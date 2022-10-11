特斯拉异议特舒拉商标成功

站长之家 10 月 11 日讯：因广州睿捷汽车用品有限公司申请的“特舒拉”商标已构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，特斯拉对“特舒拉”商标提出异议，最终，国家知识产权局决定被异议商标不予注册。
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被异议商标与异议人中文引证商标或英文引证商标所对应的中文特斯拉”在文字构成和呼叫等方面相近，构成近似商标...因此双方商标已构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，并存使用易导致消费者混淆误认...特斯拉认为广东中饮以及中饮食品在啤酒及苏打酒产品上，使用标识TESILA”构成商标侵权，中饮食品则认为，这是对注册商标的合法使用...中饮食品共申请了37个与特斯拉”相关的商标，中饮食品称，该商标最早于2015年1月在第32类啤酒等商品上核准注册......
双方商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标...双方商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆...国家知识产权局称，本案中，异议人请求我局对其"抖音”系列商标依据《商标法》第 十三条予以保护证据不足，我局不予支持...
在2022特斯拉AI日预告片中，那个摆成心形的机器手，就是擎天柱”人型机器人的手！...特斯拉Optimus擎天柱”人形机器人准备投产的版本首次公开亮相，官方展示了该机器人能做的搬运、浇水等日常操作...马斯克确认，特斯拉AIDAY主视觉以及预告片的那双手，就是特斯拉机器人的，并且是实拍，不是CG...他预计，擎天柱”人形机器人产量将达数百万台，且价格比汽车便宜的多，预计每台低于2万美元...
据财联社消息，针对“国产Model3/Y将降价”的传闻，特斯拉方面回应称，消息不实...Model Y 的降价幅度最高有望达到4万元，Model Y 后轮驱动型可能会降至27~29万元...特斯拉Model3后轮驱动版的预计交付时间已缩短为1-8周...
文书显示，北京字跳网络技术有限公司对京杭（温州）科技有限公司申请的“抖驴”商标提出异议...国家知识产权局经审查认为，被异议商标与异议人引证的部分“抖音”商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，未构成近似商标;与异议人部分引证在先注册的“抖”“抖音”商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标...
知情人士称，特斯拉公司暂停了在德国生产电池芯的计划，因为该公司正在考虑获得美国电动汽车和电池制造税收抵免的资格...知情人士透露，特斯拉一直在努力生产自己的电池，已经讨论了将原计划用于柏林工厂的电芯制造设备运往美国的问题...分析师称，只要充电电芯在美国制造和封装，《通货膨胀削减法》提供的生产税收抵免可以抵消电动汽车电池组三分之一以上的成本...
特斯拉在让法官驳回上个月指控该汽车制造商弗里蒙特工厂存在种族偏见的案件的尝试中失败，因此该汽车制造商现在转而对对负责此事的机构提出反诉...民权局最初是在2月份起诉特斯拉的，它指控公司存在种族隔离的工作场所，黑人工人受到虐待、骚扰、不平等的薪酬和敌对的工作环境...在特斯拉起诉CRD的案件中，该汽车制造商声称该机构没有首先通知特斯拉关于其工厂种族歧视的指控，也没有给该公司一个庭外和解的机会...该诉讼还希望让该机构通过正式的规则制定过程来通过新的法规...
当地时间9月20日凌晨1:30，加州蒙特利县当地公用事业公司PGE的埃尔克霍恩电池储存设施内，一枚特斯拉Megapack电池起火...火灾发生12多个小时后，蒙特利县警长办公室、北县消防区和太平洋天然气电力公司发布了警报，向附近地区发布了避难建议，并附上了一张交互式地图，显示哪些地区受到影响，哪些地区关闭了道路...加州高速公路巡警在下午4:29发布推特称，出于对空气质量的担忧，道路的关闭时间已经延长，目前还不知道何时重新开放...
第54285649号抖驴”商标准予注册的文书公开...国家知识产权局经审查认为，被异议商标与异议人引证的部分抖音”商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，未构成近似商标...因此，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆，国家知识产权局对第54285649号抖驴”商标准予注册...京杭（温州）科技有限公司还注册了抖猪”抖猪出行”抖驴出行”等商标...
