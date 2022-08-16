虎牙2022第二季度营收22.75亿元 月活跃用户数达8360万

与去年同期2. 04 亿美元的经营收入相比（占营业额的25%），本季度经营收入为4. 72 亿美元，占营业额的32%...与去年同期5. 38 亿美元的经营收入相比（占营业额的31%），本季度的经营收入为6. 76 亿美元，占营业额的32%...与去年同期1. 75 亿美元的经营收入相比（占营业额的14%），本季度的经营收入为1. 87 亿美元，占营业额的11%...与去年同期 600 万美元的经营收入相比（占营业额的11%），本季度经营收入为6. 41 亿美元，占营业额的51%......