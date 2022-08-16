虎牙2022第二季度营收22.75亿元 月活跃用户数达8360万

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:今日，虎牙发布2022年第二季度财报称，该季度实现营收22.75亿元，在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为590万元。
其中，直播收入20.5亿元，广告及其他收入2.2亿元。
用户数据方面，第二季度，虎牙直播移动端MAU（月均活跃用户数）达8360万，同比增长7.7%。
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财报显示，2022年第二季度，虎牙公司营收22.75亿元，上年同期营收29.6亿元；第二季度净亏损1940万元，上年同期净利润1.86亿元；虎牙直播平均移动月活数从2021年同期的7760万增长7.7%至8360万...营收构成方面，2022年第二季度，虎牙公司来自于直播的收入为20.52亿元...
迅雷公布了公布了第二季度未经审计的财报。据财报显示，迅雷第二季度总营收为7830万美元，同比增长41.9%，符合预期收入指引。基于通用会计准则（GAAP），迅雷本季度净利润600万美元，，而上季度净利润为540万美元，同比增长11.1%;基于非美用会计准则(Non-GAAP)，迅雷季度净利润980万美元，同比增长36.1%。迅雷二季度直播及其他互联网增值服务营收2450万美元，同比增长106.1%，订阅服务营收2540万美元，同比增长11.6%，云计算业务营收2830万美元，同比增长38.1%。截至2022年6月30日，会员用户数?
站长之家 8月 18日讯：网易发布 2022 年第二季度财报称，该季度营收 232 亿元，同比增长12.8%...
据财报显示，2022年第二季度佳能集团营业额同比增长13.3%，为9987.99亿日元（约合人民币494.4亿元），距离万亿日元咫尺之遥...
音乐订阅收入为21.1亿元人民币，同比增长17.6%;付费用户达到8270万，同比增长24.9%;公司二季度在线音乐移动月活用户数为5.93亿...腾讯音乐在财报中宣布，其于2021年3月公布的10亿美元股票回购计划在今年第二季度末已完成超70%，并将持续推进...腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信表示：「截止第二季度末，基于对公司前景的信心，我们已经完成了去年公布的10亿美元股票回购计划中超7亿美元的回购，也将于今年内完成剩余的部分...
财报显示，中通快递第二季度营收为86.567亿元，与去年同期的73.251亿元相比增长18.2%;净利润为17.587亿元，与去年同期的净利润12.722亿元相比增长38.2%;毛利为22.028亿元，同比增长31.6%...财报还显示，二季度，中通快递调整后息税折摊前收益为人民币2892.0百万元，较2021年同期的人民币2125.7百万元增长36.0%...截至2022年6月30日，中通快递揽件/派件网点数量为30，900余个;截至2022年6月30日，中通快递直接网络合作伙伴数量为5800余个......
<br/> 为维护安全、健康、绿色的平台生态环境,<br/> 保障用户合法权益，QQ平台积极履行信息内容<br/> 管理主体责任，持续对抗违规注册、养号、盗号<br/> 等黑产行为，打击网络水军、色情低俗内容，不<br/> 断深化治理“饭圈”乱象。平台将一以贯之，持<br/> 续巩固治理效果。<br/> <br/> 黑产为谋取利益，钓鱼手段多样，通常伪<br/> 装成虚假红包、文件、游戏礼包、兼职等信息<br/> 出现在大众视野，再诱导被骗者进行转发以达<br/> 到大规模传播的目的。这种行为严重?
站长之家 8月 15日讯：阅文集团公布财报称，上半年营收40. 87 亿元，同比增长5.9%...
与去年同期2. 04 亿美元的经营收入相比（占营业额的25%），本季度经营收入为4. 72 亿美元，占营业额的32%...与去年同期5. 38 亿美元的经营收入相比（占营业额的31%），本季度的经营收入为6. 76 亿美元，占营业额的32%...与去年同期1. 75 亿美元的经营收入相比（占营业额的14%），本季度的经营收入为1. 87 亿美元，占营业额的11%...与去年同期 600 万美元的经营收入相比（占营业额的11%），本季度经营收入为6. 41 亿美元，占营业额的51%......
今日，斗鱼发布2022年第二季度未经审计财务业绩。该季度营收为18.33亿人民币，去年同期为23.37亿人民币;毛利润从去年同期的3.07亿元提升至3.09亿元，毛利率由去年同期的13.1%提升至16.9%;非美国通用会计准则下，录得净利润2350万元，相较去年同期亏损1.45亿元，盈利能力大幅提升。费用成本方面，斗鱼该季度营收成本为15.24亿元，较去年同期的20.3亿元减少了24.9%。较去年同期的20.3亿元减少了24.9%;收入分成和内容成本从去年同期的18.07亿元，减少27.2%至13.15亿元;同时，该季度营销成本也实现了收窄?