10月3日，美股特斯拉收盘暴跌8.61%，创近四个月来的最大单日跌幅...10月2日，特斯拉公布了2022年第三季度的交付数据，交付量为343830辆，创纪录新高，但低于华尔街预期的约35.8万辆...特斯拉将交付量不及预期的原因归咎于物流运输：在第三季度，特斯拉开始向以周为单位针对不同区域市场更加均衡的批量生产过渡，这导致了本季度末仍处在运输过程的汽车数量增加...
有iQOO Neo7支持全功能NFC，交通卡、门禁卡、vivo Pay、eID(公民网络电子身份标识)，NFC多场景智能选卡功能，靠近闸机就可自动选卡，可以在vivo 钱包中开启。如果要设置门禁，可以在手机内的设置—其他网络与连接/更多设置—NFC—开启NFC开关与NFC读卡开关，同时设置付款方式为vivo钱包；然后进入vivo钱包门禁卡页面，选择需要开卡的类型；将非加密实体门禁卡靠近手机NFC天线进行读卡；根据页面提示完成身份验证进行写卡，即可添加门禁卡。
5.4GHz。英特尔酷睿 i7-13700K 是一款16核的桌面处理器，于2022年9月推出。Core i7-13700K 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载，最高可提升至5.4GHz。
有iQOO Neo7支持红外遥控功能，可以使用红外控制各种带有红外功能的设备。红外遥控可以用来控制各种设备，目前最常见用来控制空调，此外也有更多的家用设备支持了红外功能。
16核24线程。Intel Core i7-13700K 3.4 GHz 16 核 LGA 1700 处理器，款第 13 代台式机处理器以混合核心架构和 Intel 7 工艺为基础，将 16 个核心（比上一代多 4 个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA 1700 插槽。具有八个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而八个 3.4 GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
是iQOO Neo7是双扬声器，支持“听声辨位”，游戏音效更好，还针对不同游戏类型定制的游戏音效技术，适配了环绕音效、声场增强、人声增强等效果，同时配合上线性马达，可以带来手感、振感和声音效果的多方面提升，该手机在游戏场景下操控反馈都更加真实震撼。
有。i7-13700K是自带核显的，核显显卡是UHD Graphics 770。UHD Graphics 770 是英特尔于 2021 年 11 月 4 日推出的集成显卡解决方案。该设备基于 10 纳米工艺，基于 Alder Lake GT1 图形处理器，支持 DirectX 12。这确保了所有现代游戏都能运行在 UHD Graphics 770 上。它具有 256 个着色单元、16 个纹理映射单元和 8 个 ROP。GPU 以 300 MHz 的频率运行，可提升至 1450 MHz。它的额定功率最大为 15 W。
应该没有iQOO Neo7应该不支持无线充电，它支持120W的有线充电，电池为双电芯的5000mAh电池，iQOO Neo7 还将配备光学指纹识别、线性马达、NFC和红外遥控功能。iQOO Neo7定位的是中端高性价比机型，各项配置性能都比较强，但和旗舰机的手机还是有一些配置不同，比如相机、无线充电等，可能有所取舍。
3499 元。i7-13700K目前处于预售阶段，售价为3900元，不过预付100元定金的话可以抵用501元，实际到手的价格就是3499元，这个价格对于想要高性能的处理器的玩家而言是一个不错的价格。
13.5英寸版本1297克，15英寸版本1560克Surface Laptop 5 13.5 英寸 长度：308 毫米（12.1 英寸） 宽度：223 毫米（8.8 英寸） 高度：14.5 毫米（0.57 英寸） 重量：Alcantara® 欧缔兰® 材质 1 272 克（2.80 磅） 金属材质 1， 297 克（2.86 磅），Surface Laptop 515 英寸 长度：340 毫米（13.4 英寸） 宽度：244 毫米（9.6 英寸） 高度：14.7 毫米（0.58 英寸） 重量：1，560 克（3.44 磅）。
LGA1700。i7-13700K的针脚类型插槽是LGA1700。LGA1700，是英特尔用于2021年推出Alder Lake微架构（第12代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。
