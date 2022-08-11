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快手电商发布风控黑灰产治理专项公告 截异常请求860w+次

2022-08-11 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:昨日晚间，快手电商发布了风控黑灰产治理专项公告第四期内容，共拦截异常请求860w+次，处置帐号500+个

目前，互联网黑灰产已形成完整产业链，并不断衍生出新的形式，黑灰产攻击、各种形式的网络诈骗等不法行为不仅损害消费者合法利益，也影响商家的正常经营，扰乱平台的正常秩序，快手电商风控中心长期致力于与黑灰产等不法行为作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力，对相关不法行为进行坚决打击。

2022年7月21日-8月3日，快手电商风控中心通过风控的识别模型，对快手电商场景的黄牛&黑产、订单诈骗、私单交易诈骗、支付诈骗等内容和帐号进行了治理，共拦截异常请求860w+次，处置帐号500+个，对买家发送防诈提醒4000w+次。

电商订单诈骗治理方面，诈骗人员通过冒充官方/客服等手段，诱导用户转账，进而发生诈骗案件，导致受害人受到财产损失。

策略处置:

  • 累计处置400+异常帐号

  • 累计拦截450w+次异常行为

  • 用户教育

  • 累计对4000w+买家发送防诈提醒

私单交易诈骗治理方面，诈骗人员通过宣传低价手机、茅台酒等，以秒杀/付定金/分期等噱头，私信诱导用户交易或引流到第三方平台进行交易，待用户付款后不发货或拉黑用户，导致用户被骗。

策略处置

  • 累计处置160+异常商家

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    支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

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    支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

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  • 小米Watch S1 Pro触屏控制功能支持哪些设备？

    支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

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  • Redmi K50至尊版是2K屏幕吗？

    不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机

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  • 小米Watch S1 Pro妙享中心功能怎么开？

    需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。

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  • Redmi K50至尊版可以拍摄什么视频？

    最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps

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  • 小米Watch S1 Pro有哪些功能？

    有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。

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  • Redmi K50至尊版有光学防抖吗？

    有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头

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  • 小米Watch S1 Pro支持华为鸿蒙系统吗？

    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

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  • Redmi K50至尊版是DC调光吗？

    不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz

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  • 小米Watch S1 Pro支持NFC吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。

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  • Redmi K50至尊版有屏下指纹解锁吗？

    有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机

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  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

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  • Redmi K50至尊版有没有无线充电？

    没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电

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  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

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  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

    3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面

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  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

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  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

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