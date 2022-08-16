知情人士透露：腾讯计划出售美团全部股权 约1650亿元

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:据多方报道，有知情人士透露，腾讯近几个月一直在与财务顾问接触，正研究如何执行可能大规模出售美团股份的计划。
目前腾讯拥有美团17%的股份，按照美团目前市值计算，腾讯持有的股份价值243亿美元（约合1650亿人民币）。
消息人士称，如果市场条件有利，腾讯正寻求在今年内开始出售。受该消息影响，美团股价持续下跌，截至发稿，美团股价跌9.29%，报价164.1港元，目前总市值为1.02万亿港元。
对此，腾讯回应称:不予置评。
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据此前多方报道，有知情人士透露，腾讯近几个月一直在与财务顾问接触，以研究如何执行可能大规模出售美团股份的计划...此消息引发了行业巨震，让美团股价持续下跌，午后跌幅最高扩大至10%，截至发稿前稳定在8.79%跌幅...腾讯拥有美团17%的股份，按照美团目前市值计算，腾讯持有的股份价值243亿美元（约合1650亿人民币）...腾讯在去年7月份完成了对美团股份的认购，当时美团官方宣称，此次募资所得款项净额将用于科技创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发等...
接口方面，PRODP130提供前置USB3.2Gen2（10Gb）、USB3.2Gen1（5Gb）、以及USB2.0、麦克风等常用接头；后置则有多个USB接口与以太网口，视频输出则准备了HDMI、DP1.4以及VGA接口...
8 月 17 日，腾讯控股发布 2022 年Q2 财报，腾讯实现营业收入1340. 34 亿元，非国际会计准则净利润281. 39 亿元，同比下降17%...二季度，腾讯研发投入达到 150 亿元，同比增长17%，持续夯实各项技术底层能力...上半年研发投入 304 亿元，核心自研持续开源...今年上半年，腾讯研发投入 304 亿元， 2019 年以来，已经累计投入超过 1500 亿元......
据灯塔专业版显示，截至7月30日16时35分，2022暑期档总票房突破50亿元（含预售），总场次1941.64万，总人次1.32亿...
永辉超市（601933.SH）发布《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》称，公司拟自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月内，以4亿元至7亿元的自有资金，以不超过5元/股的价格回购A股股份，用于员工持股计划或者股权激励...根据永辉2022年半年度业绩预告披露数据，永辉二季度同店比提升7.2%、毛利率同比上升2.2%...永辉2022上半年整体经营环境较去年同期有所好转，经营逐步趋于稳定，同店收入及毛利率均有所增长...
报告显示，AMD第二季度营收为65.50亿美元，与去年同期的38.50亿美元相比增长70%;净利润为4.47亿美元，与去年同期的7.10亿美元相比下降37%...按业务部门划分，AMD第二季度来自于数据中心部门的净营收为14.86亿美元，相比之下去年同期为8.13亿美元;运营利润为4.72亿美元，相比之下去年同期的运营利润为2.04亿美元...AMD第二季度来自于嵌入式业务的净营收为12.57亿美元，相比之下去年同期为5400万美元;运营利润为6.41亿美元，相比之下去年同期的运营利润为600万美元......
截至昨日收盘，特斯拉股价上涨9.78%，报815.120美元，总市值约达8445亿美元...盘中特斯拉股价一度上涨超10%...昨日早间，特斯拉发布二季度财报称，该季度实现营收169亿美元，同比上涨42%...共交付约25.5万辆汽车，同比增长27%，环比下降18%...
天眼查信息显示，贾跃亭新增一则恢复执行案件，案号（2022）陕71执恢46号，执行标的约10.45亿人民币，执行法院为西安铁路运输中级法院，涉及案件为贾跃亭与西部证券股份有限公司相关合同纠纷...本月早些时候，贾跃亭也新增恢复被执行案件，案号（2022）京03执恢214号，执行标的约4.79亿人民币，执行法院为北京市第三中级人民法院，涉及平安证券股份有限公司与贾跃亭相关案件...乐视网上市后，贾跃亭曾多次质押股权进行融资，上市7年多的时间里，贾跃亭共办理34笔股权质押，涉及的券商有12家，其中就有平安证券......
财报显示，该公司第二季度营收1340亿元，同比下滑3%；净利润186亿元，同比下滑56%，非国际财务报告准则下，净利润281亿元，同比下滑17%...财报显示，截至2022年6月30日，微信及WeChat月活跃用户12.99亿，同比增长3.8%...
