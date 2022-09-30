小鹏汇天飞行汽车将海外公开首飞；iPhone14Pro 影像分数公布；名创优品2022财年净利润6.38亿元

小鹏 汇天 飞行汽车 将海外公开首飞

据小鹏汽车微信公众号消息，近日，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜民航局监管下进行了评审工作，通过特定运行风险评估，并获得在迪拜开展海外首次公开飞行许可。

据悉，旅航者X2，是由小鹏汇天自主研发制造的第五代“飞行汽车。X2首次采用封闭式座舱，呈现水滴状光洁纯粹的造型，X2全机身采用碳纤维结构。

X2可搭载两位乘客，目前X2搭配 手动驾驶和自动驾驶两种驾驶模式，在 X2的自动飞行过程中，乘客只须通过一 键启动、一键返航、一键降落等简单操作即可拥有安全、智能的飞行体验。

iPhone14Pro DXOMARK 影像分数公布

昨日，电子产品评估公司DXOMARK宣布，iPhone14Pro影像测试分数出炉，总分146分，在DXOMARK全球影像排行中名列第二。

目前，荣耀 Magic4至臻版以147分位居第一，而华为 P50Pro以143分位居第三。

DXOMARK表示，iPhone14Pro凭借着卓越的照片与视频拍摄表现，为用户提供了一贯的出色影像体验。在DXOMARK最新推出的用户场景分“家庭&朋友”中有着非常好的表现，是一款记录日常生活的绝佳设备。在大多数情况下，这款手机的零快门延迟可以帮助用户记录生活中的关键时刻，并提供自然的面部对比和出色的肤色渲染;在拍摄人物肖像时，脸部细节处理得当，背景模糊也非常自然。

名创优品2022财年净利润6.38亿元

昨日，名创优品发布财报称，2022财年全年营收100.9亿元，同比增长11.2%。净利润6.38亿元，上一年同期为亏损14.2亿元，门店网络销售GMV总计约184.0亿元。

财报还显示，截至2022年6月30日，名创优品门店总数达5，199家。

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