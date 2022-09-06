天猫下线《优鲜退服务规范》 并升级“坏单包退”服务

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:今日，天猫平台发布关于升级《坏单包退服务规范》及下线《优鲜退服务规范》的公示通知（以下简称公告）。公告称，为进一步提升生鲜类目特色服务体验，天猫拟整合原“优鲜退”及“坏单包退”服务。本次规则于2022年9月6日公示，于2022年9月15日生效。

公告显示，主要变更点包括:

1. 下线原“优鲜退”服务及对应服务规范《优鲜退服务规范》。

2. 升级原《坏单包退服务规范》，主要升级内容:

（1） 修改服务定义，拓展覆盖情形，例如压坏、化冻，修改后，定义如下:

坏单包退服务，是指买家在天猫购买带有“坏单包退”服务标识的生鲜类商品后，商家承诺买家在商品出现明显腐烂、变质、死亡、压坏、化冻（限冰淇淋）等影响食用情形且在指定时间内通过“腐烂变质/坏果/水产死亡/影响食用”指定原因发起维权申请的，则在12小时内有效响应买家发起的维权申请，且若买家提供有效凭证的，为其提供退款处理的服务。

（2） 修改商家响应时间，由24小时改为12小时;

（3） 修改退款金额计算方式，由大盘争议处理规范多档位简化为2个档位;

退款金额计算方式如下:

腐烂变质等问题商品比例小于50%，按照买家支付金额的50%进行部分退款;腐烂变质等问题商品比例大于等于50%，作全额退款处理。

注:大闸蟹死蟹小于50%，按死蟹只数退，死蟹大于等于50%，退全额货款。

（4） 修改未履约赔付标准，由100元固定金额改为实付金额30%(5-100元);

（5） 修改买家举证要求;

商品存在明显腐烂、变质、死亡、压坏、化冻（限冰淇淋）等影响食用的情形，且买家在指定时间内以指定原因发起维权，并提供有效凭证的，有效凭证包括但不仅限于:

图片凭证:明显腐烂、变质、死亡、压坏、化冻（限冰淇淋）商品的细节实拍;收到的商品整体实拍(完好的与不完好的商品放在一起整体拍照);

所有凭证需未经涂改、未有增删、未经任何编辑等痕迹，否则视为无效凭证。

如买卖双方就是否坏单问题无法达成一致的，淘宝平台有权根据交易当前凭证内容，要求买家/商家进行补充举证。

（6） 优化服务发起路径;

路径一:“我的淘宝”-“我的订单”-点开对应订单-“我的服务”-点击“坏单包退”-发起退款-上传凭证，提交

路径二:“我的淘宝”-“我的订单”-点开对应订单- “退款/退货”或“申请售后”-选择退款原因（上述指定原因），上传凭证，发起退款。

（7） 新增商家加入路径;

商家符合准入要求后，可通过以下路径申请加入天猫坏单包退服务并选择合适的商品加入:

路径一:天猫商家中心-特色服务-加入服务-坏单包退

路径二:千牛-特色服务-加入服务-坏单包退

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