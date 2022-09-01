AITO问界系列8月单月交付量破万 问界M5EV即将发布

9月1日消息，由赛力斯和华为联合成立的AITO汽车发布了品牌8月份的销量成绩，上个月，其一共卖出了10045辆，同比增长1277.91%，首次实现单月交付量破万。需要注意的是，这1万多台问界汽车里，包含了M5以及刚刚交付的M7，由于没有更多具体的而数据，所以暂时不得而知M5和M7的具体数据，推测M5尚未达到月交付过万的成绩，而M7由于是临近月底才进行交付，估计整体量也并不大。不同于极狐阿尔法S和阿维塔11，AITO问界走的是另外一种合作方式，也就是华为智选，可以进入华为的门店进行销售，这也是它能够热销的主要原因之一。自今年3月份交付以?