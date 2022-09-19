特斯拉回应减少一线城市商超店数量：渠道拓展节奏正常

“我就是冲着深圳工资高来的，如果不勒紧裤腰带过日子，那来深圳和留长沙于我而言没有区别...“对于各种商品，我脑子里会不自觉的比对，超市打折、网上叠加优惠券后和菜市场的价格，到底哪个低...“去买菜得跟着大妈后面，大妈们在前面一段猛砍，我就能以大妈砍的价格直接买...作为一个曾经的玩鞋一族，家里有32双球鞋的人，除了多年前买的椰子依然还踩在脚下，陈刘身上穿的都是淘宝30元两件衣服...55.8%的年轻人消费时更倾向于只买生活必需品，40.2%的年轻人选择少买点、买好点，39.6%的年轻人认为购买决定比之前更慎重......