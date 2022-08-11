2021年由视频号衍生就业收入机会新增1000万个

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:日前，中国劳动和社会保障科学研究院发布《数字生态就业创业报告》。报告提到，在中国规模庞大的数字经济版图里（2021年国内数字经济总规模已达45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%），微信数字生态正在发挥越来越重要的作用，2021年衍生的就业收入机会达到4618万个。

同时，2021年微信里的就业收入机会同比增长25.4%，增速比之前都要快。特别是，2021年由视频号衍生的就业收入机会新增了1000万个;私域相关岗位增速达41.5%，而且44.7%月薪超过万元。其中，由于公众号、微信私域运营等带动就业收入机会有2438万个;由于小程序开发、产品、运营等带动就业收入机会有839万个;由于视频号拍摄、直播带货等带动就业收入机会有1341万个。

35岁以下青年是微信数字生态就业主力军，在这些就业人群中，视频号占比48.3%，公众号占比57.8%，小程序占比72.5%。

微信生态中，视频号、公众号、小程序分别由47.3%、31.7%、28.9%的从业者愿将当前从事的工作作为终身职业。微信生态调研数据显示，公众号从业者有65.7%出生于乡镇，现在却有79.0%工作在城市。小程序从业者有72.9%出生于乡镇，现在却有83.6%工作于城市。

2021年微信小程序、企业微信、微信支付等服务商共带动超600万就业收入机会。

微信表示，微信支付通过主动降费让利，进一步减轻小微企业及个人经营者的支付手续费。自2021年9月起，通过对符合条件的小微企业开展手续费9折，个人经营者开展减免等措施，将在未来三年持续降费让利超100亿。

自2021年9-2022年6月，微信支付已实现整体降费让利超30亿，惠及2000万小微商家。

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