支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是有USB和Type-C接口的，所以自然是支持这些接口的手柄。小米平板5 Pro 12. 4 英寸搭载高通骁龙 870 处理器；预装基于基于Android 12的MIUI 13操作系统；后置 5000 万像素主镜头+ 200 万景深镜头，前置 2000 万景深镜头；内置 10000 毫安时容量电池。
设置内的电池查看Apple Watch Series 8查看电池健康度的方法是选择点击设置，在设置里面打开电池，选择点击电池健康，在这里查看电池健康度。如果电池健康度下降较多，建议在苹果官方店或授权店更换，这样才可以保证各项功能可以正常运行
支持。小米平板 5 Pro 12.4 支持 DP 高清投屏， 可以将平板 Type-C 接口通过 Type-C 转接线直接连接到显示器上进行投屏，投屏支持主流的 C 转 DP 线、C 转 HDMI 线、C 转 Dongle（HDMI、DP）。
全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)Apple Watch Series8 屏幕材质是全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，支持 1000 尼特亮度，铝金属表壳搭配Ion-X玻璃表镜;不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜。
支持。小米平板 5 Pro 12.4 提供67W秒充，并联双电池共10000mAh，让您摆脱电量焦虑。✔支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/PD2.0/PD3.0/PPS充电协议。✔标配充电器输出规格：5V/3A、5-20V/6.2-3.25A(67W Max）
1.99 英寸Apple Watch Series8 屏幕尺寸比上一代增加了一点点，上一代的尺寸是41 毫米的Apple Watch7 系列是1. 691 英寸和 45 毫米的Apple Watch7 系列是1. 901 英寸，因此整体上今年8代的屏幕更大，边框也变得更窄
支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是支持5Gwifi的。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
支持。小米平板5Pro12.4英寸版支持以下版本：1.WLAN 协议:WiFi 6，WiFi 5，WiFi 4 以及 802.11a / b / g2.WLAN 频率: 2.4G WiFi | 5G WiFi3.支持 2x2 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，WiFi Direct，Miracast4.蓝牙:Bluetooth 5.25.支持 AAC / LDAC / LHDC2.0/3.0
在设置内关闭Apple Watch Series 8睡眠的时候关闭屏幕常亮的方式是，首先点击“设置”。然后点击“显示与屏幕亮度” 。 接着点击屏幕常亮选项。 在进入后，勾选关闭常亮。
不支持。小米平板5 Pro 12. 4 不支持扩展存储。✔支持内存扩展。不同内存版本支持拓展的大小有所不同，6GB内存版本支持扩展2GB运行内存，8GB及以上内存版本支持扩展3GB运行内存。➢开启路径：设置-更多设置-内存扩展。 （开启后，系统将提供额外的运行内存，此功能会占用部分存储空间，请在存储空间充裕时使用）
利用iPhone打开Apple Watch Series8 睡眠监测功能可以利用iPhone进行打开，具体的操作是在苹果手机桌面上，点击Watch进入，进入Watch界面，点击睡眠进入，在睡眠界面，打开自动打开、通过Apple Watch跟踪睡眠开关即可。
支持。小米平板5Pro12.4是支持防蓝光的，得到了德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。德国莱茵TUV硬件低蓝光认证是德国莱茵集团2014年推出的认证标准。TUV莱茵率先将独家开发的低蓝光视觉人体工学检测要求带入显示器行业，引导产业不断改进有害蓝光的管理。
可以Apple Watch Series 8可以同时连接iPhone和AirPods耳机，没有冲突。Apple Watch只要和已经配对的iPhone、AirPods、Mac一起使用，相互之间不会有干扰影响的，因此同时使用苹果多个设备的话是可以流畅无缝衔接
支持。小米平板5 Pro12. 4 英寸版是支持蓝牙5.2版本的。蓝牙5. 2 是蓝牙技术联盟在 2020 年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好。
不可以Apple Watch Series 8不可以用微信语音通话。用户可以直接在apple watch上发送语音、表情和自动回复内容，无法进行实时的语音，或许在后续的版本中苹果会推出支持语音通话的功能。不过蜂窝版的apple watch是可以打电话的
可以Apple Watch Series 8可以提前将音乐下载到手表里，然后就可以单独的播放音乐。如果你购买的是蜂窝版本的手表，那么不需要iPhone，也可以通过数据流量来使用QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐等在线的APP来听音乐
有。小米平板5Pro12.4英寸版前置为2000万像素的索尼 IMX596，传感器面积1/3.4"，单像素0.8μm，像素4合1模式下1.6μm，搭配f/2.24光圈，视频通话更自然，室内暗光拍摄也清晰，助您视频会议更自在。此外广角镜头为5000万像素的三星 JN1，传感器面积高达1/2.76"，后置主摄像素尺寸0.64μm，像素四合一模式下为1.28μm，搭配f/1.8大光圈和5P镜头，视频支持电子防抖EIS。
可以Apple Watch Series 8可以使用门禁卡功能，首先开通一个公交卡，可以添加到多个不同小区的未加密IC门禁上。如果是添加小区门禁，则需要前往物业处进行添加处理
不支持。小米平板5Pro12.4不支持指纹识别。指纹识别是将识别对象的指纹进行分类比对从而进行判别。指纹识别技术作为生物体特征识别技术之一在新世纪逐渐成熟，进入了人类的生产生活领域。特征点提供了指纹唯一性的确认信息，其中最典型的是终结点和分叉点，其他还包括分歧点、孤立点、环点、短纹等。特征点的参数包括方向（节点可以朝着一定的方向）、曲率（描述纹路方向改变的速度)、位置(节点的位置通过x/y坐标来描述，可以是绝对的，也可以是相对于三角点或特征点的)。
不需要Apple Watch Series 8蜂窝版使用的是eSIM卡的设计，不需要插入实体的SIM卡，只要在运营商处开通eSIM功能即可使用。在开通了eSIM功能后，可以利用蜂窝网络功能即可和亲朋好友保持联系、在线听歌、接收通知或分享照片