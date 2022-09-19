特斯拉回应减少一线城市商超店数量：渠道拓展节奏正常

站长之家 9月 19日讯:据第一财经报道，针对“减少一线城市商超店数量”的报道，特斯拉中国方面回应称，国内销售渠道依旧处于正常的拓展节奏当中，暂不知消息来源于何处。
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“我就是冲着深圳工资高来的，如果不勒紧裤腰带过日子，那来深圳和留长沙于我而言没有区别...“对于各种商品，我脑子里会不自觉的比对，超市打折、网上叠加优惠券后和菜市场的价格，到底哪个低...“去买菜得跟着大妈后面，大妈们在前面一段猛砍，我就能以大妈砍的价格直接买...作为一个曾经的玩鞋一族，家里有32双球鞋的人，除了多年前买的椰子依然还踩在脚下，陈刘身上穿的都是淘宝30元两件衣服...55.8%的年轻人消费时更倾向于只买生活必需品，40.2%的年轻人选择少买点、买好点，39.6%的年轻人认为购买决定比之前更慎重......
不断增长的需求导致碳酸锂的价格在今年翻了一番，国际能源署预测未来20年的需求将增长40倍，其中大部分供应都来自美国以外...中国一直主导着锂供应，而澳大利亚和智利仍然是世界上最大的锂矿生产商...Keith Phillips认为，就目前的情况来看，美国无法通过国内采购优先满足其清洁能源目标......
有媒体特斯拉即将推出新款Model3，最大亮点是全系换装了宁德时代提供的M3P电池，续航能力至少有10%提升...1、特斯拉中国制造车型，目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划...M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，业内人士称，M3P电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15%，可达210Wh/kg，但成本与磷酸铁锂电池相当，比三元锂电池要低...不过此次特斯拉官方发声表示，国产车型暂没有采用新电池的计划，因此，宁德时代新电池能否在今年四季度装车，还需官方披露更多消息......
当拜登政府设下目标，希望到2030年电动车销量占所有新车一半时，特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium 首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言，全球“没有足够的”锂来实现电动车目标...不断增长的需求导致碳酸锂的价格在今年翻了一番，国际能源署预测未来20年的需求将增长40倍，其中大部分供应都来自美国以外...中国一直主导着锂供应，而澳大利亚和智利仍然是世界上最大的锂矿生产商...Keith Phillips认为，就目前的情况来看，美国无法通过国内采购优先满足其清洁能源目标......
昨天下午，巨人网络董事长史玉柱发布了其2022年的第二条微博，介绍了自家打磨两年的游戏《原始征途》...他准备大幅减少RMB的作用，让非RMB玩家也能玩得开心，同时游戏界面适合老征途玩家，没玩过征途的人不容易上手，每个区人数高于1万人，可以使用手机、电脑、PAD同时玩...而据巨人网络《原始征途》立项三年来，游戏项目组始终秉持还原经典征途的研发目标，要为玩家打造最原汁原味的征途手游...公告中表示，接下来，《原始征途》全体项目组将会进入高强度的封闭研发，用更快的效率和更高的标准对游戏进行最终的冲刺打磨......
知情人士称，特斯拉公司暂停了在德国生产电池芯的计划，因为该公司正在考虑获得美国电动汽车和电池制造税收抵免的资格...知情人士透露，特斯拉一直在努力生产自己的电池，已经讨论了将原计划用于柏林工厂的电芯制造设备运往美国的问题...分析师称，只要充电电芯在美国制造和封装，《通货膨胀削减法》提供的生产税收抵免可以抵消电动汽车电池组三分之一以上的成本...
据国外媒体报道，最新发布的招聘信息显示，特斯拉将进入泰国市场...据特斯拉正在泰国曼谷招聘各种职位，如特斯拉顾问、零部件顾问、行政专员、资深招聘专员、车辆技术人员、公共政策和业务发展经理、内部销售顾问等...今年5月25日，外媒该公司已提交在泰国销售其产品的申请，作为该公司最新的市场扩张举措...除了泰国，特斯拉还考虑进入印尼市场...
昨日，针对“特斯拉将改款”的传闻，特斯拉官方回应称，该传闻完全是刻意误导消费者的造谣行为，将对造谣者进行追责...特斯拉还表示，特斯拉中国制造车型，目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划...1. 特斯拉中国制造车型，目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划...2. 近期某些个人和自媒体关于“特斯拉即将改款”的炒作，完全是刻意误导消费者的造谣行为...特斯拉上海超级工厂生产的车辆通常在每季度的前半季度出口海外市场，后半季度供应国内市场...
中关村在线消息：特斯拉车主布兰登·达拉利在右手植入了一枚微型芯片，借助该芯片特斯拉车主可以实现解锁特斯拉电动车，替代车钥匙的功能...据了解该芯片表层覆盖有一种生物兼容物质，使用与ApplePay相同的NFC技术，不但可以用来解锁汽车，同时还可以解锁房门以及存储个人信息等用途...
