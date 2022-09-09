1688将治理商品主图 发布无关图片将降权

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今天，1688平台发布《关于1688平台商品主图治理的通知》。通知称，为保障平台主图对于商品的有效友好展示，保障买家的选品效率和采购体验，自2022年9月起，平台将对商品主图进行治理。

若商家发布的商品主图第一幅为与商品无关，那该商品链接在平台搜索/推荐等公域场景进行全面降权。

同时，为保障买卖双方的交易安全，平台将对于商品主图带有站外引流信息的商品链接进行包含但不限于违规下架、删除并扣除商品分等处置。

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