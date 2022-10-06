魔兽世界80级了该做什么 WLK80级满级该做事情汇总

魔兽世界WLK前夕包括正式已经开了1个月了，很多玩家满级80级了，但是不知道该做什么，下面就来为大家详细的介绍一下魔兽世界满级之后该做什么。

1.想必很多做任务满级的玩家已经有很多英雄徽章了，优先去达拉然的夺日者圣殿附近房子里兑换一个自己的饰品，一般DPS都是兑换饰品，需要40个英雄徽章之后还可以兑换一个项链，总而言之，满级之后第一件事情就是消费英雄徽章，拿到200装等的装备。

2.这个英雄徽章有很多任务，但是有的打不过不要紧，每天去刷英雄本都会得到英雄徽章，所以是有很多，放心，兑换到后面都不用兑换了，可以换传家宝。

3.接着该干的事情就是通刷12H的副本，所谓的12H就是12个英雄副本，是有CD的，每天一次，打之前去把紫罗兰监狱附近2个NPC的日常英雄本任务接了，有奖励声望和牌子，声望不要选其他的，就选没战袍的霍迪尔之子的声望，其他的声望是可以穿战袍去刷副本的，很快就崇拜。

4.在第一天刷完英雄本之后，去研究一下团本前的bis装备就是毕业装备，然后按照着团本前的毕业装备去打英雄本，因为通刷一个是太累了，效率队也要3个小时多，如果不效率的话就多花一倍时间。

5.接着把得到的装备有孔的记得先放宝石，一般初期命中不够都是放命中宝石，看职业去，先找几个金币附魔的那种和几个金币宝石的，如果有紫色bis装备的话，那就附魔最好的以及宝石镶嵌最好的，做任务起码有个5K，6K金币了。

6.在团本之前就是提升自己的装备，然后刷完英雄本就去优先做霍迪尔之子的日常任务，记得刷本的时候穿你需要的战袍。

7.接着副职业有想练的就快点练起来，装等够了200基本bis装备，也有宝石附魔的话，那就等待团本开了。

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