小鹏G9通过自动驾驶封闭场地测试

站长之家 10 月 10 日讯：小鹏汽车发文称，按照广州市智能网联汽车自动驾驶功能测试的相关要求，小鹏G9 成功通过了自动驾驶封闭场地测试，成为国内首个通过自动驾驶封闭场地测试的在售量产车。在全部测试场景中，小鹏G9 在交通法规范围内安全准确完成了驾驶操作，成为行业首款在不改变硬件的情况下，仅通过自动驾驶软件升级强化而顺利通过该测试的在售量产车型。
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按照广州市智能网联汽车自动驾驶功能测试的相关要求，小鹏G9 成功通过了自动驾驶封闭场地测试，成为国内首个通过自动驾驶封闭场地测试的在售量产车...在全部测试场景中，小鹏G9 在交通法规范围内安全准确完成了驾驶操作，成为行业首款在不改变硬件的情况下，仅通过自动驾驶软件升级强化而顺利通过该测试的在售量产车型...小鹏G9 测试车辆没有额外加装任何传感器和计算单元，采用完全基于量产车自身的摄像头、毫米波雷达、激光雷达等感知元件的360°感知系统，其实现自动驾驶硬件层面完全与量产车型无异...
9月21日晚，小鹏汽车全新车型G9正式上市，提供6款车型可选，售价区间为30.99-46.99万元，新车定位中大型SUV，也是目前小鹏汽车推出的尺寸最大的车型。据了解，小鹏G9车身尺寸为长4891/宽1937/高1680mm，轴距为2998mm。4.8米的车长与2.9米的轴距，让小鹏G9车内相当宽敞，完全可以当成移动的大床房。小鹏汽车CEO何小鹏表示，G9的床垫可以一键成床”，同时还能秒变5星大床房，新车提供两种睡眠模式可选，既可以前后排座椅都放倒，也可以只放倒后排，不影响前排乘坐。何小鹏称，一些习惯在车内午休的车主，可以让床垫长期保持在展开状态，上车
9月23日下午，小鹏汽车官宣了G9的配置策略，按照续航里程，新车拥有570、702和650三种版本共计8款车型，售价区间为30.99-46.99万元...1、直接砍掉了之前最入门、连L2都不给的570G车型，将原来的次低配570E下放，改名为570 Plus，售价30.99万元（原价32.99万元）...小鹏汽车官方发布配置改动的消息后，何小鹏在转法时表示大家的声音和建议都收到，已安排......
小鹏G9上市发布会已正式定档，将于9月21日晚19:00-20:00召开...作为小鹏汽车首款纯电中大型SUV，小鹏G9基于X-EEA3.0电子电气架构打造，配备Xpilot4.0辅助驾驶系统等丰富配置，此前官方号称是50万以内最好的SUV...动力配置上，小鹏G9分为单电机和双电机四驱两种，其中后者前电动机功率175千瓦，后电动机功率230千瓦，总功率405千瓦，峰值扭矩717牛米，零百加速达到3秒级，最高车速200公里/时......
售价方面，小鹏G9570车型中，plus版本售价30.99万元，pro版本售价32.99万元，max版本售价34.99万元...650车型中，pro版本售价39.99万元，max版本售价41.99万元，上市纪念版售价46.99万元...小鹏G9于9月21日发布，座椅采用了棕色皮质设计，前排座椅支持加热、通风、按摩及律动，后排座椅支持加热、按摩、象鼻式大腿托等模式......
小鹏汽车宣布，小鹏G9上市发布会时间定于9月21日19:00...G94C车型:峰值充电功率可达430kW左右;可以做到充电5分钟，续航增加200+公里，充电10%-80%更是仅需不到15分钟...G93C车型:峰值充电功率可达300kW左右;可以做到充电5分钟，续航增加130+公里，充电10%-80%仅需20分钟...小鹏G9采用前后双电机驱动，峰值扭矩717牛·米，零百加速达到3秒级...
