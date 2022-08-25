1688将不再发放1688SKA荣誉牌匾 10月1日起生效

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:日前，1688平台发布公告称，因业务调整，1688平台将于2022年10月1日起不再发放1688SKA荣誉牌匾（即1688超级重点商家牌匾）。

目前符合申请条件的商家可在2022年10月1日前进行申请，对于未申请的商家后期不再进行补发。

公告称，对于1688平台已发放牌匾的商家，仍应按照《1688SKA荣誉牌匾管理规范》使用牌匾。该管理规范后期若有调整，相关内容将通过法定程序公布于1688平台或以其他方式通知商家。

另外，1688还发布了工业品牌商家服务协议修订通知，对《1688工业品牌商家服务协议》做如下修订:

1、 删除不退款的约定;

2、 调整履约保证金要求，具体见第八条;

3、 明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第十五条;

4、 细化了平台向您退款的内容:细化了退款的的前提条件以及退款计算规则（将以服务的实际开通天数为基础进行计算），具体见第十四条;

5、 增加了1688员工出现不正当竞争行为时，举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com，具体见第十七条;

6、 其他内容修订。

（举报）