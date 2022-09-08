罗敏接连卸任趣店旗下公司职务

站长之家 9月 8日讯：天眼查App显示，近日，赣州快乐分期网络服务有限公司、小沐（厦门）投资有限公司发生工商变更，罗敏均退出法定代表人及执行董事职务。此前，罗敏已退出赣州趣店科技有限公司和趣分期（赣州）信息技术有限公司的法定代表人、执行董事、总经理。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据济南每日优鲜电子商务有限公司发生工商变更，每日优鲜联合创始人曾斌卸任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，由李洪义接替...济南每日优鲜电子商务有限公司成立于2017年7月，注册资本3亿美元，由每日优鲜香港集团股份有限公司全资控股...
以色列间谍软件公司NSO集团在一份声明中称，随着公司重组以专注于北约成员国，该公司的CEO即将卸任...Amnesty International、Citizen Lab和Forensic Architecture去年记录了60多起使用间谍软件的案例，这些国家包括卢旺达、多哥、西班牙、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、墨西哥、摩洛哥和印度的持不同政见者和政府批评者...这家公司曾于去年表示，它拒绝向55个国家出售其间谍软件，而在上一年，由于人权问题，15%的潜在Pegasus销售被拒绝......
高调入场，却正在低调撤退。罗敏和陆正耀的预制菜创业之路，走得并不顺利。8月10日，位于北京的首家舌尖英雄门店已经悄然关闭了大门，目前在舌尖英雄小程序上已经搜不到这家店。作为大本营，目前在北京舌尖英雄一共有31家门店，其中7家都是歇业状态。一位天津的舌尖英雄加盟商向连线Insight透露，他的门店在两个月前就关闭了。短短七个月，曾声称五个月落地3000家门店的舌尖英雄，目标并没有实现，反而走向了关门之路。而如今，陆正耀的精?
趣店内部人士表示，预制菜项目没有暂停，只是正在对菜品内容物和市场覆盖范围这两方面进行优化，预计本周会重新上架新菜品...趣店创始人罗敏疑似退出抖音，其抖音账号“趣店罗老板”改名为“趣店预制菜”，该账户的头像也由罗敏的个人照片，变更为了趣店品牌的卡通图像......
珠海市魅族科技有限公司董事长由黄秀章（黄章）变更为沈子瑜，法定代表人由黄质潘变更为沈子瑜...2002年底创建魅族科技有限公司，任魅族公司CEO...2022年6月13日，国家市场监督管理总局发布了湖北星纪时代科技有限公司（“星纪时代”）收购珠海市魅族科技有限公司（“魅族科技”）的股权案件公示...
罗老板退网，抖音账号修改名字为“趣店预制菜”，引发大众猜测，趣店是否会以平台号去IP化的形式，深耕预制菜行业...在7月17日那场破亿直播后，关于趣店的业务争议开始发酵，随后罗老板宣布退网，不再出现在直播间带货，趣店预制菜的日销售额开始一路狂跌...在刚开始宣布进军预制菜赛道时，趣店CEO罗敏宣言要“在董事会授权的范围内投入不设上限，趣店将全面转型的预制菜项目...趣店、舌尖英雄目前在预制菜赛道看起来前路不明，但是依然不妨碍多家上市公司出于对预制菜市场的持续看好，将预制菜看作业绩第二成长曲线，加大投入抢占市场......
特斯拉（上海）有限公司新增一则立案信息，被告为特斯拉二手车有限公司武侯分公司，案由为知识产权权属、侵权纠纷，经办法院为成都市武侯区人民法院...特斯拉二手车（广州）有限公司武侯分公司成立于2021年6月，为特斯拉二手车有限公司分支机构，后者成立于2021年5月，由两名自然人共同持股...
此前他们从 6 月 25 日到 8 月 11 日曾进行过 40 场直播， 8 月 12 日、 13 日和 14 日也都曾有直播，其在各大电商平台的菜品处于售罄状态...罗敏在今年 6 月 15 日开始直播卖预制菜， 7 月 17 日罗敏与傅首尔、贾乃亮等明星在直播间连续 19 个小时带货预制菜，据说单场卖出了2. 5 亿元的销售额...而罗敏自 8 月 1 日将个人账号改名为趣店预制菜后再未现身于公众视野，趣店陷入倒闭传闻...
截至 2021 年 12 月 20 日，中华保险旗下中华财险湖南宜章支公司全面完成了 2021 年度的生猪保险扩面承保工作，全年累计为宜章县 7 个乡镇的养殖户提供了1. 5 亿余元的生猪保险保障...2021 年度，在全县建设“五个新宜章”、打造“五区三基地”的总体目标下，县委、县政府落实党中央、国务院一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，全县生猪产业持续健康发展，生猪产能进一步扩大......
甘彦旺刚刚出生一个月的儿子却在与病魔抗争，而甘彦旺也为儿子发起了水滴筹...在这里经过检查，孩子被确诊为了早产儿（孕 29 周）、极低出生体重儿、新生儿坏死性小肠结肠炎、腹膜炎、胆汁淤积性肝炎、新生儿休克、新生儿败血症、呼吸衰竭、支气管肺发育不良、新生儿肺炎、新生儿轻度窒息、新生儿贫血、动脉导管未闭、混合型酸中毒、电解质紊乱（低钠血症、低钾血症、低镁血症、低磷血症、低氯血症）、凝血功能障碍、低蛋白血症等疾病...无奈之下，甘彦旺在水滴筹平台上发起了求助，希望社会上的爱心人士可以救救自己的儿子......
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。