有以下几点需要注意。OPPO Watch3VOOC 闪充使用条件:OPPO Watch3Pro 需使用额定输出为5V⎓2A 及以上、OPPO Watch3需要使用额定输出为5V⎓1.5A 及以上，且获得3C 认证的电源适配器搭配 OPPO Watch3系列专属充电底座使用。其中OPPO Watch3系列充电10分钟使用一整天，其中 “一整天”续航参考「全智能模式典型场景功耗模型」评估。
可以Apple Watch Series8蜂窝版可以上网，连接iPhone的时候使用iPhone的数据网络，如果没有iPhone的情况下，需要开通eSIM卡，然后也可以单独的使用数据流量。开通eSIM的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。 进入中国联通/移动/电信智能设备办理首页，阅读业务说明，点击确认继续
看个人需求Apple Watch Series8 蜂窝版有没有必要购买看个人的需求，如果是经常没有将iPhone带在身边，且有电话、短信不想要漏接的话，那么就需要购买蜂窝版本，如果手表只是作为室内运动和健康监测的话，那么普通版本即可够用。当然，如果是经常在户外跑步、游泳的情况，又不方便携带iPhone的话，蜂窝版还是比较好用的
不支持以下功能。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。
不需要Apple Watch Series 8使用的是eSIM卡，是虚拟卡，不需要插入实体的SIM卡。目前蜂窝版可以在三大运营商开通即可使用，可以让Apple Watch支持在没有iPhone的情况下也可以打电话，收发短信等操作。
百度地图。导航实时跨屏支持百度地图，支持 OPPO 手机系统版本为 ColorOS 11.1 及以上。使用时，请确保手机“闪回键”功能已打开；2）NFC 公交卡现已支持全国 300+ 城市地铁公交，具体支持线路、公交卡及乘车折扣以当地运营企业为准。NFC 门禁卡功能支持模拟市面上频率为 13.56MHz 的门禁卡。不支持录入带门禁功能的银行卡、储蓄卡和公交卡。
支持。OPPO Watch3Pro是支持血管监测功能的，并且血管健康研究功能目前仅支持 OPPO Watch3Pro;手机仅支持 Android10以上，同时需要下载「健康研究 App」（进入手表>血管健康研究 App>扫描手表二维码，下载手机「健康研究App」）。血管弹性程度评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
支持Apple Watch Series 8蜂窝版电信，联通，移动都可以使用，支持LTE和UMTS频段，只要在运营商处开通相关的eSIM卡服务即可开通使用。
手机健康App。OPPO Watch 3需要在手机健康 App 上的首页“家人健康”卡片添加家人欢太帐号，对方同意并设置共享数据后，可在手机端查看家人的健康数据。如家人双方都有手表，则可在手表上更方便地收到对方的健康提醒（家人活动达标、家人点赞活动达标、家人心率偏高偏低、家人不规则心律、家人跌倒提醒）。
“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”Apple Watch Series8 蜂窝版开通网络的方法是打开手机上的 Apple Watch App。iPhone与Apple Watch配对后，在“我的手表”中找到并进入“ 蜂窝移动网络 ”。 点击“ 设置蜂窝移动网络 ”。进入中国联通智能设备办理首页，阅读业务说明，点击 确认继续 。
蜂窝版可以独立打电话、发短信Apple Watch Series8 蜂窝版和gps版最大的区别是，可以不需要携带iPhone的情况下，打电话、发短信、接收通知等需要使用数据流量的操作，都是蜂窝版可以单独完成的，GPS版本则一定需要iPhone带在身边才可以完成上述的操作，因此如果经常需要户外运动，但不想带手机错过重要电话、短信，则蜂窝版更好
支持以下遥控功能。小布找手机，仅支持查找 ColorOS 12.0 及以上，且手机端小布助手 7.9.0 或 5.18.0 及以上的手机使用。目前支持控制空调、洗衣机、电风扇、加湿器、空气净化器、台灯、扫地机器人、电动窗帘、电饭煲、微波炉、摄像头，更多技能持续拓展中，支持的智能家居品牌和种类参考 「OPPO 智能家居 App」。
不支持。OPPO Watch3是不支持血管监测的，只有OPPO Watch3 Pro版本才支持血管监测，如果你想要这个功能的话，就必须买Pro版本。血管是运输血液的生命通道，不良生活习惯会加速血管老化。只需戴上手表，30秒即可评估血管弹性，了解血管健康状况，提前规避心血管疾病风险。
410× 502 像素Apple Watch Series8 屏幕分辨率为410× 502 像素。Apple Watch Series8 将有三个版本：SE版、标准版、高端版（极限运动版），SE屏幕尺寸为40mm，与现有的Apple Watch SE一致。Apple Watch Series8 屏幕尺寸有41mm和45mm两个型号，与Apple Watch Series7一致，极限运动款Apple Watch Series8 手表的屏幕尺寸将扩大到47mm
屏幕更大、外壳更坚固Apple Watch Series8 极限运动款表壳尺寸会达到 42mm、46mm，也是目前以来尺寸最大的苹果智能手表，同时也会使用特殊材质与顏色，使得手表更加坚固，当然它也会提供各种运动健康功能，以及更好的防水性能
支持。OPPO Watch 3是支持家人关爱模式的，如果给自己的家人购买的话，可以知道自己家人的身体状况，如果出现了意外跌倒之类的状况，还能自动紧急呼叫，及时获得救助，家人心率、日常步数、睡眠质量都是可以看的。
2022年9月底Apple Watch Series 8预订的时间预计是在9月底。Apple Watch Series 8发布会时间预计是在9月初，在发布后的两个星期左右就可以开始预订，然后继续等待一周开始发货，也就是9月底或10月初首批用户就可以开始获得手表
不支持。OPPO Watch3的手机鼾声监测仅支持 Android6及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据，多维监测睡眠状态，配合连续血氧、睡眠呼吸率、心率变异性、鼾声等信息，及时评估睡眠呼吸风险16。
苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商Apple Watch Series 8第一批的预订渠道包括苹果官网、直营店、天猫、京东、授权经销商，其中官网、直营店、天猫、京东会在发售日当天就可以下单预订，官网和直营店按照付款顺序开始发货，京东、天猫渠道有货源的时候就会上架，授权经销商一半在发售日当天也会开始供货。今年Apple Watch Series 8第一批发货时间预计是在发布会之后的两周左右。
支持。OPPO Watch3是支持实时跨屏功能的，这个功能就是在连接手机之后，可以开启实时跨屏的功能，然后可以把手机中的一系列信息显示在OPPO Watch3手表上，算是一个非常方便的功能，就等于你手机的第二块屏幕，还可以把导航的信息转移到手表上。