小鹏汽车正式公布了小鹏G9共6个版本售价——30.99-46.99万元，将于10月底开始正式交付。10月31日前购车即可享受订金翻倍、充电无忧、舒享升级、鹏友置换等多重权益。据悉，小鹏G9采用前后双电机驱动，峰值扭矩717牛·米，零百加速达到3秒级。小鹏G9座椅采用了棕色皮质设计，前排座椅支持加热、通风、按摩及律动，后排座椅支持加热、按摩、象鼻式大腿托等模式。此外，小鹏G9中控配备双14.96英寸高清智能联体屏，搭载高通骁龙8155芯片。G9还配备了丹拿原厂Confidence高级音响系统，全车28个声
携程发布第二季度财报今日，携程集团公布2022年第二季度财报。财报显示，二季度，携程净营收为40亿元。其中，住宿预订收入14亿元，交通票务收入18亿元，旅游度假业务收入1.22亿元，商旅管理业务收入2.1亿元。二季度，携程住宿预订收入14亿元，同比下降45。交通票务收入18亿元，同比下降15%，旅游度假业务收入1.22亿元，同比下降67%，商旅管理业务收入2.1亿元，同比下降46%。小鹏G9售价309900元起昨日晚间，小鹏汽车正式公布了小鹏G9共6个版本售价——30.99-46.99万元，10月底开始正式交付。10月31日前购车即可享受订金翻倍、充电无忧、舒?
脸书母公司Meta CEO马克扎克伯格周二暗示，苹果是Meta在虚拟现实和增强现实领域的主要竞争对手...“在每一代计算技术中，都有一个开放的生态系统和一个封闭的生态系统，有Windows和Mac，然后是Android和iOS，”扎克伯格表示，“封闭的生态系统注重严格的控制和整合以创造独特的体验和锁定...他还在接受采访时称，苹果大力推进隐私政策并不像该公司所宣称的那样无私...
脸书母公司MetaCEO马克扎克伯格周二暗示，苹果是Meta在虚拟现实和增强现实领域的主要竞争对手...“在每一代计算技术中，都有一个开放的生态系统和一个封闭的生态系统，有Windows和Mac，然后是Android和iOS，”扎克伯格表示，“封闭的生态系统注重严格的控制和整合以创造独特的体验和锁定...他还在接受采访时称，苹果大力推进隐私政策并不像该公司所宣称的那样无私...
5年以上。i7-13700KF只要没故障损坏，至少是可以用5年以上的，本身现在电脑也不是特别吃CPU，13代的处理器性能很强大，你拿来玩游戏的话，现在别说13代的CPU，就连10代的性能对于普通人来说都够了，更别提现在处理器都很便宜，12代的也是不贵，所以对于一般人来说，CPU只要不坏的话，就是可以用5年以上的。
支持荣耀Magic 5可以支持王者荣耀的120Hz高刷新率模式。首先Magic 5屏幕就已经是120Hz刷新率，同时加上处理器是骁龙8Gen 2，性能上完全可以满足王者荣耀高画质条件下的高刷模式。玩家只要在王者荣耀游戏内的“设置”页面中，在“帧率”选项栏中点击“高”，即可将画面调为高刷新率。
可以。i7-13700KF是完全足以胜任目前市面上任何的3A游戏的，当然这是作为处理器而言，玩3A游戏还需要好的独立显卡，如果你是想i7-13700KF买了就可以玩游戏那是不可能的，因为i7-13700KF是一个没有核显的版本，买来也无法开机，需要搭配独立显卡，如果想要玩3A游戏的话，可以搭配40系或者30系显卡来玩。
可以荣耀Magic 5玩原神基本上开最高画质也可以流畅运行。这是因为Magic 5使用的是骁龙8Gen 2处理器，它的性能比上一代的骁龙8Gen 1提升约10%-15%，同时采用的是台积电4nm工艺，CPU为八核心设计，分别为 1 个X3 大核、 2 个A720 中核、 2 个A710 中核以及 3 个A510 小核，GPU为Adreno740，功耗发热会比较好，因此玩原神这种大型的RPG游戏会比较流畅。
没有。i7-13700KF是没有集成显卡的，一般CPU看后缀就可以看的出来到底有没核显集成显卡，主要就是看后缀，K代表着可以超频，F代表着没有核显，所以KF的意思就是可以超频，但是没有集成显卡，需要自己去搭配独立显卡还要弄散热。
移动、联通、电信5G荣耀Magic 5支持电话卡的选择包括：主卡/副卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR)；主卡/副卡：移动4G（TD-LTE/LTE FDD）/联通4G（LTE FDD）/电信 4G（LTE FDD）；主卡/副卡：联通3G（WCDMA） 2G网络制式主卡/副卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA 1X）。
不可以。i7-13700KF这个KF后缀的意思是代表着可以超频但是没有核显，意思就是要单独配散热器和独立显卡，这也就导致你是不可能在电脑上开机显示画面的，那更别提玩游戏了，如果你要买那种带核显能玩游戏的，就买i7-13700K，这个版本是有核显的。
