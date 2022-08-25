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口碑高的AI绘画工具软件推荐合集：这些人工智能绘画工具效果太赞了

2022-08-25 17:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com)消息:AI作画运用场景越来越丰富，让不少普通人感到新奇的应用一直就是:就算没有绘画基础，只要用文本形容，AI自动绘图软件创作出类似大师的作品。

那么有哪些口碑比较高的文本转图片的AI绘图软件呢?本文将跟大家分享一波出图效果相当不错的人工智能绘画工具网站，让大家实现“绘画自由”。

创意 创业 创新

一、Disco Diffusion

简介:这是一款最早流行起来的AI绘图工具，直接在谷歌云端运行的程序，对电脑配置没有要求，用浏览器就可以操作。

功能:

仅仅通过文字输入，就能让AI产生相应的输出相应的图片。功能强大，图像生成前需要设置参数，更为灵活。虽然出图比较慢不过图片质量效果惊艳。

Disco Diffusion 是完全免费开源的工具，遵循MIT开源协议，这意味着你可以使用、复制、甚至出售这个工具。理论上Disco Diffusion 生成的图片可以免费商用，但仍存在风险，因此还是不建议商用。

工具网址:github.com/alembics/disco-diffusion

二、Midjourney

简介:Midjourney 是一款输入文字就可以生成高质量图像的 AI 画画软件，速度达到1分钟出4张图，因为 Midjourney 搭载在 Discord 频道上，所以有非常良好的社区讨论环境。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:

这款AI绘画工具的的综合能力全面，图像生成速度极快，相对于Disco Diffusion 上手简单。很多艺术家会使用 Midjourney 生成自己想要图像作为创作灵感参考。

工具网址:https://www.midjourney.com/

公测网址:https://discord.com/invite/midjourney

三、DALL·E2

简介:由 OpenAI 开发的 AI 绘画工具。几分钟能用这款工具创建高度逼真的图像。OpenAI 称，该工具可用于创建插图、设计产品并为业务产生新想法。

功能:

整体来说，生成的画作很精准也十分逼真。主要功能包括但不限于输入文字文本就能出图，另外输入文本还能实现抠图、替换图片中的元素。另外，DALL·E2不仅能修改图片局部，还能自动延展图片内容，可以说功能十分强大。

值得注意的是，需要获取 DALL·E 的内测资格才能使用。

内测网址:labs.openai.com/waitlist

工具网址:https://openai.com/dall-e-2/

四、Imagen

简介:谷歌出品的图像生成工具，直接叫板DALL·E ，同样是输入文本就能出图。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:Imagen扩散模型可根据用户的书面提示输出绘图、油画、CGI 渲染等。谷歌表示，Imagen可以创建比OpenAI的人工智能工具DALL-E2更逼真和逼真的图像，不过官方尚未公开Imagen。详细介绍，可点击趣AI | 谷歌新AI系统Imagen有点强，输入文本就能生成逼真的图像查看。

工具网址:https://imagen.research.google/

五、Parti

简介:Parti全名叫「Pathways Autoregressive Text-to-Image，同样是谷歌出品。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:Parti是Imagen 之后又出了一个更强，像素更高，细节更丰富的AI绘画工具，最多能支持扩展到200亿个参数。

工具网址：parti.research.google

六、NUWA（女娲）

简介:微软出品的AI绘画工具，对标DALL·E，以及谷歌的 Imagen/Parti。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:

NUWA支持从给定文本、图像或视频生成与之相关的任意形状、任意大小的高分辨率图像，以适配不同设备、平台和场景。

该工具可以生成任意大小的高清图象，并支持视频导出。其一大亮点是它的无限延展能力。

网址:https://nuwa-infinity.microsoft.com/#/

七、Make A Scene

简介:Facebook （Meta）出品，AI绘画工具支持使用文字作为提示来生成艺术品。不过，目前Meta 的模型尚未向公众开放。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:

它的特色在于，将文本与简单的草图相结合起来，可以更准确生成让人们想要的图像。

比如你可以先画出图片大致构图，工具会主动捕捉预先设置的场景布局，使草图也成为输入内容的一部分。创建者还可以用纯文本提示生成自己的想要的布局效果。

工具网址:正处于内测中，尚未公开。具体内容可访问站长之家文章趣AI | Meta推新AI绘画生成器:草图加文字就能生成理想的艺术画作》。

八、Stable Diffusion

简介:一款超强的AI绘画神器，跟Midjourney一样，也是搭载在Discord上使用的。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:

这款工具几秒钟出图，间隔一分钟又可以重新开始，效率特别高，而且出图效果好，想象力也丰富。

除了基于文本生成图像，Stable Diffusion 还能修复图像，比如小朋友随便画一张草图，能修复成大师级油画。

开源地址:

https://stability.ai/blog/stable-diffusion-public-release?continueFlag=707adb537436231458302f4b5e702dae

官网dream studio工具网址:

https://beta.dreamstudio.ai/home?continueFlag=707adb537436231458302f4b5e702dae

九、Tiamat

简介：国内团队出品，相当于支持中文的强化版 Disco Diffusion，可以说是国产AI绘画之光。

功能：

Tiamat生成图片的速度非常快，操作也很简单，只要输入你想要的画面关键词，然后等待5分钟就可以一幅不错的艺术画作。

这款工具还有一个更高阶的玩法，可以以某张照片或草稿图作为垫图，让AI基于这张垫图进行再创作。关于这款工具，站长之家此前也作出详细介绍，可点击国产AI绘画之光!AI生成艺术工具Tiamat上线5分钟就能出图!一文查看。

工具内测网址:https://tiamat-ai.feishu.cn/share/base/shrcn2uXL8wNiveykIFYqWSzsPf

十、6pen.art

简介:同样是国内团队出品，用户无需内测，打开后直接可以使用。

image.png

注：图片来自官网截图

功能:

这款工具使用方法十分简单，在文本框中输入自己想要描绘画面的文字描述，点击生成即可。

6pen 支持图像尺寸，参考图，随机种子等核心功能。另外，6pen支持中文，而且汇总了不同的绘画风格，用户在输入文字描述的同时，还可以选择水墨画、油画、素描等风格，同时还可以选择仙境、赛博朋克、超现实等风格修饰。具体内容可访问站长之家文章手残党福音!支持中文的AI生成绘画工具来了》。

工具网址:https://6pen.art/

如果你想了解更多AI绘画工具内容，可访问趣AI | AI自动绘画网站推荐：这几个AI绘画生成器网站用起来真香一文，查看更多有趣的工具推荐。

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