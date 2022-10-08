国家邮政局：国庆假期全国共揽投快递包裹超41亿件

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:国家邮政局公布数据称，10月1日至7日，全国邮政快递业运行安全平稳，共揽收快递包裹21.35亿件，与2021年同比增长7.23%;投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%。
国家邮政局表示，随着国庆假期的结束，邮政快递业进入全面迎战“双11”旺季的阶段。
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同城业务量累计完成84.1亿件，同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件，同比增长6.4%;国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件，同比下降15.1%...1-8月，邮政服务业务总量累计完成1466.8亿元，同比增长6.2%;邮政寄递服务业务量累计完成189.7亿件，同比增长9.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成260.6亿元，同比增长3.8%......
国家邮政局发展研究中心开展全行业确定性履约能力专题研究并发布《快递物流业提升履约确定性 实现高质量发展报告》...上海疫情期间， 20 多辆菜鸟“小蛮驴”无人车援“沪”抗疫近两个月，无偿为社区配送物资超过 60 万件，运行里程超过 3000 公里...截至 2022 年 8 月，菜鸟驿站送货上门比例达到历史至高水平的 7 成，消费者满意度提升30%，在大家电、家装等垂直行业菜鸟亦覆盖“送货上门”，并针对性推出送装一体等特色服务......
据央视网报道，全国公路返程客流从5日起开始增加，长三角、珠三角、成渝等区域的中短途铁路客流也开始增加...中国国家铁路集团有限公司数据显示，10月6日，全国铁路共发送旅客642.1万人次，开行列车8135列...为大力提升高峰时段运能运力，中国铁路南宁局集团公司在10月6日至10月7日客流高峰时段，增开桂林、北海、百色等方向管内动车5对...中国铁路武汉局集团公司坚持做好旅客进站测温验码、查验48小时核酸检测阴性证明，强化站车通风消毒，引导旅客全程佩戴口罩，做好自身健康防护...
9月17日起，旅客可以通过12306网站、APP等购买国庆黄金周首日火车票，而10月6日和7日火车票将分别于9月22和23日开售...退票时间在票面开车前24小时到48小时间，需扣除票面价格10%作为手续费；退票时间是在票面开车前24小时之内，需扣除票面价格20%作为手续费...如果需要改签，就要注意：自7月31日起，铁路12306网站售票改签服务时间由每日5:00至23:30，调整为每日5:00至次日凌晨1:00，提供每日20小时售票改签服务......
因为庞大独居人群的需求，养猫成为很多年轻人的选择，有统计数据显示，2021年我国饲养犬猫的人群数量达到6844万人，其中近一半是90后”宠物主...随着养猫人群的壮大，也催生出了新兴的职业，宠托师”便是其一...主人节假日外出，无法携带宠物，而猫容易排斥陌生环境，不太适合在宠物店寄养...据极目新闻报道，北京一女孩，在国庆期间承接了20只猫咪的喂养订单，一周将赚5000元，后来有7单取消了，依然能挣4300元，平均每天600元左右...
距离今年国庆节还有半个月时间，你的出行计划都安排好了没？...据中国铁路”官方，今天（9月17日），大家可以通过铁路12306网站、铁路12306App购买国庆假期首日（10月1日）火车票...在App中进入临时乘车身份证明办理模块，输入二代身份证件号码即可实现网上自助办理...根据官方发布的2022年国庆节放假安排通知，今年10月1日（星期六）至7日（星期五）放假，共7天，需要调休，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）上班...国庆假期结束后要连上7天班，从10月8日开始到10月14日，连续7天......
今日消息，据央视网新闻频道报道，今年国庆节放假时间为10月1日至7日。17日起，旅客可以购买国庆假期首日火车票。10月6日和7日火车票将分别于9月22和23日开售。需要注意的是：1、不同火车站车票网上起售时间并不相同。2、旅客可以打开12306官网，点击信息查询”栏目下的起售时间”，再选择起售日期和起售车站进行查询。3、退票费用方面：距票面乘车站开车前8天及以上退票的不收退票费；退票时间在票面开车前7天以内且48小时以上，需扣除票面价格的5%作为手续费；退票时间在票面开车前24小时到48小时间，需扣除票面价格10%作为手续费；退票
今天是10月3日，国庆假期第三天，想必不少人还在前往景区旅行的路上，但目前已经有不少景区达到游客最高承载量，停止预约...10月2日黄山风景区门票预约数量已达最大承载量，按照限量、预约、错峰要求，停止预约...黄山风景区管委会曾在9月26日发公告称，为提高旅游舒适度，保障游客合法权益，决定将黄山风景区2022年十一”黄金周日接待游客最大承载量控制在2.5万人以内...除了黄山之外，北京玉渡山、山西云冈石窟、四川青城山都江堰、绍兴黄酒小镇、贵阳花溪区A级景区、河南孟州景区等多地都已经发布了类似的停止预约通知......