9月6日，在华为全场景发布会上，余承东宣布AITO问界M5 EV搭载了华为全新自研的HUAWEI DATS系统。余承东称，这项技术通过动态自适应调节扭矩，实现了毫秒级的路面感知响应速度、平顺稳定的颠簸路面行驶表现以及稳定可靠的弯道驾驶性能。同时他还表示，目前全世界也就特斯和华为掌握了该技术，不过AITO问界M5 EV的驾乘体验遥遥领先”，其中减速带路面108项指标里，有94项优于特斯拉Model Y，沥青路面32项指标25优于特斯拉Model Y。此外，由于取消了增程器，AITO问界M5 EV还提供了一个80升的前备箱，支持单独远程开启，而且具备防水功能，如?
支持。RTX4080是最新的显卡，自然是支持光追的。Ada 架构能够充分释放光线追踪的强大优势，可模拟真实世界中的光线特性。借助 GeForce RTX40系列和第三代 RT Core 的强劲性能，您将在虚拟世界中体验到未曾感受过的惊艳细节。NVIDIA RTX 是先进的光线追踪和 AI 技术平台，它正在彻底改变我们的游戏和创作方式。借助其惊人的强劲性能或 NVIDIA DLSS 及 NVIDIA Broadcast 等全新前沿 AI 技术，超过250款游戏和应用采用了 RTX 来实现逼真的图形效果。RTX 已成为新的标准。
屏幕材质不同Mate 50 Pro昆仑版和普通版的区别仅有覆盖在机身表面的玻璃材质不同。昆仑玻璃采用的是强度更高的纳米级晶体玻璃，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。Mate 50 Pro普通版本使用的康宁大猩猩玻璃，两种玻璃硬度方面不同。
NVIDIA Ada Lovelace架构。RTX 4080是NVIDIA Ada Lovelace架构。Ada GPU 架构旨在为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供革命性的性能。它提供了显着更高的 GPU 性能基线，并标志着光线追踪和神经图形的临界点。基于 Ada 架构构建的显卡采用带有 AV1编码的全新第八代 NVIDIA 编码器 （NVENC），为流媒体、广播公司和视频通话者提供了大量新的可能性。此外NVIDIA DLSS3是 AI 驱动图形的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 上的全新第四代张量核心和光流加速器提供支持，使用 AI 创建额外的高质量帧。
很好。RTX4080是非常适合剪辑视频的，本身配置足够强大，GeForce RTX40系列 GPU 极大地促进了视频制作。GeForce RTX40系列的新型双编码器大大减少了在等待视频导出时被卡住的感觉，这将导出时间缩短了近一半。突破性的 AI 技术，如 AI 图像生成器和 DaVinci Resolve 中的新视频编辑工具，正在迎来新的创意浪潮。超快的 GeForce RTX4090和4080显卡将推动 AI 革命的下一步发展，与上一代相比，AI 性能提升高达2倍。使用 GeForce RTX40系列 GPU 的内容创建者还可以从加速与顶级视频编辑应用程序的现有集成中受益。GPU 加速的效果和解码无需代理即可在 REDCINE-X PRO、DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere Pro 中实时处理超高分辨率 RAW 素材，从而节省了大量时间。
支持北斗卫星消息Mate 50支持北斗卫星消息。华为 Mate 50 系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过“畅连” App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系，还支持一键生成轨迹地图。华为 Mate 50 系列手机用户可在“我的华为”App 首页-北斗众测界面进行申请。当申请通过时，华为将会发送短信通知用户，用户即可下载应用和进行体验。
16G以及12G。RTX4080的显存是分16G版本和12G版本的，价格方面也相差了大概2K块钱。Nvidia宣布了 RTX4080的两个版本，虽然你可能认为16GB 和12GB 版本之间的唯一区别是它们的显存，但是结果相反，这两个 GPU 实际上具有完全不同的规格。最值得注意的是，16GB 版本有9728个 CUDA 内核，而12GB 型号只有7680个。后一种型号的内存也比16GB 版本慢，换句话说，最好将其视为更接近 RTX4070ti。
3年以上基本没问题Mate 50系列是在2022年9月推出的，预装了鸿蒙3.0系统。按照华为对旧机型系统更新支持来看，Mate50系列至少可以获得4年以上的系统更新支持，有的型号甚至可以更新更久，因此买入这个手机一般不出现意外损坏的话，使用3、4年是没问题的。目前大多数的智能手机性能都是溢出很多，日常APP和游戏应用都可以流畅使用，即使是原神这个需要较高配置的游戏，也可以在3年前的手机上流畅运行，正式说明现在智能手机性能可以坚持很多年。
