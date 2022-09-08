1688平台提高伙拼、天天特卖、码商场景等物流服务门槛

站长之家(ChinaZ.com) 9月8日 消息:日前，1688平台发布伙拼、天天特卖、码商场景服务升级公告（以下简称公告）。
公告称，为了提供买家更优质的发货体验，1688平台将逐步提高伙拼、天天特卖、码商场景服务门槛，并为不达标的商家提供服务好、价格优的官方直送/官方物流服务作为履约兜底。
2022年9月13日起，平台将对伙拼场景的部分入口提高物流服务门槛要求，对于未达到服务门槛要求的商家，需开通官方直送/官方物流服务，具体以专场报名要求为准。同时对天天特卖、码商场景等营销活动，也即将提高物流服务门槛要求，具体以各活动的报名要求为准。具体如下：
一、开通官方服务，将获得:
1、流量加权:获得专属官方直送/官方物流透标，和平台专属流量扶持。
2、时效保障:快递20:00点之前发货，当日揽收;货运17:00之前发货，当日揽收，揽收及时率和配送时长优于大盘。
3、转化提升:官方直送/官方物流商品有明确的预计物流到达时间。
4、场景扶持:针对包括但不限于伙拼、天天特卖、码商等场景进行重点扶持。
越早加入，越早享受买家青睐，越容易报名活动成功!
二、开通流程:
1、商家入驻官方直送/官方物流:
立即开通>>（https://work.1688.com/?spm=a2638g.u_2_1024.0.du_3_1009.1a701768ZMUPKT&_path_=sellerPro/lvyue/officialLogisticsSignup）
勾选同意协议，商家立即开通官方直送/官方物流
2、商品开通官方直送/官方物流:
立即开通>>（https://bao.1688.com/pts/pts_deposit_open.html?spm=a360q.8910818.0.0.7ca65c9a9PjI0a&serviceCode=gfzs）
在新增或编辑商品时候，勾选"官方直送"/"官方物流"服务保障。
如果未加入官方直送/官方物流服务保障，点击“申请开通”，签署并开通官方直送/官方物流服务保障。
您可以提前开通官方直送/官方物流服务跑通服务链路，以免在专场活动期间无法正常使用。
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