国家邮政局：国庆假期全国共揽投快递包裹超41亿件

今日消息，据央视网新闻频道报道，今年国庆节放假时间为10月1日至7日。17日起，旅客可以购买国庆假期首日火车票。10月6日和7日火车票将分别于9月22和23日开售。需要注意的是：1、不同火车站车票网上起售时间并不相同。2、旅客可以打开12306官网，点击信息查询”栏目下的起售时间”，再选择起售日期和起售车站进行查询。3、退票费用方面：距票面乘车站开车前8天及以上退票的不收退票费；退票时间在票面开车前7天以内且48小时以上，需扣除票面价格的5%作为手续费；退票时间在票面开车前24小时到48小时间，需扣除票面价格10%作为手续费；退票