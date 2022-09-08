1688平台提高伙拼、天天特卖、码商场景等物流服务门槛

2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。