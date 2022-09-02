魔兽世界WLK80级死亡骑士DK选哪个种族比较好

魔兽世界WLK新职业死亡骑士是人气极高的一个职业，拥有很强势的技能，坦克输出都十分不错，哪些种族比较适合玩DK呢，我们来一起看下。
以下是死亡骑士55级基础属性
PVE输出倾向:兽人>巨魔=人类>其他
PVE坦克倾向:牛头>精灵=矮人=亡灵=人类=兽人=德莱尼>其他
PVP倾向:侏儒=亡灵>人类=矮人=牛头人=血精灵=暗夜精灵>其他
部落方面兽人比较适合玩死亡骑士，联盟方面比较适合玩的是矮人或人类，如果是想要使用比较好看武器的话，联盟更加推荐人类种族
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符文：死亡骑士使用技能都需要符文，符文有3 种：鲜血、冰霜和邪恶...DK总共有 6 个可用符文，包括2 个鲜血符文、 2 个冰霜符文和 2 个邪恶符文...符文能量：若符文技能使用后，死亡骑士的另一个能力基础符文能量会得到提升...
魔兽世界WLK80级死亡骑士是版本人气极高的一个职业，除了它是新职业之外，还是该版本坦克中强度非常高的职业，因此玩家数量很高，这里我们来看下DK这个职业的雕文介绍。大雕文名称——效果——所需等级暗影打击雕文——你的暗影打击造成伤害提高20%。——55白骨之盾雕文——为你的白骨之盾增加1次使用次数。——55冰封之韧雕文——无论你的防御技能值是多少，你的冰封之韧总是可以提供至少40%的伤害减免。——55冰冷触摸雕文——你的冰霜疫病造成20%的额外伤害。——55冰霜打击雕文——你的冰霜打击消耗的符文能量值减少8点。——55反魔法
魔兽世界WLK80级DK可以说是绝对的热门职业，其中作为坦克的血DK是最多玩家玩的天赋，那么血DK的天赋要怎么加点呢，以下我们来看下血DK天赋加点介绍。这套血DK的天赋是43/15/3，强化了冰触的单拉天赋加法，能提供超高的仇恨输出。鲜血系点出了必备的大墓地，然后在冰霜系投入了15点加强冰触射程与冰霜伤害。邪恶系的3点命中天赋是必备的血DK的优点是坦度很强，尤其是单抗BOSS能力是WLK时期T0级别的坦克职业，在团队内几乎担任主力，此外伤害输出也不俗大雕文:枯萎凋零雕文、冰冷触摸雕文、凋零缠绕雕文;小雕文:寒冬号角雕文、黑锋之门雕文?
魔兽世界WLK80级种族特性出现了不少的变化，对种族的提升效果是怎样的呢，我们来一起看下WLK时期的各种族特性变化。一、人类 变化:新增了自利，人类精魂效果从10%精神降低到3%，剑锤专精从5点精准降低到3点。【外交】使你声望获取的速度额外提高10% 【人类精魂】提高精神属性3% 【锤类专精】和 【剑类专精】提高精准3。 【感知】永久提高你的侦测潜行能力。 【自利】移除所有移动限制效果以及导致你无法控制角色的效果。这个效果与其它同类效果共享冷却时间。瞬发，2分钟冷却时间 。二、矮人 变化:新增了锤专精。冰霜抗性效果从10点冰抗变
魔兽世界WLK80级火法是版本最强的，但对装备的要求比较高，需要ICC基本毕业装后玩输出才高，当然输出也是版本最强的，这里我们来看下80级火法的天赋加点...这个天赋中主要输出技能是霜火箭，拥有2系天赋的加成，伤害输出比单独用寒冰箭或者火球术好，冰霜天赋的寒冰碎片配合刺骨寒冰能达到很好暴击加成和伤害输出，再加上火法本身就不俗的伤害提升天赋，当暴击足够的时候，霜火箭的伤害非常高...需要注意的是玩火法的前提是装备足够好，因此在ICC之前基本上没有什么法师玩火法，基本是奥法，到了后期装备好了才开始转火法......
魔兽世界WLK80级的奶骑天赋要怎么加，比较通用的奶骑天赋加点方案如下，同时也推荐了奶骑比较好用的雕文，需要的玩家可以参考下...奶骑雕文:洞察圣印雕文、神恩术雕文、荣耀圣令雕文、王者祝福雕文、公正雕文、圣疗雕文...以上就是80级奶骑的天赋加点以及雕文推荐...
魔兽世界WLK80级鸟德是一个比较冷门的职业，玩的玩家比较少，但考虑到德鲁伊的多天赋可玩性，还是有一些玩家在玩，这里我们来看下鸟德在这个版本的天赋加点...鸟德的天赋加点是58/0/13，最终需要加满大地与月亮、星辰坠落，恢复系中也需要加上清晰预兆、变形大师，尤其是变形大师，这可以让德鲁伊在很多环境下的生存能力加强...
龙眠联军是治疗系必冲声望: 原因:通过这龙眠联军声望你可获得治疗系头部附魔秘药，并且还能购买红色幼龙坐骑...银色十字军是坦克职业必冲声望:原因:通过银色北伐军声望你可获得坦克头部附魔秘药、裁缝必备图样:辉煌魔线...黑锋骑士团是物理DPS必冲声望:原因:通过黑锋骑士团声望你可以获得物理DPS头部附魔...卡鲁亚克是钓鱼爱好者必冲声望:原因:通过卡鲁亚克声望，你可以获得WLK最强鱼竿:精致的卡鲁亚克鱼竿、企鹅小宠物:驯养的企鹅卵......
魔兽世界WLK80级奶德的天赋怎么加比较好，奶德是目前80级版本中比较不错的一个奶妈职业，拥有战复技能是很多团队必须带一个的奶妈，那么奶德在这个版本中的天赋要怎么加呢，我们来看下...奶德的加点方法很简单，主点的恢复系里面，除了增伤技能基本都点满，另外平衡系里面还需要点上起源、月光、自然的威严、壮丽自然，野性战斗系天赋都不需要加...
魔兽世界WLK80级熊德是比较少出现的坦克，但还是有一些玩家喜欢熊德，同时德鲁伊的天赋也支持德鲁伊在80级玩熊德，那么它的天赋要怎么加呢，我们来一起看下吧。熊T在80级的前期是很多副本比较好的坦克，成形相对比较快，但是到了ICC之后逐渐被DKT取代主力位置，因此玩熊德的玩家最好是考虑自己在这个版本的定位，否则团队本不太容易有好的位置。熊T在团队本中有比较好的防护能力，尤其是针对带有小怪的BOSS站是很不错的副T角色，但大多数团队可能不会考虑长期将熊作为主T大雕文:重击雕文、狂热再生雕文;小雕文:挑战咆哮雕文、野性雕文、荆
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度