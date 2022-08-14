滴滴取消周日免单活动 因活动太火爆造成交通拥堵

饿了么表示，8月18日22点，将公布本轮免单城市的免单场次、时间和名额本轮参与城市免单的城市，将共计获得超36万个免单名额!...饿了么免单活动于2022年6月21日开启，用户需使用饿了么App搜索关键字“免单”，根据页面公布的[题目]进行线索推导，并据此在饿了么APP下单，最高可免单56元...需要注意的是，若同一天多次参与免单活动，仅第一笔可享免单奖励且同一活动周期内，同一用户最多获得3次免单奖励包括“猜答案免单”、“城市免单专场”以及其他专场免单...