平台上的绑定关系来平衡保障双方权利义务、锁定达人在平台上产能，最终实现达人在抖音生活服务领域规模化成长与发展...入驻“机构平台”的流程简单快捷，按照如下流程即可快速入驻：......

    ​抖音生活服务MCN机构平台

  • 报告：印度制造的智能手机出货2022年Q2增长了16%

    根据市场研究公司Counterpoint的印度制造智能手机跟踪报告，今年6月份印度制造的智能手机出货量为4400万部，这标志着本地制造的智能手机数量同比增长了16%...就市场份额而言，OPPO拥有最高的印度制造的智能手机市场份额，所有本地制造的手机中有23.9%来自该公司...Counterpoint的研究分析师PriyaJoseph在解释印度当地制造的推动时说道：“政府的目标是在未来四到五年内使印度成为电子制造中心......

    ​印度 ​Co ​报告

  • 抖音生活服务MCN机构平台正式上线 全面开放入驻

    抖音生活服务MCN机构平台正式上线，并且全面开放入驻...平台还提供经营分析、权限管理、纠纷调解等功能，帮助机构共同服务好达人，帮达人做好内容、选好货盘...目前平台常见的入驻机构类型有:生活服务MCN类、综合服务商类、非生活服务赛道类...

    ​抖音 ​MCN ​短视频

  • 草本初色品牌荣获抖音2022年度服饰趋势品牌

    “草本初色”品牌为国内以企业联盟战略打造的内衣精品品牌，携手汕头当地知名内衣标杆企业，达成战略性合作，联盟规模高达 3000 余人，运作团队近 50 余人，经营类目包含文胸、裹胸、内裤、塑身美体、男士内裤为主要核心经营类目，运用“新零售”“新思维”的营销方式，促使核心分销商快速嫁接各类电商平台及渠道，并保持稳定、高速发展！建立女士内衣、内裤、塑身美体类目的标杆品牌，运用“新零售 新思维”的营销策略，致力打造中国轻奢系列内衣品类的领军品牌...2、荣获抖音 2022 年度服饰趋势品牌......

    ​草本初色 ​抖音

  • 2022年抖音双11发货及服务调整 延迟发货时效不超过72小时

    抖音电商发布了2022年抖音双11发货及服务调整公告，其中包括发货时效调整、揽收时效调整、虚假发货判定标准调整、售后时效调整等...（2）延迟发货时效在2022年10月31日0:00:00-2022年11月13日23:59:59期间支付的订单，商家可使用平台工具设置延长发货时间，最长不超过72小时...在2022年10月31日0:00:00-2022年11月15日23:59:59期间发货的订单，虚假发货判定标准调整如下:......

    ​抖音双11 ​抖音双11物流 ​抖音物流

  • 抖音生活服务“城市夏味节”收官 协助商家创收破1.6亿

    9 月 20 日消息，抖音生活服务官方披露，截至 8 月 31 日，由广西壮族自治区商务厅指导，抖音生活服务主办的“美好广西助跑计划|美好广西种草季”活动取得了又一阶段性的成果。该活动通过商家培训、城市夏味主题节点和行业促消费活动打造，提振了消费活力，助力本地经济发展。自活动开展以来，已助力 2339 多家商家成功入驻抖音生活服务，开通抖音团购业务的商家数量提升了 100 倍。通过系列的培训课程和商家1V1 的运营指导，助力商家在平台创收破1. 6 亿，线上营收提升了 620 倍。

    ​抖音

  • 抖音生活服务“城市夏味节”收官 助力商家创收破1.6亿

    抖音生活服务官方披露，截至 8 月 31 日，由广西壮族自治区商务厅指导，抖音生活服务主办的“美好广西助跑计划|美好广西种草季”活动取得了又一阶段性的成果...自活动开展以来，已助力 2339 多家商家成功入驻抖音生活服务，开通抖音团购业务的商家数量提升了 100 倍...

    ​抖音 ​抖音生活服务官方 ​业务

  • NASA邀请公众参与“2022年国际观月夜”

    美国宇航局（NASA）邀请公众参与10月1日举行的“国际观月夜”庆祝活动...这个庆祝活动提供了观察天体的特殊机会，了解月球科学和探索，并纪念与月球的文化和个人联系...NASA解释了如何参与“2022年国际观月夜”：...注册你的参与，将自己加入到全球月球观察员的地图中...参考美国宇航局的月球观测指南、活动指南和定制的2022年计划月球地图，以充分利用你的观测...国际观月夜由美国宇航局月球勘测轨道器（LRO）任务和位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳系探索部主办，并得到许多合作伙伴的支持......

  • 高德地图发布《2022年国庆假期出行预测报告

    高德地图发布《 2022 年国庆假期出行预测报告》（以下简称“报告”），为公众节日出行、出游提供科学参考...结合国网智慧车联网技术有限公司提供的历年国庆高速出行的充电量数据，预计 2022 年国庆假期第一个充电高峰出现在 10 月 1 日，早上 8 点高速充电站点车辆逐步增加，在08:00-19: 00 之间形成充电高峰，随后充电量逐渐降低...

    ​高德地图 ​国庆

  • 天玑1080适合玩游戏吗？

    适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。

    天玑1080

  • iPad 10出了后ipad9会下架吗？

    苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。

    iPad 10

  • 天玑1080和天玑8100哪个好？

    天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;

    天玑1080

  • iPad 10什么时候可以买？

    2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。

    iPad 10

  • iPad 10可以享受教育优惠吗？

    可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。

    iPad 10

  • 天玑1080相当于骁龙多少处理器？

    骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。

    天玑1080

  • iPad 10接口会是Type-C吗？

    是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。

    iPad 10

  • 天玑1080什么时候发布的？

    2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。

    天玑1080

  • quest pro参数重量是多少？

    722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。

    Quest Pro

  • iPad 10值得买吗？

    推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。

    iPad 10

  • i7-13700K适合直播用吗？

    适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。

    i7-13700K

  • quest pro什么时候上市发售的？

    2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。

    Quest Pro

  • iPad 10十月什么时候发布？

    预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。

    iPad 10

  • i7-13700K和KF有什么区别？

    有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有没有光学防抖？

    没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以装win10吗？

    可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有双扬声器吗？

    有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K可以玩大型游戏吗？

    可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro主副卡都可以5G吗？

    可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K核显性能高吗？

    不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。

    i7-13700K

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM