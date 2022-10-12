首页 > 热点 > 关键词  > 腾讯视频最新资讯  > 正文

​腾讯视频回应将接入88VIP ；保时捷卖中国标准菜刀售价1700元；英特尔正计划裁员数千人

2022-10-12 10:43 · 稿源：站长之家

联想公布首款自主研发车计算产品消息显示，联宝布局AMR（自主行驶机器人）赛道，系自动驾驶和自主行驶等场景所适用的边缘AI产品。联想方面称，这是联宝科技自主研发的首款适用于智慧交通领域自动驾驶、自主行驶等场景的Edge AI系列产品。

腾讯地图PC端将于11月11日停止服务今日，腾讯地图宣布PC端（map.qq.com）将于11月11日停止服务，用户可下载腾讯地图APP使用。

抖音集团上线新 LOGO抖音集团目前已上线新 LOGO，抖音集团在其抖音、微信公众号的账号头像均已完成更换。抖音集团旗下业务包括抖音、今日头条、西瓜视频、番茄小说、懂车帝、剪映、巨量引擎等。

宝马宣布明年将带来车载游戏功能近日，宝马宣布正在在跟游戏平台 AirConsole 合作，为新车带来一系列单人和多人游戏，并将在明年的宝马7系上正式推出。

腾讯视频回应将接入88VIP近日，有关“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的消息引发关注。对此，腾讯视频方面表示:“暂无接入计划，具体信息以官方公布为准。”

星链开始在日本提供网络服务10月11日，马斯克旗下的太空公司SpaceX在Twitter宣布，其旗下卫星通信技术的互联网服务“Starlink（星链）”已开始在日本提供使用，日本因此成为首个使用该服务的亚洲国家

英特尔正计划裁员数千人裁员人数可能数以千计，以削减成本，应对不景气的个人电脑市场。知情人士称，此次裁员最快本月宣布，英特尔计划在10月27日公布第三季度财报的同时采取行动。

保时捷卖中国标准菜刀售价1700元 近日，保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）

腾讯股价跌破250港元今日盘中，腾讯港股股价跌破250港元，创2018年11月以来新低。

苹果下个MacBook生产中心或是泰国 分析师郭明錤称，有关转移生产地点方面，苹果或将更多的全球iPhone订单转移到印度，而将MacBook的生产转移到泰国。目前苹果的全系列MacBook Air和MacBook Pro机型都在中国工厂组装。

苹果iOS16.1beta5发布 苹果今天凌晨正式推送了iOS16.1beta5（20B5072b）系统。 iOS16.1和 iPadOS16.1有望在不久后推送正式版，带来实时通知、台前调度、状态栏电池图标的新功能和改进。

亚马逊将关闭仓库机器人初创公司Canvas亚马逊将关闭2019年以超过1亿美元收购的仓库机器人初创公司Canvas，凸显出该公司继续削减成本。

梅琳达盖茨:盖茨基金会将在我和比尔盖茨去世后继续运营20年 梅琳达·盖茨说，她已与比尔·盖茨共同签署文件，计划在他们去世20年后解散基金会。据最新估计，该基金会目前有700亿美元的捐赠。她说:“我们的目的是，无论出于什么原因，从微软积累的资源最终会在我们两个人手中，这些资源将回归社会。”

丰巢智能柜小程序开辟“生活服务”专区 丰巢智能柜小程序近日专门辟出“生活服务”专区，推广丰巢自营洗衣业务。据丰巢方面透露，今年4月，丰巢在深圳试点上线了洗衣服务，目前这一服务已经拓展至全国市场，但仍处于摸索阶段。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 腾讯视频回应将接入88VIP：目前暂无接入计划

    腾讯视频方面就“88VIP 双十一前或将接入腾讯视频会员”一事回应称，暂无接入计划，具体信息以官方公布为准...88VIP 是淘宝和天猫的付费会员服务，开通88VIP 后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...

    ​腾讯视频 ​88VIP ​淘宝

  • 腾讯视频回应或将接入88VIP：暂无接入计划

    站长之家 10 月 12 日讯：据每日经济新闻报道，针对“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的报道，腾讯视频方面表示：“暂无接入计划，具体信息以官方公布为准...

    ​腾讯视频

  • 腾讯视频回应接入88VIP：暂无计划

    有消息传出，称淘宝88VIP计划在双十一旗舰与腾讯视频打通，用户可使用888天猫积分兑换腾讯视频年卡...表示暂无接入计划，具体信息以官方公布为准”...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...需要注意的是，淘宝淘气值达到1000分即可88元开续卡，未满足分数要求的用户想要开卡需要以原价888元开通...

