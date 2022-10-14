工信部通报38款APP侵害用户权益；顺丰发布三季度业绩预告；烟草局拟出台电子烟寄递限量新规

文章目录 烟草局拟出台电子烟寄递限量新规

顺丰发布三季度业绩预告

工信部通报38款APP侵害用户权益

烟草局拟出台电子烟寄递限量新规

近日，国家烟草专卖局发布《关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等寄递限量的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，意见征求截止日为10月30日。

通知要求，寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理，具体通知如下:

一、寄递电子烟产品每件限量为:电子烟烟弹（液态雾化物）6个(合计烟液容量不超过12ml);烟具2个;烟弹与烟具组合销售的产品(一次性电子烟等)6个(合计烟液容量不超过12ml)。

二、寄递烟液等雾化物及电子烟用烟碱每件限量为12ml。

三、寄递电子烟烟弹（液态雾化物）、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品(一次性电子烟等)、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，每人每天限寄一件(次)，不准多件寄递。

四、对因技术审评、质量监督检验和鉴别检测等特殊情形需超量寄递电子烟烟弹（液态雾化物）、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品(一次性电子烟等)、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，需提供属地烟草专卖行政主管部门出具的凭证。依法取得烟草专卖许可证的电子烟交易主体双方之间运输配送电子烟烟弹(液态雾化物)、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品(一次性电子烟等)、烟液等雾化物、电子烟用烟碱按烟草专卖行政主管部门有关规定办理。

顺丰发布三季度业绩预告

顺丰控股发布2022年前三季度业绩预告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%。

其中，第三季度，归属于上市公司股东的净利润为19亿元–20.6亿元，比上年同期增长:84%–99%。

工信部 通报38款APP侵害用户权益

昨日，工信部发布《关于APP侵害用户权益整治“回头看”发现问题的通报》称，近期开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对违规推送弹窗信息、APP过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现38款APP存在问题。

工信部表示，上述APP应在10月20日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规处置。

据悉，上榜APP包括了:丁香医生、美柚、得到、映客等。

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