10纳米。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，“Intel7”是第三代10纳米技术，将是“10nm SuperFin”的继任者。它声称与上一代产品相比，每瓦特的性能提高了10% 到15%。它还提高了电源效率和电池寿命。
13.5英寸和15英寸两个版本Surface Laptop 5 13.5 英寸屏幕：13.5 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2256 x 1504 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控Alcantara® 欧缔兰® 材质键盘配备第 3 代康宁®大猩猩® 玻璃面板金属材质键盘配备第 5 代康宁®大猩猩® 玻璃面板Surface Laptop 5 15 英寸屏幕：15 英寸 PixelSense™ 显示屏分辨率：2496 x 1664 (201 PPI)屏幕比例：3:2对比度：1300:1颜色配置：sRGB 和 Vivid独立的颜色校准屏幕支持 Dolby Vision IQ™3触控：10 点触控第 5 代康宁®大猩猩®玻璃面板
第12代Intel处理器Surface Laptop5使用经典3:2屏幕，屏幕有13.5英寸和15英寸（该版本只有亮铂金和典雅黑两种颜色）两个版本，第12代 Intel 处理器，支持杜比影音，预载 Windows1122H2，1* Surface Connect +1* USB-C (支持雷电4) +3.5mm 耳机孔 +1* USB-A，四种配色，亮铂金/典雅黑/仙茶绿/砂岩金，起售价格7888元起。中国地区现在已经接受预定，10月25日陆续发货!
9月28日。Intel 酷睿i7 13700K，英特尔 13 代酷睿桌面处理器。于 2022 年 9 月 28 日上市。该处理器采用性能核+能效核混合CPU架构，拥有 8 个性能核和 8 个能效核。拥有 16 核心 24 线程，主频至高可达 5.4GHz。
是iQOO Neo7将使用侧面曲面的屏幕，该屏幕还支持120Hz的刷新率以及屏下指纹解锁功能，分辨率预计是FHD+。iQOO Neo7的屏幕在中端智能手机中基本是平均水平，在玩很多游戏时也可以支持高帧率模式，比如王者荣耀的120Hz等，使得玩家的游戏体验会变得十分不错。
可以iQOO Neo7玩原神基本上可以高画质的条件下流畅玩。iQOO Neo7搭载的处理器是天玑9000+，是旗舰级的处理器，安兔兔平台跑分大约是114万分，是一款性能很强，同时发热功耗控制比较好的处理器，在多款旗舰级手机上被使用，市场反馈也比较出色，因此玩原神的话也不必担心因为发热问题影响到游戏体验。
120瓦iQOO Neo7支持120W的有线快充，作为一款中端手机这样的快充速度已经算是比较快的，比不少安卓旗舰手机的速度更快。预计其电池容量会在5000mAh左右，也基本上可以，满足大多数人一天的使用需求。
天玑9000+iQOO Neo7将搭载天玑9000+芯片，采用台积电4nm制程和Armv9 架构，八核心包括 1个主频3.2GHz的Arm Cortex-X2超大核、3个Arm Cortex-A710 大核和 4个Arm Cortex-A510 能效核心。CPU架构和Arm Mali-G710 旗舰十核GPU ， 较上一代CPU性能提升5% ，GPU性能提升10%。Geekbench平台上，天玑9000+的跑分是单核1322，多核4331。
联发科天玑1080芯片Redmi Note 12的处理器应该是联发科天玑 1080 芯片，采用台积电6nm工艺，八核CPU架构设计，包括两个主频为2.6GHz的Arm Cortex-A78 大核，搭配Arm Mali-G68 GPU，安兔兔跑分在50- 55 万分之间，与高通骁龙778G系列处于同一水平。
89.6GB/秒。i7-13700KF最大内存带宽是89.6GB/秒。Intel 酷睿i713700KF，英特尔酷睿13代CPU产品。于2022年9月28日发布。总共有16个内核（8P 和8E 内核）。就像 i9-13900K 一样，英特尔酷睿 i7-13700K 也获得了额外的效率核心（从4个增加到8个核心），以及类似的0.6GHz 时钟速度提升。