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苹果或将于 2023 年发布混合现实设备 Apple Reality Pro

2022-09-05 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日消息:据彭博社Mark Gurman报道，苹果正在开发至少三款增强现实和虚拟现实头显设备，其中第一款可能会以「Apple Reality Pro」的名字推出。

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在他最新一期的 Power On 通讯中，Gurman解释说，据他所知，至少有三款苹果头显正在积极开发中，代号为「N301」、「N602」和「N421」。这些设备中的第一个，即N301，是Gurman认为将被称为「Apple Reality Pro」的头显。据称，Apple Reality Pro是该公司对Meta公司即将推出的Quest Pro耳机的「高端竞争对手」。据报道，N602是第一款Apple Reality Pro耳机的继任者，可能会以较低的价位出现。N421是传闻已久的苹果增强现实眼镜设备，尽管Gurman提醒说，它可能在一段时间内不会推出。

Gurman的最新报告首次具体说明了苹果的第一款头显产品可能叫什么名字。值得注意的是，「Reality Pro」这个名字与苹果最近的商标申请相一致。上周，彭博社报道说，苹果已经为几个被认为与即将推出的耳机设备有关的术语申请了商标，包括包括「Reality Processor」、「Reality Pro」和「Reality One」。

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据分析师郭明錤称，苹果公司计划最快于明年1月宣布其首款头显，其潜在功能包括两个4K微型OLED显示屏，15个光学模块，两个主处理器，Wi-Fi6E连接，眼球追踪，物体追踪，以及手势控制。该设备的大致价位还不清楚，但一些报告显示，它的价格可能在3000美元左右。

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