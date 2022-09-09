零跑汽车回应暂停IPO：消息不实

站长之家 9月 9日讯：针对“零跑汽车暂停IPO”的消息，零跑汽车方面回应称，消息不实。
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对此，零跑汽车方面回应称消息不实...9月1日下午，零跑汽车公布8月交付数据显示，其8月交付12525台新车，同比增长超180%;1-8月累计交付量76563辆...
媒体报道零跑车主自称在事故发生时开启了辅助驾驶功能，并称正巧当时自己正在喝水...8月15日，零跑汽车回应称，涉事车辆的车型为零跑C11，被追尾车内一人伤势轻微...
此前报道，近日有一辆零跑电动在沈海高速温州萧江路段发生追尾事故，车主称当时正在辅助驾驶状态，而恰巧自己正在喝水，结果事故就突然发生了...经确认，车辆发生碰撞事故前处于人为驾驶状态，并非开启ACC模式（自适应巡航控制）...交警查看了道路监控录像后发现，零跑电动车完全没有减速，追尾了超车道上的面包车，导致被撞面包车受损严重...但需要注意的是，即便是真的打开了辅助驾驶，在L2级别下依然不能脱手脱脚，司机依然要保持全神贯注观察路况车况...
据零跑汽车此前公布招股书显示，2019年至2021年，零跑汽车分别录得1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元收益...2021年，零跑汽车共计交付了43748辆汽车，同比增长443.5%，包括634辆S01、39149辆T03以及3964辆C11，总收入为31.32亿元...零跑汽车表示，筹集资金40%将用于智能电动汽车研发、25%用于提升生产能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于运营资金及一般公司用途...
最近，汽车圈发生哪些大事？很多人都想注意力放在新能源市场，于 8 月 29 日港交所公告，浙江零跑科技股份有限公司通过港交所上市聆讯，中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为联席保荐人...根据招股说明书，零跑汽车 2021 年的总交货额为 43748 台，比上年同期增加443.5%；七月份的出货量为 12000 台，与去年同期相比增加了177%； 1 至 7 月累计交付6. 4 万辆，超越蔚来，在造车新势力排行中位列第四......
按照《北京区域互联网租赁自行车行业规范用户停放行为联合限制性公约》的规定，6月共计32人被纳入“北京区域违规停放联合限制骑行名单”，将于8月15日公示...17人在环路和高速路主路违停，占比53.1%;11人在核心区16个禁停区违停3次以上，占比34.4%;4人因恶意破坏共享单车、私自占有共享单车、利用共享单车实施违法犯罪行为，被企业采取风控措施，占比12.5%...昨日晚间，小鹏汽车发布S4超快充桩，最大输出功率达480kW、单桩最大输出电流达670A......
相比于之前的老牌车企，新能源黑马零跑倒像是新手上路，但是零跑汽车一直以来都坚持全域自研，受到了广大用户的喜欢...不可否认，当下大多新势力造车营销层面所采用的主要手段还是“烧钱”，无论是明星站台的发布会，还是万人参与的大Party，总之越是出圈、越是高 级前者就越是愿意看到，因为确实能够在短期内获得足够的关注...零跑一直宣称自己推行的是“全域自研”，据零跑科技董事长朱江明，零跑科技通过全域自研，来取得自己的核心竞争优势...对零跑来说，“自研”的最 大好处是未来规模效应带来的低成本...
聆讯资料显示，2021年全年，零跑汽车合计交付43748辆电动汽车，较2020年增长443.5%...零跑汽车主要受益来源为智能电动汽车及部件销售，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，来自汽车及部件销售的收益分别为人民币117.0百万元、人民币615.8百万元及人民币3，058.8百万元，占总收益的100%、97.5%及97.7%......
站长之家 9月 8日讯：据澎湃新闻报道，针对“旗下抖音盒子将停运”的传闻，字节跳动官方回应称，此消息不实...
8月26日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的App通报（2022年第5批，总第25批）》...截至尚有47款App（SDK）未按要求完成整改，现予以通报...工信部通报存在问题的App（SDK）名单显示，都市酒店、神州专车、木屋烧烤店、虎扑、吉野家吉食汇、零跑、宝沃汽车、奔腾YOMI、悟空遥控器等应用在列...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。