英雄联盟S12全球总决赛小组赛赛程 4支LPL战队小组赛比赛时间表

不过奥迪有自己的独特的反击方式，比如就在今天（9月29日），它就发布了一份十分内涵的海报，直接给奔驰和宝马整无语了...海报内容很简单，就是一把键盘的局部，玩过《英雄联盟》游戏的朋友应该都非常熟悉，没错，它正是操作游戏的常用按键，其中A键还用显眼的红色标注了出来，同时配有话题#S12小组赛赛程#...这种很有信息量同时又比较幽默风趣的海报发布后，自然成为了网友们的热议对象...有人吃瓜不怕事大，直接在评论区艾特了宝马中国和奔驰官方；而更多网友则夸赞奥迪发布了满分文案，如何，对于奥迪的这份内涵文案，你给打几分？....