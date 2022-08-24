华为Mate50或将提振市场信心；朋友圈可以修改可见范围了；共享充电宝企业称没涨价

蔚来汽车退出合创汽车 近日，合创汽车科技有限公司发生工商变更，上海蔚来汽车有限公司退出该公司股东行列，退出前持股比例约4.46%，新增耀煜投资控股有限公司为股东。

数字人民币App推出随用随充功能近日，数字人民币APP完成1.0.12版本更新，实现了银行卡账户资金与数字人民币钱包的自动充钱。

索尼9月起产品价格上调约8% 自2022年9月1日起修订在日本销售的数码单反相机、E卡口微单相机镜头、蓝光光盘刻录机、摄像机、便携式音频播放器、收音机等产品的出货价格和建议零售价格，平均上调约8%。

二季度苹果国内高端手机份额第一 Counterpoint最新报告称，二季度国内高端手机市场，苹果份额排第一，达到46%，其后两名则是vivo（13%）、华为(11%)。

上半年元宇宙游戏下载量已突破1.1亿 SensorTower报告称，2022年上半年期间，全球元宇宙应用已获得1.7亿下载，其中游戏应用下载量高达1.1亿，占比67.3%。上半年元宇宙应用共营收6.5亿美元，其中游戏应用收入占比高达94%。

现代汽车成全球第二大电动车制造商 韩国汽车制造商现代汽车及其子公司起亚汽车今年在美国电动汽车市场的销量仅次于特斯拉，位居第二。这两家公司在欧洲的市场份额已达到12%，去年的市场份额增幅是同行中最大的。

共享充电宝企业称没涨价 对于自家品牌是否存在涨价的情况，小电方面表示，目前未有涨价的情况，竹芒科技（街电、搜电）方面人士则表示，近一年来肯定没有涨过价。

上半年全球元宇宙游戏下载量破1.1亿报告指出，2020年，全球元宇宙应用下载量成功突破2亿，增长率高达43.5%;而到2021年，该数据同比增长71.7%，并达到3.5亿。2022年上半年期间，全球元宇宙应用已获得1.7亿下载，其中游戏应用下载量高达1.1亿，占比67.3%。

特斯拉将于9月30日举办AIDay 据特斯拉官方微博，特斯拉将于北美时间9月30日举行2022AI DAY。

华为Mate50或将提振市场信心 华为公布华为Mate50发布时间，将与苹果iPhone14系列正面交锋。天风国际分析师郭明錤表示，如果华为Mate50市场反应好，将鼓舞国内高端手机市场，降低消费电子市场下行周期的影响。

苹果取消发布iPadOS16正式版 今天，苹果面向开发人员发布了 iPadOS16.1Beta 测试版，并宣布已决定取消iPadOS16正式版的发布，以便继续解决M1iPad型号中存在的台前调度功能错误Bug和其他问题。

朋友圈可以修改可见范围了 微信在朋友圈开始内测“修改信息可见范围”功能，目前仅部分用户可见。当用户在朋友圈选定一条自己发送的消息后，可点击右上角的三个点，再点击底部的“修改可见范围”对该朋友圈消息进行可见范围修改。

特斯拉否认即将改款 称“特斯拉即将改款”系炒作，中国制造车型目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划。

京东发布2022年第二季度财报 财报显示，2022年第二季度，京东净收入为2，676亿元，同比增长5.4%。归属于普通股股东的净利润为44亿元，2021年同期为8亿元。截至2022年6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数较2021年同期的5.319亿增长9.2%至5.808亿。

初代iPhone拍出约24万元最近的一次苹果硬件拍卖不仅仅是原始 Apple I 电脑出现高价。在同一场拍卖中，一部全新的密封苹果 iPhone1代也以超过35000美元（约23.94万元人民币）的价格售出。

电子烟厂商陆续停产非国标产品 《电子烟管理办法》设置了5个月的缓冲期，今年10月将正式实施。从8月开始，各家电子烟厂商已经陆续停止生产非国标产品。多位电子烟消费者均表示已大量购买喜爱口味的烟弹，做足提前备货。

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