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B站将转为双重主要上市；东方甄选回应下架玉米；苹果市值一度蒸发1000亿美元

2022-09-29 10:06 · 稿源：站长之家

零跑汽车上市首日收盘跌超33% 零跑汽车今日在香港上市，上市首日收盘报31. 9 港元每股，跌超33%，创下 2022 年迄今为止上市新股首日跌幅之最；成交额约7. 8 亿港元，市值为294. 2 亿港元。

10月1日下架所有水果味电子烟 市场监管总局制定的《电子烟强制性国家标准》将于10月1日起实施，要求电子烟烟具应具有防儿童启动功能和防止意外启动的保护功能。届时所有水果味电子烟将下架，全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具。

优酷推出首个IP云收藏空间 据介绍，在时光宇宙里，每个空间均包含电子藏品，供兑换收藏。接下来，侏罗纪世界、梦工场、小黄人大眼萌等经典空间也将上线优酷时光宇宙。

女子为玩羊了个羊看广告被骗9万元 近日，常州严女士在玩"羊了个羊"游戏时，为了获取道具观看广告。有资金需求的她正好看到一个贷款广告，便按指引下载并注册了一款贷款APP。她见贷款APP显示有余额，为了提现就按照客服指引累计转账9万元，之后意识到被骗。

B站将转为双重主要上市 港交所官网显示，B站在香港联交所由第二上市转为主要上市，将于10月3日正式生效。届时，B站将成为中国TMT企业中首家完成自愿由在港二次上市转换为双重主要上市的公司。双重主要上市后，B站有望在近期获得被纳入港股通的资格。

爱奇艺增设会员拉新分账 爱奇艺宣布，10月1日起，爱奇艺剧集、动漫、儿童、纪录片领域将正式应用全新分账合作模式。新模式将在原会员观看时长分账基础上，增加会员拉新分账。同时，取消平台对内容的预测定级。

网信办开展网络辟谣标签工作 中央网信办宣布组织微博、抖音、百度、腾讯、快手、小红书、哔哩哔哩、360、知乎、豆瓣、UC浏览器、凤凰网等12家网站平台，开展网络辟谣标签工作，对存量谣言进行全面梳理标记，对被标记的典型网络谣言样本及时通报曝光。

苹果市值一度蒸发1000亿美元 周三美股开盘，苹果股价一度大跌4.1%，市值蒸发约1007.59亿美元。此前有报道称，由于需求下滑，苹果放弃了iPhone的增产计划。但分析师郭明錤对此表示质疑。

零跑汽车上市 今日，零跑汽车正式在港交所上市，开盘报41港元，较发行价48港元下跌14.58%。 盘中，零跑汽车跌幅扩大，下跌29.9%，报33.650港元，总市值340.5亿港元。

字节新增10天家庭关爱假 字节跳动宣布，升级员工关怀福利。调整后，家庭关爱假新增每年10个工作日，可用于父母/配偶父母、配偶子女患病需陪护的场景。

苹果将在iOS16.1开放灵动岛给第三方 此前有消息称，苹果会在 iOS16.1向第三方应用开放灵动岛 API，为用户带来更多的体验。现在，苹果已经发布灵动岛实时活动设计指南，以帮助更多第三方应用完成适配。

支付宝小荷包支持60人同时使用 支付宝宣布，小荷包“集体经费模式”最多可支持60人同时使用。此外还能提前预存、灵活分摊、自动计算成员结余，事后多退少补。

东方甄选回应下架玉米 近日有网友就发现，东方甄选在平台上将玉米下架了，搜索玉米”只有玉米汁。东方甄选客服对此回应称，这是为了保证品质，厂家不能超量生产，产品的产量不是固定的，只要厂家有产能，会尽快上架商品链接的。

10月起所有水果味电子烟下架 《电子烟强制性国家标准》将于10月1日起生效，这意味着10月起所有水果味电子烟都将下架。在北京线下实体店中，主流水果味烟弹多遭抢购，线上微商渠道谋划囤货借机加价，原价99元烟弹将炒至200元，且拒绝讲价。

贝索斯前妻再次离婚 亚马逊创始人杰夫・贝索斯与麦肯齐・斯科特2019年离婚，随后斯科特与科学教师丹·朱伊特结婚，然而好景不长，现在两人又离婚了。根据统计，斯科特目前的身价约为289亿美元，去年她与朱伊特结婚。

爱彼迎联合创始人加入特斯拉董事会 根据一份监管文件，特斯拉已将Airbnb联合创始人、设计师和亿万富翁乔·格比亚作为独立董事加入其董事会。自2022年9月25日起生效。SEC文件显示，格比亚有资格根据董事会先前批准的特斯拉标准外部董事薪酬方案获得薪酬。

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    前段时间，东方甄选因为玉米事件再度多次登上热搜...起初是因为辛巴公开之一东方甄选，称其玉米卖到6元一根是丧良心，透露成本价只有7毛钱...但大家对东方甄选的玉米还在持续关注，近日有网友就发现，东方甄选在平台上将玉米下架了，搜索玉米”只有玉米汁，大家议论纷纷猜测原因...东方甄选客服对此回应称，这是为了保证品质，厂家不能超量生产，产品的产量不是固定的，只要厂家有产能，会尽快上架商品链接的...董宇辉表示，自己当初原话是大部分玉米（低价）是喂牲口的”，但被曲解成玉米是牲口吃的不是人吃的”...

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  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

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  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

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  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

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  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

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  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

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  • i5-13600KF什么时候正式发售？

    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

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  • Redmi Note 12可以插内存卡吗？

    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

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  • i5-13600KF需要上水冷吗？

    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

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  • Redmi Note 12有没有呼吸灯？

    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

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  • Redmi Note 12有耳机孔吗？

    有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。

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  • i5-13600KF配多大的内存条？

    2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。

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  • Redmi Note 12有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

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  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

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  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF可以超频吗？

    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

    Redmi Note 12

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