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中国信通院：二季度国内上市手机后摄个数2个及以上款型占64.3%

2022-09-18 15:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:近日，中国信通院发布国内手机产品交互载体特性监测报告。报告称，2022年第二季度，国内手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置、高内存配置等性能特点集中体现在5G手机产品，5G手机继续呈现高性能化的发展趋势。

数据显示，手机摄像头高像素占比稳步增长。摄像头配置方面，2022年第二季度国内上市手机中后置摄像头个数2个及以上的款型占比为64.3%;4G手机中后置摄像头个数2个及以上的款型占比为26.2%，5G手机中后置摄像头个数2个及以上的款型占比为94.5%。

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2022年第二季度我国上市具备前置摄像头的5G手机中，摄像头像素等于高于500万的款型占比为96.4%;4G手机中，摄像头像素等于高于500万的款型占比为59.5%。

另外，2022年第二季度国内上市的手机中，5英寸及以上大屏手机款型占比81.6%，其中5G手机大屏占比达100%，4G手机大屏占比为59.5%。屏幕占比超过70%的手机款型占比达到79.6%，其中5G手机屏占比超过70%的手机款型占比为100%

内存方面，手机内存主要为RAM和ROM。根据中国信息通信研究院统计分析，2022年第二季度我国上市的手机中RAM内存容量为2GB及以上的款型占比为82.6%，其中4G手机中RAM内存容量为2GB及以上的款型占比为61.9%，5G手机中RAM内存容量均在4GB及以上。二季度我国上市的手机中ROM内存容量为128GB及以上的款型占比为78.6%，其中4G手机中ROM内存容量为128GB及以上的款型占比为52.4%，5G手机中ROM内存容量为128GB及以上的款型占比为100%

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