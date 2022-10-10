小鹏G9通过自动驾驶封闭场地测试

9月21日晚，小鹏汽车全新车型G9正式上市，提供6款车型可选，售价区间为30.99-46.99万元，新车定位中大型SUV，也是目前小鹏汽车推出的尺寸最大的车型。据了解，小鹏G9车身尺寸为长4891/宽1937/高1680mm，轴距为2998mm。4.8米的车长与2.9米的轴距，让小鹏G9车内相当宽敞，完全可以当成移动的大床房。小鹏汽车CEO何小鹏表示，G9的床垫可以一键成床”，同时还能秒变5星大床房，新车提供两种睡眠模式可选，既可以前后排座椅都放倒，也可以只放倒后排，不影响前排乘坐。何小鹏称，一些习惯在车内午休的车主，可以让床垫长期保持在展开状态，上车