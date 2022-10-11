特斯拉异议特舒拉商标成功

特斯拉在让法官驳回上个月指控该汽车制造商弗里蒙特工厂存在种族偏见的案件的尝试中失败，因此该汽车制造商现在转而对对负责此事的机构提出反诉...民权局最初是在2月份起诉特斯拉的，它指控公司存在种族隔离的工作场所，黑人工人受到虐待、骚扰、不平等的薪酬和敌对的工作环境...在特斯拉起诉CRD的案件中，该汽车制造商声称该机构没有首先通知特斯拉关于其工厂种族歧视的指控，也没有给该公司一个庭外和解的机会...该诉讼还希望让该机构通过正式的规则制定过程来通过新的法规...