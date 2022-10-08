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iPhone14Plus上市破发；安卓灵动岛APP下载安装量超100万次；特斯拉三季度交付34.3万辆汽车

2022-10-08 08:47 · 稿源：站长之家
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特斯拉三季度交付34.3万辆汽车

10月3日，特斯拉公布数据称，2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车，同比增长42.4%。

其中，特斯拉Model S/X生产19935辆，交付18672辆，经营性租赁占比10%;Model3/Y生产345988辆，交付325158辆，经营性租赁占比3%。

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安卓灵动岛APP下载安装量超100万次

今年9月，一款名为“dynamicSpot”的安卓灵动岛APP在Google Play商店上架。“dynamicSpot”可以提供灵动岛迷你多任务功能，访问最近的通知或手机状态更改。只需点击小黑色弹出窗口即可打开显示的应用程序，长按弹出窗口，即可将其展开并查看更多详细信息。

该APP开发者表示，由于dynamicSpot使用Android的通知系统，几乎兼容所有应用程序，如消息通知、计时器应用程序甚至音乐应用。

数据显示，截至10月3日，该APP的下载安装量已超100万次，应用评分为4.2分。

QQ截图20221008082548.jpg

iPhone14Plus上市破发

10月7日，iPhone14Plus国行版正式开售。据悉，目前iPhone14Plus在第三方渠道报价已跌破原价，破发约400元。

据了解，iPhone14Plus采用了配备5核图形处理器的A15仿生芯片，仍然使用了刘海屏设计，屏幕采用6.7英寸OLED技术超视网膜XDR显示屏，刷新率为Hz60，峰值亮度1200尼特，分辨率为2778×1284。

影像方面，iPhone14Plus后置1200万主摄+1200万超广角双摄，主摄支持光学防抖。

售价方面，iPhone14Plus:128GB版售价6999元，256GB版售价7899元，512GB版售价9699元。

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