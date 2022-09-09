1688将治理商品主图 发布无关图片将降权

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今天，1688平台发布《关于1688平台商品主图治理的通知》。通知称，为保障平台主图对于商品的有效友好展示，保障买家的选品效率和采购体验，自2022年9月起，平台将对商品主图进行治理。
若商家发布的商品主图第一幅为与商品无关，那该商品链接在平台搜索/推荐等公域场景进行全面降权。
同时，为保障买卖双方的交易安全，平台将对于商品主图带有站外引流信息的商品链接进行包含但不限于违规下架、删除并扣除商品分等处置。
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1688平台发布了1688女装行业材质标属治理规则通知，平台将于2022年9月19日起，对女装类目商品的材质属性和标题描述一致性做规范，同时在商品发布时做一致性校验与监控。通知表示，已发布但设置不规范的商品需在2022年9月26日前进行修改，若未在2022年9月26日前进行修改，相关商品会进行降权、下架、删除、扣分等处理。平台鼓励商家按照商品实际材质及成分含量，真实规范的填写，让更多真实描述的好商品得到展示。一、1688女装行业材质标属一致性定义规范 1、标称全棉或纯棉，则面料成分中棉含量必须大?
1688平台发布公告称，因业务调整，1688平台将于2022年10月1日起不再发放1688SKA荣誉牌匾（即1688超级重点商家牌匾）...公告称，对于1688平台已发放牌匾的商家，仍应按照《1688SKA荣誉牌匾管理规范》使用牌匾...1688还发布了工业品牌商家服务协议修订通知，对《1688工业品牌商家服务协议》做如下修订:...3、 明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第十五条;......
公告称，为帮助搜索展播商家提升创意点击率及询盘转化率，1688数字营销计划于2022年9月6日起，对已购买的搜索展播关键词在商品绑定时，会将投放商品和关键词匹配度进行校验，商品绑定后系统会触发审核，审核通过后方可正常投放...1688平台还发布公告称，1688找工厂将从2022年8月30日起，在部分行业先行试点开放现货商品支持轻定制服务的能力，届时买家可在现货商品上选择轻定制服务并进行下单，并参照加工定制合约方式提供履约服务，同时针对该部分支持轻定制服务的现货商品，取消商品标题对加工定制关键词的限制......
对《 1688 工业品牌商家服务协议》做如下修订:删除不退款的约定;调整履约保证金要求;明确违约金相关内容:明确 3000 元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等）;细化了平台向您退款的内容:细化了退款的的前提条件以及退款计算规则（将以服务的实际开通天数为基础进行计算）;增加了 1688 员工出现不正当竞争行为时，举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com;其他内容修订......
公告称，为了满足定制类买家在平台高效找加工定制品的需求，鉴于部分行业存在现货商品可为买家提供轻定制服务的实际情况，1688找工厂将从2022年8月30日起，在部分行业先行试点开放现货商品支持轻定制服务的能力...该功能升级适用于商品新发布和老品编辑两类场景，若商品标题添加了定制信息，建议商品详情进行对应的定制服务说明（例如:工艺、定制流程等）...现货商品支持轻定制服务，仅适用于工厂有现货库存且具备现货履约服务能力，同时能提供相应的轻定制服务......
1688平台发布公告称，为了持续提升买家购物体验及复购粘性，加速行业品质标杆商品孵化，促进1688.com交易市场的持续健康发展，破损包赔/少货包赔保障将升级为破损必退/少货必退...升级后服务适用的范围:全网大市场和营销场景的商品，升级后服务带来的变化如下:...a） 为实现平稳升级，在旧保障下线前新保障和旧保障将同时存在，您可以通过:--点击破损包赔/少货包赔的按钮进行升级...c） 若未能及时进行旧保障的升级，您仍可在--点击破损必退/少货必退的开通按钮进行开通...
1688 平台发布公告称，为了持续提升买家购物体验及复购粘性，加速行业品质标杆商品孵化，促进1688.com交易市场的持续健康发展，破损包赔/少货包赔保障将升级为破损必退/少货必退...具体来说，自 2022 年 10 月起，破损包赔、少货包赔保障服务将调整下线，对应服务协议终止...
1688平台发布通知称，平台将逐步升级类目/属性的发布规范，旨在通过对商品类目/属性的层级明确、属性值的完备、精准等方面的引导，帮助商家更好的完善商品信息的发布，从而给商家带来更多采购生意。 本次升级将于2022年8月19日陆续生效，升级内容如下:调整方向调整前调整后升级范围本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺家饰、服饰配件、饰品的部分重点类目，其他行业/类目的升级时间以平台后续通知为准本次类目/属性规范升级共涉及女装、办公文化、美妆个护、内衣、家纺?
1688商人节9月1日预热启动，9月8日正式爆发...具体来说，本次商人节开辟一件代发包邮专区，针对抖快主播选货难以辨别质量优劣，直播退货率高，库存积压等问题，均可通过一件代发对接丰富源头厂货，商家直发解决库存问题...
1688宣布正式开启1688百县万厂电商启航计划，旨在助力商家提升1688运营能力...此次计划的发布，1688将围绕全国107个目标区县，挖掘上万家当地知名中小企业，与之携手一起共建1688平台产业带名片，帮助区县商家挖掘并打造爆品...1688还面向新入驻1688的商家，平台推出了四重“礼包”，具体如下：...针对通过百县万厂线下活动加入1688诚信通的商家，1688都会赠送数字营销红包368元...二，定向资源扶持:面对新手商家，1688将给予行业资源扶持，助力其快速在平台获取买家...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。