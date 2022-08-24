理想汽车功率半导体研发及生产基地正式启动建设

站长之家（ChinaZ.com）8月24日消息:理想汽车官方微博发文表示，理想汽车功率半导体研发及生产基地今日在江苏苏州高新区正式启动建设，这标志着理想汽车正式启动下一代高压电驱动技术的自主产业链布局。
理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略布局之一，主要专注于第三代半导体碳化硅车规功率模块的自主研发及生产，旨在打造汽车专用功率模块的自主设计和生产制造能力。该生产基地由理想汽车与国内半导体领先企业湖南三安半导体共同出资组建的苏州斯科半导体公司打造，预计2022年内竣工后进入设备安装和调试阶段，2023年上半年启动样品试制，2024年正式投产后预计产能将逐步提升并最终达到240万只碳化硅半桥功率模块的年生产能力。
「我们非常高兴能够和湖南三安半导体一起布局第三代半导体这一先进技术领域。基于独特的技术优势，第三代半导体未来有望在新能源汽车领域快速渗透应用。自主研发和生产第三代半导体碳化硅车规功率模块，将有助于确立理想汽车的技术和产品领先优势，同时有效确保量产供应。苏州拥有成熟的半导体产业链和人才基础，多家国际知名企业在苏州均有布局，能够很好支持理想汽车第三代半导体业务对人才和供应链配套的需求。理想汽车在苏州的项目落地，是下一代高压电驱动技术的自主产业链布局的开始，我们将在这里与电驱动合作伙伴一起形成新的产业布局。」对于第三代半导体项目落户苏州，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说。
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