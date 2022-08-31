WAIC开启元宇宙体验 用户明起可在官网云平台兑换数字藏品

大众将首次以元宇宙沉浸体验的方式参与科技盛会。今日起，2022世界人工智能大会元境星球正式上线，用户打开官网进入后解锁「元住民」身份，伴随官方使者IP威客兄弟的带领，穿梭主题小镇，实时了解大会最前沿黑科技，游览星球赢取积分奖励。

9月1日-3日，2022世界人工智能大会举办期间，用户还可在官方云平台用积分兑换两款数字藏品。据了解，该藏品设计源自WAIC五周年回顾地图（智会世图）和威客兄弟IP(元宇宙版)，由鲸探提供发行相关科技服务。数字藏品作为元宇宙应用组成部分，连接大会、科技与大众，在链上永久留住这份中国AI技术变迁的纪念。

以数字化表达传递科技探索精神

三天会期中，将分别限量兑换6000套，其中智会世图每天中午12:00发放2000套、威客兄弟每天下午15:00发放2000套。

据介绍，智会世图以鸟瞰全景图的方式展现人工智能技术发展、历届WAIC大会以及上海人工智能产业发展五周年成果，描绘了世界人工智能技术从AI数学基础、图灵测试，到器学习、数字孪生，再到未来的通用人工智能、量子计算等的创新突破。这背后代表了上海人工智能产业五年在创新策源、应用场景和产业集群等方面发展成绩。

威客兄弟则是今年大会创新推出的IP人物，兼具上海开放、创新、包容的鲜明品格，组合呈现出「AI」的字母形状，是此次大会传播人工智能使者，将数字孪生体验带入大众真实生活。

两款数字藏品是以版权价值和收藏为基础，使用蚂蚁区块链技术对原创作品进行标记生成唯一数字凭证，对应归属每一位领取到的用户，让更多大众参与科技事件、感受AI科技探索精神。

以虚强实成元宇宙布局的重要标签

元宇宙已被上海明确为四大「新赛道」之一，在业内人士看来，上海在发展元宇宙产业层面已颇具基础和优势。而此次大会的线下元宇宙展览中，记者看到构建、映射、接入和应用四大基础设施方向的企业案例。

世界人工智能大会官方发行数字藏品背后的鲸探，同为上海企业，除提供相关科技服务之外，展览中重点展示了「一键定制」的权益功能。据展区工作人员介绍，今年4月，数字收藏家购买由万事利丝绸「西湖一号」AI设计的藏品后，使用鲸探「一键定制」功能，便可下单生产一款相应图案的桑蚕丝丝巾礼盒。

鲸探数字消费场景与柔性制造融合，不仅延伸了数字藏品权益，也进一步推动数字技术服务、赋能实体经济的发展。数字藏品实物化是鲸探重要的场景探索方向，接下来还会继续联动各类制造企业，向生态伙伴提供实物化服务，帮助中国优质内容机构多元化打造和运营IP，也不断延展用户的使用场景。

元宇宙是数字经济新的表现形式，应保障产业健康有序发展。而脱虚向实、以虚强实，有效带动相关产业链上下游企业的发展，切实赋能实体经济全面升级，让各行各业都能找到「第二曲线」新发展空间，则是新兴行业守正创新的题中之义。

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