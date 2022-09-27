LG Display 明年将生产 920 万片大型 OLED 面板

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日消息:据TheElec报道，LG Display为2023年设定的OLED面板出货量目标高于其今年的预期出货量。由于今年通货膨胀导致电视需求普遍下降，该公司的面板出货量预计将低于其今年的目标。

LG Display计划在2023年生产920万片大型OLED面板。大约540万片将在中国广州的工厂生产，其余的在韩国坡州生产。消息人士称，由于需求下降，LG Display在今年上半年生产的面板数量比它希望的要少，并为下半年制定了更积极的生产目标，但整体情况没有改善。

三星正在使用子公司Samsung Display的OLED面板，该公司生产量子点（QD）-OLED面板，但其产能有限。这意味着三星可能采用LG Display的白色（W）-OLED，以扩大其明年OLED电视的总体出货量。这取决于液晶显示器（LCD）面板和OLED面板之间的价格差异。

由于LCD面板价格上涨，三星当初考虑从LG Display购买OLED面板。今年以来，LCD价格有所下降，但如果电视需求持续低迷，年底前可能会再次上涨，这意味着OLED面板价格可能对这家科技巨头更为有利。

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