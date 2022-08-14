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滴滴取消周日免单活动 因活动太火爆造成交通拥堵

2022-08-14 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:昨晚，许多网友吐槽“西单大堵车”“两三公里堵车40分钟”，并称原因是滴滴针对西单推出的打车免单活动。

随后滴滴发布通知称由于免单活动造成西单交通拥堵，决定取消周末的免单活动，并向消费者致歉。

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滴滴称，8月13日周六西单商圈免单活动将临时调整，出发地为西单仍参与免单，目的地为西单不参与免单。部分用户未能生效8月13日西单商圈免单活动优惠，滴滴将在核实后把订单费用退回至账户内。

为了维护商圈周边交通秩序，8月14日周日免单活动取消。

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