    ​腾讯视频

  • 保时捷开卖中国菜刀：标价1700元 可以拍蒜

    保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）...那么，这款保时捷中国菜刀能拍蒜吗？10月11日，保时捷设计精品销售（上海）有限公司工作人员回应：可以拍蒜，具体使用建议需咨询当地销售公司...来自中国的标准，17.3厘米”刀片长度17.3厘米，毛重0.84千克，中国切刀，不适合斩骨头”...并且这把菜刀整体简约，唯一的装饰便是手柄前端的金属块和字样刻印Type301”纯301钢，由保时捷设计”...

    ​保时捷 ​菜刀 ​汽车

  • 阿里88VIP内测接入腾讯视频会员

    站长之家 10 月 11 日讯：据科创板日报报道，针对“阿里88VIP正内测接入腾讯视频会员”的报道，88VIP客服表示，即将上线，具体上线时间以页面显示为准...

  • 保时捷菜刀标价1700元 能拍蒜已被抢完：张小泉表示不服

    保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）...那么，这款保时捷中国菜刀能拍蒜吗？保时捷设计精品销售（上海）有限公司工作人员回应：可以拍蒜，具体使用建议需咨询当地销售公司...保时捷设计在菜刀描述中这样介绍：东方厨房不可或缺...这样的事情也是引起了不少网友的热议，有网友表示1700元买把菜刀还好吧，不过更多的网友则是表示，关键是能拍蒜就很厉害了...

    ​保时捷

  • 保时捷上架1700中国菜刀：能拍蒜但国内不卖

    保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）...前段时间，张小泉菜刀拍蒜断裂一事，引起网友热议，而对此问题，保时捷设计精品销售（上海）有限公司工作人员回应称：可以拍蒜...尴尬的是，这把中国式菜刀，目前还没有登陆中国市场，客服回应称：（该菜刀）国内不卖...保时捷美国官网显示，这款名为P22中国刀”官方描述：东方厨房不可或缺...

  • 保时捷菜刀标价1700元；公司面试问能否无偿加班 人力局回应；董明珠称32年没休过假

    保时捷设计在美国官网上架了一款名为“P22中国刀 ”的商品，售价240美元...公司面试问能否无偿加班 人力局回应...深圳某公司面试表因涉及能否接受无偿加班登上热搜...该表中涉及问题包括了能否接受无偿加班、拖延工资、双休变单休等事项...对此，深圳市南山区人力资源局回应称，已责令该公司整改，禁止将该问卷继续作为面试题，问卷上的相关行为若实施则是违法行为...

    ​保时捷

  • 腾讯视频VIP要并入淘宝88会员？咋想的！

    根据腾讯控股在8月发布的Q2财报显示，2022第二季度腾讯网络广告业务收入同比下降18%至人民币186亿元，总收入占比仅剩14%，其中媒体广告收入更是大幅下降25%至人民币25亿元，原因则为腾讯视频及腾讯新闻的广告收入下滑所致......

    ​腾讯视频 ​VIP ​淘宝88会员

  • 预计双十一前正式上线：88VIP兑换腾讯视频会员页面现身

    根据今天《科创板日报》的报道，有认证为阿里巴巴集团的员工在职场社交平台称，88VIP积分将能够免费兑换腾讯视频会员，并表示该功能已经在内部灰度测试，预计双十一前上线...据一位接近腾讯的人士则透露，目前阿里和腾讯双方正在洽谈过程中，简单说就是阿里采购腾讯视频的卡，给用户兑换...从目前放出的截图来看，88VIP用户能够在联名身份页面，通过888天猫积分，兑换一年的腾讯视频会员权益...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权......

