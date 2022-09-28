理想汽车将于 9 月 30 日举行理想L8发布会

站长之家 9 月 28 日讯：理想汽车宣布，将于 9 月 30 日15: 00 举行理想L8 发布会。
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理想汽车公布数据称，2022年8月，理想汽车共交付新车4，571辆。自交付以来，理想汽车累计交付量已达199，484辆。截至2022年8月31日，理想汽车在全国已有265家零售中心，覆盖118个城市;售后维修中心及授权钣喷中心316家，覆盖226个城市。此外，理想L8将在2022年11月初发布。理想L8将提供六座版和五座VIP版两个车型。
9月22日，理想汽车公布了L8发布信息，理想L8发布会将于2022年9月30日15:00开始，价格公布后即开启大定...理想汽车的家庭智能旗舰五座SUV理想L7，将于2023年一季度发布并交付，车身尺寸为：长5050mm，宽1995mm，高1750mm，轴距3005mm...其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组，纯电续航里程可达168公里（WLTC），同时换装了全新的四缸1.5T增程器，亏电油耗7.7升/100公里......
据理想汽车CEO李想透露，理想L8或有6座和5座两种座位布局的车型，此外会根据软硬件配置分别提供Pro和Max版车型...李想在微博中表示，“6座和5座VIP都可以选择Pro和Max，Pro车型对应ADPro和SSPro的组合，Max车型ADMax和SSMax的组合...
昨日，理想汽车官方宣布，全新一代理想ONE即理想L8发布会将于2022年9月30日15:00正式开始，11月初正式开启交付，价格在40万以内...理想L8车身尺寸为:长5080mm，宽1995mm，高1800mm，轴距3005mm，提供Pro和Max两个车型...理想L8和理想L7全系标配全新的四驱增程电动系统、魔毯空气悬架、7.3.4杜比全景声影音系统、含HUD的前排四屏交互系统、NOA导航辅助驾驶...理想在国家标准的基础上对自身提出了更高要求，将原厂售后零配件的生产与供应保障提高至自停产后不少于12年......
该车侧面相比于L9要短一些，几乎延续了理想ONE的设计，申报信息显示，L8的尺寸为5080*1995*1800毫米，轴距3080毫米，跟理想ONE（5030*1960*1760毫米，轴距2935毫米）几乎没差太多，但要明显小于L9...至于动力系统，理想L8采用双电机四驱，最大功率330kW（前130、后200），峰值扭矩620Nm，百公里加速5.3秒...其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组，纯电续航里程可达168公里（WLTC），同时换装了全新的1.5T增程器，亏电油耗7.7升/100公里......
配置方面，新车配备座椅腰部按摩、一二排座椅通风、加热和第三排座椅加热功能，另外还有三区自动新风空调、四座小憩模式等等，不过独立压缩机冰箱依旧是理想L9的独享配置...其搭载的是40.9千瓦时三元锂电池组，纯电续航里程可达168公里（WLTC），同时换装了全新的四缸1.5T增程器，亏电油耗7.7升/100公里......
理想汽车宣布，智能旗舰SUV理想L9正式开启用户交付。据理想公布数据显示，自7月15日开启试驾以来，全国已有超过12万用户深度体验理想L9。据了解，理想L9售价45.98万元。智能座舱标配了两颗高通骁龙8155芯片。全车6个座椅均配备电动调节和座椅加热，还配备了隐藏式门把手，静音电吸门、电尾门、空气悬架、三块15.7英寸OLED屏幕等配备。CLTC标准下纯电续航里程达到215公里，综合续航达1315km。8月18日，理想汽车宣布，理想L9，在理想汽车常州基地正式下线。理想汽车与零部件供应商紧密配合，快
站长之家 9 月 28 日讯：理想汽车宣布，第10， 000 辆理想L9 从常州制造基地下线...
昨日，理想汽车官方宣布，全新一代理想ONE即理想L8发布会将于2022年9月30日15:00正式开始，11月初正式开启交付，价格在40万以内...蔚来欧洲发布会10月8日举行...昨日晚间，蔚来官方宣布，NIO Berlin2022蔚来欧洲发布会将于北京时间10月8日0:00在德国柏林举行...据蔚来二季度财报显示，蔚来汽车二季度实现营收102.924亿元，同比增长21.8%，环比增长3.9%...汽车交付数据方面，2022年第二季度，蔚来汽车交付了25，059辆汽车，同比增长14.4%，环比下滑2.8%......
理想汽车CEO李想表示：五座VIP版的车身比例比较像添越...从外观设计图来看，理想L8延续理想家族化设计，整体造型接近理想L9，前脸采用封闭式设计，车头配有LED贯穿式环绕灯带...车身尺寸方面，理想没有公布具体参数，不过理想L8的车长为5030mm，轴距3000mm，已经属于中大型SUV车身尺寸...动力上，理想L8搭载L9同款华晨新晨动力1.5T四缸发动机，匹配长城蜂巢驱动电机，发动机功率113kW，电机综合功率为330kW，综合扭矩为620Nm...
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。
不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。
高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。
14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。
有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。
降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。
预计便宜500元左右iPhone14系列在双十一期间有可能会迎来第一次的促销活动，不过苹果官网不一定会降价促销，而是电商等第三方平台有促销活动。考虑到今年iPhone14系列中，只有Pro系列比较受欢迎，销量成绩比较不错，因此普通版的iPhone14促销力度可能会加强，Pro系列降价幅度较小。按照往年惯例，iPhone14基础版的降价预计在500元左右，也就是5500元（128GB）左右的活动优惠价格，这应该会是2022年比较便宜的一个价格，也是想入手iPhone14比较好的一个时间。
应该可以Redmi Note 12的发布时间会是10月中下旬，应该可以赶得上双十一活动，如果想要在双十一期间换手机的用户可以关注Redmi Note 12系列机型。Redmi Note 12系列预计搭载天玑1080处理器，67W以上的快充，支持双卡5G，配备了90Hz高刷高清屏和5000mAh电池，价格预计在1500-2000元左右，是这一价位段十分有性价比的一款手机。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。
5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。
是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。
Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。
预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。