滴滴取消周日免单活动 因活动太火爆造成交通拥堵

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:昨晚，许多网友吐槽“西单大堵车”“两三公里堵车40分钟”，并称原因是滴滴针对西单推出的打车免单活动。
随后滴滴发布通知称由于免单活动造成西单交通拥堵，决定取消周末的免单活动，并向消费者致歉。
滴滴称，8月13日周六西单商圈免单活动将临时调整，出发地为西单仍参与免单，目的地为西单不参与免单。部分用户未能生效8月13日西单商圈免单活动优惠，滴滴将在核实后把订单费用退回至账户内。
为了维护商圈周边交通秩序，8月14日周日免单活动取消。
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由于免单活动造成昨天傍晚西单交通拥堵，滴滴发布通知称，决定取消今天的免单活动，并向消费者致歉...滴滴在通知中表示，非常抱歉由于活动火爆导致西单交通拥堵，8月13日周六西单免单活动将临时调整...
昨晚，一些网友在社交平台吐槽称，西单大堵车”两三公里堵车40分钟”，并称原因是滴滴针对北京西单推出的打车免单活动...对此，滴滴出行发布周末活动调整通知”表示，非常抱歉由于活动火爆导致西单交通拥堵，为维护商圈周边交通秩序，8月14日周日免单活动取消...此次滴滴推出的打车免单活动”为北京西单地区100元内订单，人人每天免两单，活动峰值时期在线约车服务等待人数超过1300人...
只要饿了么注册用户在7月9日0:00:00至8月9日23:59:59期间，至少有过1次，先打开苹果旁白或者安卓端Talkback，再打开饿了么App的操作（不论当时是否成功下单），就会获得这次的免单资格...饿了么表示，本次免单活动无需猜答案、无需抢时间、不限总名额，用户在8月11日0:00:00-23:59:59期间使用饿了么APP在美食外卖频道内下单，当日的第1笔订单都能享受到最高56元的免单......
饿了么官方宣布，将在七夕当天“猜答案免单”场次外，额外增加“七夕鲜花免单专场”活动，且仅限饿了么app（9.3.0及以上版本）购买...包括猜答案免单、鲜花免单专场及其他免单活动在内，同一天同一用户最多可获1次免单奖励...饿了么提示，送达前如有任何退款或取消申请，将无法获得奖励机会，且消耗当天免单资格如用户频繁取消订单或其他作弊行为，将被取消免单机会或取消免单资格...
饿了么表示，8月18日22点，将公布本轮免单城市的免单场次、时间和名额本轮参与城市免单的城市，将共计获得超36万个免单名额!...饿了么免单活动于2022年6月21日开启，用户需使用饿了么App搜索关键字“免单”，根据页面公布的[题目]进行线索推导，并据此在饿了么APP下单，最高可免单56元...需要注意的是，若同一天多次参与免单活动，仅第一笔可享免单奖励且同一活动周期内，同一用户最多获得3次免单奖励包括“猜答案免单”、“城市免单专场”以及其他专场免单...
饿了么免单1分钟的活动在继续，今天8月9日的问题是《魔方还原题》，这个很多人都不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下饿了么今天免单时间是几点。
2022年8月8日，饿了么免单一分钟的问题更新了，今天的问题是关于《交流电题》，这个问题很多人还不清楚答案，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园饿了么免单时间。
2022年8月5日，饿了么免单一分钟的问题更新了，今天的问题是关于《萤火虫题》，号召大家保护环境，保护萤火虫，一些朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下。
据国外媒体报道，苹果周四公布了第三季度财报，由于iPhone销量较好，销售额和利润均超出华尔街预期，但Mac和可穿戴设备等部分产品的表现不及市场预期...iPhone的销量超过了华尔街的预期，营收达406.7亿美元，预计为383.3亿美元...库克表示，中国6月份的供应和需求都得到了“显著改善”，618购物节推动业绩大力增长...苹果官网推出打折促销，7月29日至8月1日，消费者如果以指定方式支付，在购买iPhone 13等产品时最高可节省600元人民币...