屏下指纹解锁荣耀Magic 5使用的是屏下指纹解锁方式，有可能还是超声波指纹解锁。上一代的Macgic 4支持屏下指纹解锁和2D人脸解锁，这一代Magic 5预计解锁方式是一样的，但会升级到超声波屏下指纹解锁，这种解锁方式更安全，速度反应也会更快。
不能。i7-13700KF是没有核显的，因为F就代表着没有自带核显，所以你连显卡都没有，怎么可能可以开机有画面显示呢?如果想要有核显的CPU，就得买不带F的处理器版本，比如i7-13700K。
有荣耀Magic 5可以开启双微信。具体的开启方法是：在手机设置菜单中点击【应用】——点击进入【应用分身】——打开【微信】右侧的开关，等桌面上显示已经分身即可。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。不超频的朋友，就按照官方给的数据来配就好了，i7-13700KF支持最高DDR5-5600MT/s和DDR4-3200MT/s，那么你的内存条就选择这个范围之内的就可以，按照自己的经济实力和需求去买内存条，很容易选择了，选确定是要买DDR5还是DDR4，之后选择频率就好了。
没有荣耀Magic 5没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口是Type-C，当然也可以使用无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了3.5mm耳机孔，取而代之的是Type-C，也是和充电接口共用一个接口，这么做的好处是提高了接口数量，提升防水防尘能力，省出更多手机内部空间，缺点是充电的时候无法使用耳机听歌，如果使用无线蓝牙耳机就不会受影响。
LGA1700。第12代英特尔® 台式机处理器 和第13代英特尔® 台式机处理器使用 LGA1700插槽，并且需要基于英特尔®600系列台式机芯片组或英特尔®700系列台式机芯片组的主板。这些处理器不向后兼容基于 英特尔®500系列台式机芯片组、英特尔®400系列台式机芯片组、英特尔®300系列芯片组、英特尔®200系列芯片组和英特尔®100系列芯片组的主板。同样，第11代、第10代、第9代、第8代、第7代、第6代英特尔® 台式机处理器与英特尔®600系列台式机芯片组或英特尔®700系列台式机芯片组不兼容。第13代英特尔® 台式机处理器支持 DDR5-5600MHz 和 DDR4-3200MHz 速度。第12代英特尔® 台式机处理器支持 DDR5-4800MHz 和 DDR4-3200MHz 速度。
预计有荣耀Magic 5预计会有隐私通话功能。实际上在Magic 4 Pro上就已经支持了隐私通话功能，具体的操作方法是：进入辅助功能只能隐私通话，确认智能隐私通话开关打开，通话时，调低通话音量，直到音量条变绿，表示已进入此模式。
看需求。风冷和水冷的优劣势大家应该都知道了，i7-13700KF自然是能用好一点的风冷去压的，除非你要超频的话，那么必须上水冷，风冷比较省心，安全系数比较高，水冷好看，颜值高，压温度也是一流的。如果平时不是很重度的使用或者超频，就选好一点的风冷，如果重度使用，玩游戏喜欢开最高，那么就选水冷。
预计会有荣耀Magic 5很大概率会是超声波屏下指纹识别。实际上现在超声波屏下指纹识别已经不是高端型号手机才有的配置，很多中端智能手机都开始使用了超声波指纹解锁。相对光学指纹解锁，超声波指纹解锁安全性更高，响应速度也非常快，识别准确性也很高，因此在很多新推出的手机中被广泛使用。
Raptor Lake。英特尔酷睿 i7-13700KF 是一款16核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i7产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。随着第12代 Alder Lake CPU 的出现，英特尔进行了反击，在游戏和生产力性能方面都处于领先地位，Raptor Lake是Alder Lake的升级版。
可以荣耀Magic 5可以使用华为充电器，如果是超过66W，且协议兼容的话，可以达到手机可支持的66W最大充电功率，如果协议不支持，或者充电器本身的功率小于66W，则会以较低的功率充电。由于荣耀手机的充电协议不一定和华为充电器兼容，因此最好的情况还是使用包装盒内配送的充电器。
支持。i7-13700KF官方是支持高达DDR4-3200MT/s，但是很多朋友都是超频到3600或者是4000，所以具体还是得看你买什么主板，支持超频就可以支持3600的内存。
是荣耀Magic 5和荣耀Magic 5 Pro都会采用四曲面，尺寸分别是6. 78 英寸和6. 81 英寸屏幕，还有高频PWM调光和LTPO自适应高刷。荣耀Magic系列是中高端系列产品，多代的产品都是采用曲面屏的设计，这样的屏幕可以让手机的颜值更高，但也容易出现误触或显示内容不完整的问题。