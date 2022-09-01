AITO问界系列8月单月交付量破万 问界M5EV即将发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:今日，AITO品牌公布了AITO问界系列8月交付数据，华为问界汽车交付量达到10045辆，首次实现单月交付量破万。
数据显示，6月、7月，问界的销量在7000辆左右。今年7月，AITO品牌第二款车型问界M7上市，售价31.98万元起。8月M7开始交付，月销量破万与M7交付有较大关系。
官方透露，首款纯电车型AITO问界M5EV，也将于9月6日正式发布
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AITO品牌公布了8月交付数据问界系列8月交付量达到10045辆，首次实现单月交付量破万...除了M5和M7，AITO品牌还将在9月6日发布问界M5EV，据媒体报道，该车同样搭载了华为的电机、鸿蒙座舱，定位智慧豪华纯电SUV，是问界系列的首个纯电车型...
余承东在自己微博上公布华为旗下新能源汽车新品AITO问界M5EV将在9月6日Mate50发布会同步发布，据悉该车延续了AITO家族极简、简约、纯净的设计理念，时尚又耐看，通过领先的科技手段，实现了美学与功能的高度统一，让M5EV好看更好开...余承东个人微博宣布将在9月6日发布AITO问界M5EV...
9月1日消息，由赛力斯和华为联合成立的AITO汽车发布了品牌8月份的销量成绩，上个月，其一共卖出了10045辆，同比增长1277.91%，首次实现单月交付量破万。需要注意的是，这1万多台问界汽车里，包含了M5以及刚刚交付的M7，由于没有更多具体的而数据，所以暂时不得而知M5和M7的具体数据，推测M5尚未达到月交付过万的成绩，而M7由于是临近月底才进行交付，估计整体量也并不大。不同于极狐阿尔法S和阿维塔11，AITO问界走的是另外一种合作方式，也就是华为智选，可以进入华为的门店进行销售，这也是它能够热销的主要原因之一。自今年3月份交付以?
今年7月，AITO品牌第二款车型问界M7上市，售价31.98万元起，新车仅上市48小时，订单就突破5万单...旗下问界M7车型会在下午13点举行首批车主交付启动仪式...问界M7搭载华为DriveONE纯电驱增程平台，配备1.5T四缸增程器3.0，一升油可发3.13度电...问界M7座舱第二排右方搭载业界首款商用AITO零重力座椅，通过零压感知人体工学专利设计，实现压力分布最均匀的座椅靠背坐垫以及113最佳座椅靠背角度...
AITO旗下首款纯电动车问界M5EV将于9月7日举行的华为新品发布会上公布售价...除了常规颜色，问界M5EV还推出了暖星云专属配色，介于粉和白之间，饱和度较低，十分具有高级感...据申报信息，问界M5EV分为后驱和四驱两种版本，前者搭载了单电机，最大功率200千万，后者该基础上增设了一台165千瓦的电机...新车配备的是磷酸铁锂材料电池，总容量均为79.927kWh，其中单电机版NEDC综合工况续航540公里、双电机版NEDC综合工况续航500公里......
去年12月，首款鸿蒙汽车AITO问界M5正式发布，定位智能豪华SUV，搭载华为DriveONE纯电驱增程平台和HarmonyOS智能座舱...在问界M7发布会上，余承东称，问界M5在上市第87天累计销量破万，达11296台，AITO成为成长最快的智能电动汽车品牌...问界M5EV有望在9月与华为Mate50系列一同发布，根据申报信息，问界M5EV提供后驱和四驱两种车型，前者搭载了一台200千瓦单电机，后者额外加装了一台165千瓦的前电机，系统功率365千瓦（496马力）......
凤凰网科技讯 9月1日消息，AITO品牌公布了8月交付数据，8月，华为问界汽车交付量达到10045辆，首次实现单月交付量破万。6月、7月，问界的销量在7000辆左右，2022年上半年，问界月销量不足5000辆。7月，问界M7发布，4小时订单破2万，8月M7开始交付，月销量破万与M7交付有较大关系。
据报道，AITO旗下第二款车型问界M7将于8月24日举行首批车主交付启动仪式，该车上月已正式上市，共推出三款车型，价格区间为31.98-37.98万元...新车采用了2+2+2的三排六座布局，前两排座椅支持电动调节、通风、加热和按摩等功能，其中第二排为独立式，并拥有专属AITO零重力座椅，可支持语音一键零重力躺姿，不过需要花1万元选装（顶配自带）......
8月24日13点，问界M7首批车主交付启动仪式正式开启，赛力斯集团董事长张兴海和华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东出席了此次交车仪式...为了给问界M7造势，余承东在活动上说到：自己家的宝马、保时捷都不开了...余承东还表示，我们的智能体验，跟其他所有智能车的体验不在一个档次，在智能化体验上遥遥领先”鸿蒙座舱被评为全世界最好的智能座舱”问界M7最大的缺点是价格太便宜了”9月6日即将发布的问界M5 EV，将会是全世界颜值最高的纯电SUV”......
站长之家 9 月 1日讯：今日赛力斯公布数据称，AITO问界系列 8 月销量 10045 辆，同比增长1277.91%；新能源汽车合计 8 月销量 14644 辆，同比增长310.77%。
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度