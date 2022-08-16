知情人士透露：腾讯计划出售美团全部股权 约1650亿元

报告显示，AMD第二季度营收为65.50亿美元，与去年同期的38.50亿美元相比增长70%;净利润为4.47亿美元，与去年同期的7.10亿美元相比下降37%...按业务部门划分，AMD第二季度来自于数据中心部门的净营收为14.86亿美元，相比之下去年同期为8.13亿美元;运营利润为4.72亿美元，相比之下去年同期的运营利润为2.04亿美元...AMD第二季度来自于嵌入式业务的净营收为12.57亿美元，相比之下去年同期为5400万美元;运营利润为6.41亿美元，相比之下去年同期的运营利润为600万美元......