​腾讯视频回应将接入88VIP ；保时捷卖中国标准菜刀售价1700元；英特尔正计划裁员数千人

联想公布首款自主研发车计算产品消息显示，联宝布局AMR（自主行驶机器人）赛道，系自动驾驶和自主行驶等场景所适用的边缘AI产品。联想方面称，这是联宝科技自主研发的首款适用于智慧交通领域自动驾驶、自主行驶等场景的Edge AI系列产品。

腾讯地图PC端将于11月11日停止服务今日，腾讯地图宣布PC端（map.qq.com）将于11月11日停止服务，用户可下载腾讯地图APP使用。

抖音集团上线新 LOGO抖音集团目前已上线新 LOGO，抖音集团在其抖音、微信公众号的账号头像均已完成更换。抖音集团旗下业务包括抖音、今日头条、西瓜视频、番茄小说、懂车帝、剪映、巨量引擎等。

宝马宣布明年将带来车载游戏功能近日，宝马宣布正在在跟游戏平台 AirConsole 合作，为新车带来一系列单人和多人游戏，并将在明年的宝马7系上正式推出。

腾讯视频回应将接入88VIP近日，有关“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的消息引发关注。对此，腾讯视频方面表示:“暂无接入计划，具体信息以官方公布为准。”

星链开始在日本提供网络服务10月11日，马斯克旗下的太空公司SpaceX在Twitter宣布，其旗下卫星通信技术的互联网服务“Starlink（星链）”已开始在日本提供使用，日本因此成为首个使用该服务的亚洲国家

英特尔正计划裁员数千人裁员人数可能数以千计，以削减成本，应对不景气的个人电脑市场。知情人士称，此次裁员最快本月宣布，英特尔计划在10月27日公布第三季度财报的同时采取行动。

保时捷卖中国标准菜刀售价1700元 近日，保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）

腾讯股价跌破250港元今日盘中，腾讯港股股价跌破250港元，创2018年11月以来新低。

苹果下个MacBook生产中心或是泰国 分析师郭明錤称，有关转移生产地点方面，苹果或将更多的全球iPhone订单转移到印度，而将MacBook的生产转移到泰国。目前苹果的全系列MacBook Air和MacBook Pro机型都在中国工厂组装。

苹果iOS16.1beta5发布 苹果今天凌晨正式推送了iOS16.1beta5（20B5072b）系统。 iOS16.1和 iPadOS16.1有望在不久后推送正式版，带来实时通知、台前调度、状态栏电池图标的新功能和改进。

亚马逊将关闭仓库机器人初创公司Canvas亚马逊将关闭2019年以超过1亿美元收购的仓库机器人初创公司Canvas，凸显出该公司继续削减成本。

梅琳达盖茨:盖茨基金会将在我和比尔盖茨去世后继续运营20年 梅琳达·盖茨说，她已与比尔·盖茨共同签署文件，计划在他们去世20年后解散基金会。据最新估计，该基金会目前有700亿美元的捐赠。她说:“我们的目的是，无论出于什么原因，从微软积累的资源最终会在我们两个人手中，这些资源将回归社会。”

丰巢智能柜小程序开辟“生活服务”专区 丰巢智能柜小程序近日专门辟出“生活服务”专区，推广丰巢自营洗衣业务。据丰巢方面透露，今年4月，丰巢在深圳试点上线了洗衣服务，目前这一服务已经拓展至全国市场，但仍处于摸索阶段。

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