理想汽车将于 9 月 30 日举行理想L8发布会

看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。