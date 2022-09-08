罗敏接连卸任趣店旗下公司职务

高调入场，却正在低调撤退。罗敏和陆正耀的预制菜创业之路，走得并不顺利。8月10日，位于北京的首家舌尖英雄门店已经悄然关闭了大门，目前在舌尖英雄小程序上已经搜不到这家店。作为大本营，目前在北京舌尖英雄一共有31家门店，其中7家都是歇业状态。一位天津的舌尖英雄加盟商向连线Insight透露，他的门店在两个月前就关闭了。短短七个月，曾声称五个月落地3000家门店的舌尖英雄，目标并没有实现，反而走向了关门之路。而如今，陆正耀的精?