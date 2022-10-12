字节跳动以每股155美元回购员工期权

站长之家 10 月 12 日讯：据财联社消息，字节跳动内部邮件显示，字节跳动已开启新一轮员工期权回购，价格为每股 155 美元。这一价格相比上一轮回购价格上涨约9%。
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28日晚间，字节跳动官微发文宣布，升级员工假期及健康福利计划，新增“家庭关爱假”，每年10个工作日，可用于父母/配偶父母、配偶、子女患病需陪护的场景...丧假方面，原来，字节员工若父母/配偶父母、配偶、子女离世，员工有3个工作日的丧假...调整后，字节员工若父母/配偶父母、配偶、子女离世，员工丧假提升至5个工作日...
9月28日，字节跳动宣布，升级员工关怀福利...数据显示，字节跳动全球员工数超过11万人，业务覆盖超过150个国家与地区...
DoNews9月29日消息（吴丽）9月28日，字节跳动宣布，升级员工假期及健康福利计划，新增每年10天家庭关爱假，可用于家人患病需陪护的场景...
9月15日消息，据Tech星球消息，字节跳动近期推出线下房屋中介品牌“小麦房产”，并在福建福州开设了多个线下门店。下一步，小麦房产还将在甘肃兰州、广东佛山、福建厦门等地开设连锁店。此外，字节跳动旗下的“住小帮”近日也推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店。目前“住好家”服务于北京地区的个人住家装修。值得关注的是，随着小麦房产、住好家等业务的亮相，字节已经形成了一个完整的围绕居住的业务体系和版图。（图源:Tech星球）具体来看，“小麦房产”主要为消费者提供包括二手房买?
互联网大厂字节跳动升级了员工关怀，带来了更人性化的假期福利，此次字节跳动新增家庭关爱假”，该假期新增每年10个工作日，可用于父母/配偶父母、配偶、子女患病需陪护的场景...升级还提升了全薪病假”天数，从之前的半年4个工作日更改为全年12个工作日，丧假也分别比之前的假日多出两个工作日...字节跳动取消大小周制度，也有不少员工透露称：如果取消了大小周，自己每年损失10万元收入，我当初加入字节，这部分收入是算在薪酬总包里的”......
距离上线未满半个月，Temu的新用户首单优惠便从20%提高到了30%，并且价格也实属低价，2022秋季新品0.99美元（约0.9英镑）起，夏季女装价格多在20美元...低价动作还在持续，Temu上线首月，便推出了免运费、30%折扣、免费退货三大促销，甚至推出了“0.01美元专区”，涵盖了项链、T恤、 太阳眼镜等多品类...建站工具的兴起大幅下降建独立站、入驻独立站的门槛，由此出现站群模式......
站长之家 9 月 28 日讯： 9 月 20 日，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，当前商标状态均为申请中...
天眼查显示，今年5月以来，字节跳动旗下多家公司已陆续更名为抖音...其中字节跳动（香港）有限公司更名为抖音集团（香港）有限公司，字节跳动有限公司更名为抖音有限公司，北京字节跳动网络技术有限公司更名为抖音视界有限公司，北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司...根据字节跳动的公司章程，如果公司未上市，那么从今年11月开始，部分优先股投资人有权要求该公司以现金赎回他们的股权...今年8月底，在字节跳动内部举办的员工面对面活动上，字节跳动CFO表示，字节跳动目前没有具体的上市计划，也没有上市的时间表......
字节跳动旗下的“住小帮”日前推出了自营装修业务“住好家”，并在住小帮App内和北京朝阳区分别开设线上和线下门店...值得关注的是，随着小麦房产、住好家等业务的亮相，字节已经形成了一个完整的围绕居住的业务体系和版图...
去年被TikTok母公司字节跳动收购的中国创业公司Pico，即将推出一款新的虚拟现实头显Pico4，它将在8月开始有限的预购，10月开始一般预购，10月18日设备发货...它也有两种可能的存储尺寸，而不是一种：429欧元的128GB型号和499欧元（约492美元）的256GB型号...该头显将于9月27日正式宣布进入中国市场，并将于今年晚些时候在新加坡和马来西亚推出...
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。