B站将转为双重主要上市；东方甄选回应下架玉米；苹果市值一度蒸发1000亿美元

零跑汽车上市首日收盘跌超33% 零跑汽车今日在香港上市，上市首日收盘报31. 9 港元每股，跌超33%，创下 2022 年迄今为止上市新股首日跌幅之最；成交额约7. 8 亿港元，市值为294. 2 亿港元。

10月1日下架所有水果味电子烟 市场监管总局制定的《电子烟强制性国家标准》将于10月1日起实施，要求电子烟烟具应具有防儿童启动功能和防止意外启动的保护功能。届时所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具。

优酷推出首个IP云收藏空间 据介绍，在时光宇宙里，每个空间均包含电子藏品，供兑换收藏。接下来，侏罗纪世界、梦工场、小黄人大眼萌等经典空间也将上线优酷时光宇宙。

女子为玩羊了个羊看广告被骗9万元 近日，常州严女士在玩"羊了个羊"游戏时，为了获取道具观看广告。有资金需求的她正好看到一个贷款广告，便按指引下载并注册了一款贷款APP。她见贷款APP显示有余额，为了提现就按照客服指引累计转账9万元，之后意识到被骗。

B站将转为双重主要上市 港交所官网显示，B站在香港联交所由第二上市转为主要上市，将于10月3日正式生效。届时，B站将成为中国TMT企业中首家完成自愿由在港二次上市转换为双重主要上市的公司。双重主要上市后，B站有望在近期获得被纳入港股通的资格。

爱奇艺增设会员拉新分账 爱奇艺宣布，10月1日起，爱奇艺剧集、动漫、儿童、纪录片领域将正式应用全新分账合作模式。新模式将在原会员观看时长分账基础上，增加会员拉新分账。同时，取消平台对内容的预测定级。

网信办开展网络辟谣标签工作 中央网信办宣布组织微博、抖音、百度、腾讯、快手、小红书、哔哩哔哩、360、知乎、豆瓣、UC浏览器、凤凰网等12家网站平台，开展网络辟谣标签工作，对存量谣言进行全面梳理标记，对被标记的典型网络谣言样本及时通报曝光。

苹果市值一度蒸发1000亿美元 周三美股开盘，苹果股价一度大跌4.1%，市值蒸发约1007.59亿美元。此前有报道称，由于需求下滑，苹果放弃了iPhone的增产计划。但分析师郭明錤对此表示质疑。

零跑汽车上市 今日，零跑汽车正式在港交所上市，开盘报41港元，较发行价48港元下跌14.58%。 盘中，零跑汽车跌幅扩大，下跌29.9%，报33.650港元，总市值340.5亿港元。

字节新增10天家庭关爱假 字节跳动宣布，升级员工关怀福利。调整后，家庭关爱假新增每年10个工作日，可用于父母/配偶父母、配偶子女患病需陪护的场景。

苹果将在iOS16.1开放灵动岛给第三方 此前有消息称，苹果会在 iOS16.1向第三方应用开放灵动岛 API，为用户带来更多的体验。现在，苹果已经发布灵动岛实时活动设计指南，以帮助更多第三方应用完成适配。

支付宝小荷包支持60人同时使用 支付宝宣布，小荷包“集体经费模式”最多可支持60人同时使用。此外还能提前预存、灵活分摊、自动计算成员结余，事后多退少补。

东方甄选回应下架玉米 近日有网友就发现，东方甄选在平台上将玉米下架了，搜索玉米”只有玉米汁。东方甄选客服对此回应称，这是为了保证品质，厂家不能超量生产，产品的产量不是固定的，只要厂家有产能，会尽快上架商品链接的。

10月起所有水果味电子烟下架 《电子烟强制性国家标准》将于10月1日起生效，这意味着10月起所有水果味电子烟都将下架。在北京线下实体店中，主流水果味烟弹多遭抢购，线上微商渠道谋划囤货借机加价，原价99元烟弹将炒至200元，且拒绝讲价。

贝索斯前妻再次离婚 亚马逊创始人杰夫・贝索斯与麦肯齐・斯科特2019年离婚，随后斯科特与科学教师丹·朱伊特结婚，然而好景不长，现在两人又离婚了。根据统计，斯科特目前的身价约为289亿美元，去年她与朱伊特结婚。

爱彼迎联合创始人加入特斯拉董事会 根据一份监管文件，特斯拉已将Airbnb联合创始人、设计师和亿万富翁乔·格比亚作为独立董事加入其董事会。自2022年9月25日起生效。SEC文件显示，格比亚有资格根据董事会先前批准的特斯拉标准外部董事薪酬方案获得薪酬。

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