卡萨帝电视给出了答案，其实不用去电影院，一台卡萨帝电视将电影院搬回家，通过升级影院级音画和影院级内容，让用户足不出户即可感受到的专业观影体验，而且电视也成为家庭的娱乐中心和智慧中枢，实现一屏管全家...一方面，针对儿童沉迷电视、坐姿不正影响视力等问题，卡萨帝电视实现四定管理：定观看距离、定正确姿势、定观看时长、定无害内容，以此保护孩子视力；另一方面，针对老人操作智能电视不便的困难，卡萨帝配备了语音控制及NFC感应，老人一说一碰即可实现便捷化操控，轻松观看想看的电视节目......
如快件出现全部损毁，京东快递将按照保价金额进行全额赔偿，而在快件出现部分损毁的情况下，京东快递将根据客户意愿，结合保价金额进行理赔...最近，话题顺丰保价1.8万的单子只赔500”引起网络热议，有用户在顺丰寄了一件价值17000元的手办，因价值昂贵就花108元做了18000元的保价，在寄的过程中手办有破损，导致手办贬值，随后要求顺丰按照保价赔付或者赔付无损全新的手办，顺丰方面称只能赔偿500元......
直屏荣耀X40 GT是直屏屏幕，这是一块144Hz刷新率的LCD屏幕，前置单挖孔摄像头，位于屏幕顶部中间。考虑到荣耀X40 GT是定位电竞游戏手机，因此使用直屏屏幕可以更方便游戏的快节奏操控，不容易造成误触等问题，目前直屏也是大多数电竞游戏手机比较常用的一种屏幕。
有荣耀X40 GT屏幕支持144Hz的高刷新率，是剧中挖孔LCD直屏屏幕。这款屏幕的优点是高刷新率，同时是LCD材质，不会出现闪屏的问题，它还是一块直屏屏幕，对于玩手游的效果是比较好的。缺点是屏幕底部的边框比较宽，正面看起来颜值没有那么高。
骁龙888处理器+66W快充荣耀X40 GT处理器将会搭载骁龙888芯片，屏幕是居中单孔直屏设计的LCD屏幕，下巴稍微比较宽，机身背部是后置采用星环三摄组合，和闪光灯组成正方形，中间是一个明显的GT字样。此外还有66W快充，144Hz高刷新率屏幕，X轴马达以及立体双扬声器。
骁龙888荣耀X40 GT处理器预计是骁龙888，采用三星5nm工艺制成打造，内置Kryo 680 CPU，由 1 个Cortex X1 超大核2.84GHz+ 3 个A78 大核2.4GHz+ 4 个A55 小核1.8GHz组成，集成Adreno 660 GPU和X60基带。骁龙888在安兔兔平台平均跑分735439，部分型号可以超过74万分。
Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2标准，但不包括 AVX-512。
先上传到Discord，然后使用 /imagine，将图片网站复制上去Midjourney上传图片让AI参考的步骤是:将图片上传到Discord，复制图片网址，然后使用“ /imagine”，将图片网址贴上去，添加额外关键字，这样就完成了。不过MidJourney官方表示他们只会稍微参考图片，而实测结果，参考的比例非常低，效果不是很好，请各位不要抱太多期待。
3.5GHz。i5-13600K的默认频率是3.5Ghz，最大睿频是5.10GHz，八个“Gracemont”E 核心分布在两个 E 核心集群中，每个集群有四个核心。每个集群在四个 E 核之间共享4MB 的 L2缓存（从“Alder Lake”上的每个集群2MB 增加）。P 核和 E 核共享24MB 三级缓存，比 i5-12600K 上的20MB 有所增加。
表示已经脱离新手阶段，可以使用其他频道Midjourney提示newbies频道不可使用，代表您已脱离新手阶段，可以尝试使用其他的频道。可以使用#characters #environments等不同频道，如果不清楚，那么建议使用general。
支持。i5-13600K是支持DDR5的，并且最高频率是5600MT/s。并且i5-13600K仍然支持 DDR4RAM，允许计算机制造商升级其第12代处理器而无需升级 RAM。这与 AMD 的Ryzen7000处理器不同，后者仅适用于 DDR5内存。