2022年8月10日，饿了么免单一分钟的问题更新了，今天的问题是关于趵突泉的，很多人还不清楚今天的免单时间是几点，下面就来为大家分享一下。
5000万。小米平板5Pro12.4后置相机采用了5000万超清后置主摄+200万景深镜头。1.【广角】广角镜头为5000万像素的三星 JN1，传感器面积高达1/2.76"，后置主摄像素尺寸0.64μm，像素四合一模式下为1.28μm，搭配f/1.8大光圈和5P镜头，视频支持电子防抖EIS。2.【景深】景深镜头为200万像素的豪威OV02B，传感器面积1/5"，搭配f/2.4光圈和3P镜头。3.【前置】前置为2000万像素的索尼 IMX596，传感器面积1/3.4"，单像素0.8μm，像素4合1模式下1.6μm，搭配f/2.24光圈，视频通话更自然，室内暗光拍摄也清晰，助您视频会议更自在。
有Apple Watch Series 8支持血氧检测功能。在 iPhone 上，打开“健康”App。 按照屏幕上的步骤操作。如果您没有看到设置提示，请轻点“浏览”标签，然后轻点“呼吸”>“血氧”>“启用”。 完成设置后，在 Apple Watch 上打开“血氧”App 以测量血氧水平。
支持。小米平板5Pro12.4提供67W秒充，并联双电池共10000mAh，让您摆脱电量焦虑。✔支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/PD2.0/PD3.0/PPS充电协议。✔标配充电器输出规格:5V/3A、5-20V/6.2-3.25A（67W Max）
5W或更大的充电功率Apple Watch Series 8可以支持18W、20W、29W、30W、61W、87W、96W USB-C充电器充电，也可使用适配的第三方USB-C接口充电器。此外，它也可以连接手表磁力充电底座实现快充功能，充电的功率大约为12W左右
10000mAh。小米平板 5 Pro 12.4【电池容量】双电池并联，双电池额定容量：10000mAh 双电池典型容量：9800mAh，内置锂离子聚合物电池，不可拆卸。
支持国内三大运营商Apple Watch Series 8支持频段包括：LTE 1 (2100 MHz) 2 (1900 MHz) 3 (1800 MHz) 4 (AWS) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 18 (800 MHz) 19 (800 MHz) 20 (800 DD) 25 (1900 MHz) 26 (800 MHz) 28 (700 APT MHz) 39 (TD 1900) 40 (TD 2300) 41 (TD 2500) 66 (AWS-3) UMTS 2100 MHz 1900 MHz 1700/2100 MHz 850 MHz 900 MHz
32GBApple Watch Series 8内存大小是32GB，可以下载大多数日常常用的APP应用，但不适合存储音乐等其他需要较大的内容，因此建议需要听音乐的用户可以配合iPhone一起使用效果更好
有以下接口。小米平板 5 Pro 12.4✔USB Type-C充电&耳机接口，位于中框底部正中位置；*耳机孔和充电口在同一位置。✔中框背部的三个金属PIN为键盘连接触点（也叫 Pogo Pin）；✔中框右侧偏下位置为小米灵感触控笔无线充电接口。
骁龙870。小米平板5 Pro 12. 4 搭载【骁龙 870 处理器】+LPDDR 5+UFS 3.1 闪存。●CPU核心数： 8 核；CPU主频最高3.2GHz，采用 7 纳米制程工艺，A77+A55 CPU架构，Adreno 650 图形处理器；✔不仅处理日常工作游刃有余，更能胜任主流热门游戏，并且提供最大512GB存储可选，性能强容量大。
可以Apple Watch Series 8可以支持防水，苹果官方称支持游泳适用 (防水50 米)， 防尘 (IP6X 级别)。防水性能是指可用于游泳池或海滨游泳等较浅水域的水上活动，但并不适用于水肺潜水、滑水、面对高速水流的各种涉水活动及深水活动
铝金属和钛合金Apple Watch Series 8根据版本不同，会有铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜、不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜不同的材料，价格较低的是使用铝金属的材料，高端版本则是使用钛金属的外观版本，后者的硬度也较高，同时外观颜值也更高
