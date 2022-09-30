iPhone14Pro影像排全球第二 DXOMARK影像总分146分

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:昨日，DXOMARK宣布，iPhone14Pro影像测试分数出炉，总分146分，在DXOMARK全球影像排行中名列第二。

目前，在影像排名方面，荣耀 Magic4至臻版以147分位居第一，而华为 P50Pro以143分位居第三。

其他分数方面，iPhone14Pro Max屏幕DXOMARK总分149，全球屏幕排行榜中位列第一。音频总分142，在DXOMARK全球音频排行榜中位列第9。

DXOMARK表示，iPhone14Pro凭借着卓越的照片与视频拍摄表现，为用户提供了一贯的出色影像体验。在DXOMARK最新推出的用户场景分“家庭&朋友”中有着非常好的表现，是一款记录日常生活的绝佳设备。在大多数情况下，这款手机的零快门延迟可以帮助用户记录生活中的关键时刻，并提供自然的面部对比和出色的肤色渲染;在拍摄人物肖像时，脸部细节处理得当，背景模糊也非常自然。

据悉，iPhone14Pro系列主摄升级到4800万像素，传感器比iPhone13Pro大了65%，支持二代位移防抖，支持像素4合1技术。能拍摄分辨率提升至4倍的ProRAW照片，电影效果模式下能拍4KHDR24fps视频。iPhone14Pro系列还提供了2倍长焦选项，用户可以选择0.5倍、1倍、2倍和3倍变焦选项。

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