不支持。RTX 4080目前是不支持PCI5.0的，其实大部分人PCI4.0就足够了，很多人是用不到那么大的带宽，所以影响几乎可以忽略不计。PCI(Peripheral Component Interconnect)是一种由英特尔（Intel）公司 1991 年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达 10 个遵从PCI标准的扩展卡。
是Mate 50全系列都提供昆仑玻璃版本，不过Mate 50有提供非昆仑玻璃版本，价格方面，昆仑玻璃版本要比非昆仑玻璃版本贵200原本，因此在选购的时候要注意对应的版本。昆仑玻璃，其经过 24 小时、 108 道工序、 1600 度熔炼工艺打造，还获得了瑞士SGS五星抗跌耐摔认证，昆仑玻璃版耐摔抗跌落能力提升至 10 倍。
2.21GHz。GeForce RTX 4080 16GB的基础频率是2.21Ghz，加速频率是2.51Ghz，而GeForce RTX 4080 12GB的基础频率是2.31Ghz，加速频率是2.61Ghz。
不可以Mate 50不支持隔空手势操作。隔空操作是可以隔空截屏和隔空向下滑动屏幕，随着后期的不断改进，隔空手势操作的方法也越来全面。不过现在华为Mate 50系列手机不支持这种功能，实际上大多数的智能手机也没有隔空操作功能，同时考虑到这种技术的使用不算特别有效率，因此短期内应该不会大规模在智能手机等电子产品中使用。
9728。GeForce RTX 4080 16GB的核心数量是9728，而GeForce RTX 4080 12GB的核心数量是7680。此外4080还有304 个纹理映射单元和 96 个 ROP。还包括 304 张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有 76 个光线追踪加速核心。
可以Mate50系列支持使用5G手机壳，带上之后可以让手机也连接5G网络。Mate50系列5G 通信手机壳搭载紫光展锐 UDX7105G 芯片，1.35GHz 双核 A55CPU，5G SA 下行1.9Gbps，上行750Mbps，售价799元。5G通信壳上市时间预计是11月。
可以。RTX 4080的最高分辨率是支持8K的，本身配置要求也是达到了8K的水平，所以你用8K显示器是完全没问题。不过就体验上来说可能和4K的差距不会特别大，而且如果你用8K显示器的话，也需要额外提升你电脑的整体配置，起码也要提升一下CPU和电源，这样玩一些游戏的时候会感觉更舒适。
可以Mate 50系列手机支持最大扩展内存256GB NM存储卡（非标配，需另行购买）。Mate 50官方提供了128GB、256GB和512GB的存储版本，这样的存储对于大多数消费者日常使用的存储已经足够，当然在选择的时候最好是预留足够多的空间，比如当前使用128GB已经是存储比较紧张的话，建议升级到256GB以上的版本，以此类推。
支持。RTX4080是支持DLSS3的。DLSS 是 AI 驱动图形领域的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持，利用 AI 创造更多高质量帧。利用 AI 技术生成更多帧，以此提升性能。DLSS 会借助 GeForce RTX40系列 GPU 所搭载的全新光流加速器分析连续帧和运动数据，进而创建其他高质量帧，同时不会影响图像质量和响应速度。使用低分辨率内容作为输入并运用AI技术输出高分辨率帧，从而提升所有 GeForce RTX GPU 的性能。DLSS 会对多个分辨率较低的图像进行采样，并使用先前帧的运动数据和反馈来重建原生质量图像。
是Mate 50系列在包装盒内就已经是有手机贴膜的，因此如果你不是需要贴特殊的膜的话，原厂自带是手机膜就相当不错，不建议撕掉重新贴换。此外购买了Mate系列手机的消费者还可以在华为门店享受比较优质的换膜、清洁等服务，具体的服务内容可以在线下咨询。
预计至少半年后降价Mate 50系列是时隔两年之后华为再次推出的Mate系列手机，从目前预购和第一批购买的情况来看，市场对这款手机的关注度很高，很多地方都是暂时排不到货，且出现了相当大幅度的加价情况，因此想要降价购买到的话至少要等待半年以上时间才可能。上一代Mate40系列就是在发布后一直处于十分保值的状态，几乎二手价格都要高于全新机，因此如果想要降价购买的话难度不小。
16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX408016GB 通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为340W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX408016GB 使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
支持。RTX4080是支持8K分辨率的，官方显示数据最高分辨率为7680x4320，这个分辨率其实就是8K分辨率了。8K分辨率是指宽度约为8000像素的图像或显示分辨率。8K UHD（7680×4320）是Rec.2020(英语:Rec.2020)(UHDTV)标准中定义的最高分辨率。8K的分辨率是4K的4倍(长宽各为2倍)，1080P的16倍(长宽各为4倍)。