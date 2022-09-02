魔兽世界WLK80级死亡骑士DK选哪个种族比较好

魔兽世界WLK80级熊德是比较少出现的坦克，但还是有一些玩家喜欢熊德，同时德鲁伊的天赋也支持德鲁伊在80级玩熊德，那么它的天赋要怎么加呢，我们来一起看下吧。熊T在80级的前期是很多副本比较好的坦克，成形相对比较快，但是到了ICC之后逐渐被DKT取代主力位置，因此玩熊德的玩家最好是考虑自己在这个版本的定位，否则团队本不太容易有好的位置。熊T在团队本中有比较好的防护能力，尤其是针对带有小怪的BOSS站是很不错的副T角色，但大多数团队可能不会考虑长期将熊作为主T大雕文:重击雕文、狂热再生雕文;小雕文:挑战咆哮雕文、野性雕文、荆