无法共享订阅Midjourney目前没有计划允许用户与其他人共享他们的订阅，即使他们在同一台服务器上。要在任何服务器中使用Midjourney Bot，用户必须具有有效的个人Midjourney试用版或订阅。首次使用该命令自动为新用户开始试用会员资格。使用Midjourney生成的图像始终受内容审核政策的约束，即使它们是在私人服务器上生成的。其他用户仍然可以看到在私人服务器上生成的图像。用户可以通过欧股买Private Visibility选项插件来防止这种情况。
5.10GHz。i5-13600K的最大睿频是5.10GHz，最大E核睿频频率是3.90GHz。最大睿频是处理器能够使用英特尔® 睿频加速技术以及英特尔® 睿频加速 Max 技术3.0和英特尔® 热速度加速（如果存在）运行的最大单核频率。频率通常以千兆赫 （GHz） 或每秒十亿周期为单位进行测量。
看需求。i5-13600K的功耗水平是和12600K差不多的，所以用个好一点的风冷就可以了，当然了也要搞点机箱风扇，便宜有效，如果有钱还可以上水冷，不过一般来说风冷也就差不多够了，不要买太差的就好，至少200往上，如果需要超频的话，那么建议上水冷。
在Bot频道中使用Midjourney要使用Midjourney Bot，请在Bot频道中使用Discord Slash命令，例如#newbies-1。开始输入/imagine，您会注意到文本上方会弹出一些内容。单击或点击选择：将创建该字段，现在您可以添加您希望机器人生成的任何内容。您也可以尝试按空格键、Tab或Enter来创建prompt字段。Bot斜线命令仅适用于Bot频道。打字/imagine将无法在常规渠道中工作，例如#trial-suppoot。对刚刚编写的提示感到满意后，按Enter或发送消息，这会将您的请求传递给Midjourney Bot，后者将很快开始生成您的图像。
支持。i5-13600K是支持PCIE5.0接口的。支持最新技术，如DDR5 内存和PCIe Gen 5.0，同时保持向后兼容 DDR4 和 PCIe Gen 4.0。高端 Intel Core i9 Unlocked 芯片还具有自适应加速技术和热速度加速，允许处理器进一步提高其频率，具体取决于功率和热余量的可用性。
重启Discord应用程序Midjourney如果如果在官方服务器上找不到newbies频道，那么可以尝试重新启动Discord应用程序。或者用户可能不在官方服务器上。您还可以使用官方工具在已邀请并设置Midjourney Bot的另一台服务器上生成图像。
官网申请测试即可获得邀请码Midjourney画图软件在官网申请【Apply for the beta】，填写表格即可获得邀请码；此外已经订阅 10 美金或 30 美金的使用者也会获得 5 个邀请码，有邀请码的人可以产生邀请链接给其他人，让这些人进入到Midjourney频道。
125W。Core i5-13600K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。i5-13600K处理器支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i5-13600K 使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
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可以Midjourney允许付费用户创作的图片商业使用，但如果收益超过每月 2 万美元以上，则需要分成。具体的分成比例为：付费版用户每个月需支付 30 美元，生成的图片可用于商用：若因 Midjourney 获利在每月 2 万美元及以下的，不用支付 Midjourney 分成；若因 Midjourney 获利在每月 2 万美元以上的，需要支付 Midjourney 20% 的分成。特殊形况也可以跟官方签订协议，和 Midjourney 商讨出其他分成比例。
7680x4320@60Hz。i5-13600K支持的最大分辨率其实是看接口的，如果你是HDMI接口，那么最大分辨率支持4096x2160@60Hz，如果你是DP接口，分辨率最高支持7680x4320@60Hz，如果你是eDP-集成平板，最大5120x3200@120Hz。