参数配置如下。1.【屏幕】12. 4 英寸LCD护眼大屏，2.5K高分辨率+120Hz高刷新率，更支持环境色温感应、HDR10 以及Dolby Vision等功能，德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。2.【性能】骁龙 870 处理器+LPDDR 5+UFS 3. 1 闪存。3.【机身】全金属一体化机身，隐藏式天线设计。4.【充电】67W 秒充、并联双电池共10000mAh。5.【摄像】前置长边居中 2000 万前摄，后置采用 5000 万广角+ 200 万景深摄像头组合。6.【体验】全面为Pad优化的 MIUI Pad 13，多任务能力再次升级，支持气泡通知+小米妙享中心等功能。
18小时Apple Watch Series 8预计续航可提升至18小时，这款设备还预计将具有更长的电池续航时间，通过新的低功耗模式，一次充电可以持续数天。如果配合一部iPhone使用，在 18 小时内，查看时间 90 次，接收通知 90 次，使用 45 分钟App，健身且同时通过蓝牙从AppleWatch播放音乐 30 分钟
有以下区别。小米平板5Pro12.4与小米平板5Pro主要区别如下:1.【尺寸】平板5Pro12.4屏幕尺寸为12.4英寸，平板5Pro屏幕尺寸为11英寸。2.【摄像头】平板5Pro12.4前置2000万高清摄像头，后置5000万超清主摄，平板5Pro前置800万摄像头，平板5Pro后置1300万主摄。3.【USB接口】平板5Pro12.4USB接口升级为USB3.2Gen1，支持DP投屏，随时随地与电视或投影仪快速连接。4.【材质】平板5Pro12.4后盖材质为5系铝材，平板5Pro后盖材质为复合板材。5.【电池容量】平板5Pro12.4为10000mAh（典型值），平板5Pro为8600mAh(典型值)。
预计2999元起Apple Watch Series8 上市价格预计和上一代价格是一样的，41mm运动表带款2999元起售，45mm版本售价 3199 元，41mm蜂窝版售价 3799 元，价格没有太大变化。苹果今年在产品定价上和去年基本是一样的，目的是提高市场占有率，因此今年的价格还是比较有吸引力
2799元起。2022年8月11日，小米发布小米平板5Pro12.4英寸版，搭载骁龙870处理器，售价2799元起，采用12.4英寸LCD护眼大屏，2.5K高分辨率+120Hz高刷新率，更支持环境色温感应，前置长边居中2000万前摄，后置采用5000万广角+200万景深摄像头组合。小米平板5Pro背面是磨砂塑料的材质，左上角是小米logo，右上角则是拍照模块，顶侧两个扬声器对称分布在边框之上，一个降噪孔点缀其中，最右侧则是指纹电源二合一的电源键，底侧边框仍有两个扬声器，Type-C接口位于底侧边框中央，右边则是一个降噪孔。
2022年9月中旬Apple Watch Series 8不出意外的话会在2022年9月的苹果秋季发布会上正式推出，该系列手表在外观上会有一次大升级，从原本的圆润外观变成了直角的边框，整体的设计语言和iPhone、iPad等产品保持一致，外观的改变也更容易吸引更多人更换和购买
S8芯片Apple Watch Series 8的芯片预计是S8，不过从硬件规格参数来看，S8 并没有与S7 芯片有什么区别，预计在下一代的Series 9才可能会在芯片上有一次升级，因此也可以说苹果从Series 6到Series 8的芯片使用的是差不多的性能
会Apple Watch Series 8的外观会改为直角设计风格，延续了iPhone的直角设计，同时提供三个尺寸版本，有两个版本会比当前机型大5%的屏幕。Apple Watch Series8 还将提供1. 99 英寸的屏幕（50.5 毫米表壳），供应商Luxshare将独自负责该型号的生产。这款稍大的Apple Watch也可能称为“探索版”，专为户外活动和外界苛刻条件而设计。
体温感应功能Apple Watch Series 8很可能会新增体温感应功能。爆料称，体温传感器可用于改善跟踪睡眠时的模式检测，苹果还计划允许体温传感器检测用户何时发烧。Apple Watch Series 8升级的功能还是主要在健康方面，这也苹果公司一直在该设备上的设计思路