    ​88VIP

  • Redmi Note 12 Pro有耳机孔吗？

    没有Redmi Note 12 Pro没有3.5mm耳机孔，而是使用Type-C接口，这么做可以减轻机身重量 ，保持轻薄机身，提升了机身一体性，也提高了防水性能。加上现在大多数无线蓝牙耳机性能十分出色，可以带来更多的功能，降噪性能也很突出，因此3.5mm耳机逐渐被市场淘汰。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K耗电量大吗？

    大。Core i7-13700K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。在CPU处理器中 i7-13700K 的耗电量是和12代差不多的，但是也是处于非常高的状态，毕竟性能摆在这边，功耗也是比较高的，好在是这次的13代相对比12代没有提高多少功耗。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12 Pro在机身顶部边缘放置了红外线传感器，所以它具备红外遥控功能，这个功能的作用是可以遥控各种家用电器，充当万能遥控器的功能，最常见的红外遥控功能就是空调的控制。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K主频是多少？

    3.4GHz。Core i7-13700K 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载，最高可提升至5.4GHz。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，晶体管数量未知。Core i7-13700K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有指纹解锁吗？

    有Redmi Note 12 Pro支持屏下指纹解锁，这比人脸解锁方式要更加快捷方便，同时也有一定的安全性保证。目前屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，其中有不少智能手机开始采用超声波指纹解锁，安全性更强。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K属于什么档次？

    高端。i7-13700K是英特尔最新的13代的处理器，Raptor Lake 的发布阵容有六款芯片——主流的 Intel i5-13600K、性能 Intel i7-13700K、发烧级 Intel i9-13900K，以及它们各自没有板载显卡的 KF 版本。也就是Intel i9-13900K比i7-13700K好一点，所以i7-13700K属于金字塔顶端的高端处理器。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有没有无线充电？

    没有Redmi Note 12 Pro不支持无线充电，它支持120W的有线快充，使用USB Type-C 双面充电接口，支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，不支持无线充电以及无线反向充电。Redmi Note 12 Pro考虑到它是一款入门级的智能手机产品，拥有120W的快充已经是不错的配置，无线充电功能一般也在高端型号中才会出现，因此Redmi Note 12 Pro没有无线充电也十分正常。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K能带的动40系显卡吗？

    能。i7-13700K是完全能够带的动40系显卡的，而且还是很好的搭配组合，i7-13700K加上40系显卡能够让你玩遍市面上任何3A大作，而且都是能开最高特效的，所以两者是非常好的搭配组合，当然了，价格会非常昂贵，大头还是40系显卡，CPU加主板其实也是很贵的。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12 Pro支持NFC功能，在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能。其中交通卡支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K能用几年？

    5年以上。i7-13700K只要没故障损坏，至少是可以用5年以上的，本身现在电脑也不是特别吃CPU，13代的处理器性能很强大，你拿来玩游戏的话，现在别说13代的CPU，就连10代的性能对于普通人来说都够了，更别提现在处理器都很便宜，12代的也是不贵，所以对于一般人来说，CPU只要不坏的话，都是可以用5年以上的。

    i7-13700K

  • Redmi Note 12 Pro是曲面屏吗？

    不是Redmi Note 12 Pro将采用直屏屏幕，来自三星AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率，预计是居中打孔的设计，且支持屏下指纹解锁功能。直屏屏幕对于喜欢玩手游的用户来说吧比较方面，屏幕上的按钮更容易直观的触摸到，不容易出现误触的问题。

    Redmi Note 12 Pro

  • Redmi Note 12 Pro充电速度是多少瓦？

    120瓦Redmi Note 12 Pro将使用120瓦的快充充电器，内置5600mAh电池，续航完全可以满足现在日常的需求。Note12 Pro预计还会搭载天玑 8100 处理器，X轴线性马达以及立体声双扬声器，相机方面则是 1 亿像素主摄+ 1600 万像素超广角+ 800 万像素长焦镜头+ 500 万像素辅助镜头的后置四摄组合；屏幕会是120Hz刷新率、支持1920Hz高频PWM调光技术。

    Redmi Note 12 Pro

  • Redmi Note 12 Pro是什么处理器？

    天玑8100Redmi Note 12 Pro预计将搭载天玑8100芯片，该芯片采用了台积电5纳米制程工艺，同时集成了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55效能核心，GPU为Mali-G610，安兔兔跑分成绩和骁龙 888 相当，同为 84 万分左右。

    Redmi Note 12 Pro

  • i7-13700K不装显卡能开机吗？

    能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。

    i7-13700K

  • iQOO Neo7电池容量多少？

    5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。

    iQOO Neo7

  • i7-13700K是什么架构？

    Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[

    i7-13700K

  • AI绘画生成器推荐AI绘画自动生成器有哪些？

    Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。

    AI绘画

  • iQOO Neo7支持防抖吗？

    支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。

    iQOO Neo7

  • i7-13700K配什么主板？

    Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。

    i7-13700K

  • i7-13700K可以超频吗？

    可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。

    i7-13700K

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM