快手电商发布风控黑灰产治理专项公告 截异常请求860w+次

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:昨日晚间，快手电商发布了风控黑灰产治理专项公告第四期内容，共拦截异常请求860w+次，处置帐号500+个

目前，互联网黑灰产已形成完整产业链，并不断衍生出新的形式，黑灰产攻击、各种形式的网络诈骗等不法行为不仅损害消费者合法利益，也影响商家的正常经营，扰乱平台的正常秩序，快手电商风控中心长期致力于与黑灰产等不法行为作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力，对相关不法行为进行坚决打击。

2022年7月21日-8月3日，快手电商风控中心通过风控的识别模型，对快手电商场景的黄牛&黑产、订单诈骗、私单交易诈骗、支付诈骗等内容和帐号进行了治理，共拦截异常请求860w+次，处置帐号500+个，对买家发送防诈提醒4000w+次。

电商订单诈骗治理方面，诈骗人员通过冒充官方/客服等手段，诱导用户转账，进而发生诈骗案件，导致受害人受到财产损失。

策略处置:

累计处置400+异常帐号

累计拦截450w+次异常行为

用户教育

累计对4000w+买家发送防诈提醒

私单交易诈骗治理方面，诈骗人员通过宣传低价手机、茅台酒等，以秒杀/付定金/分期等噱头，私信诱导用户交易或引流到第三方平台进行交易，待用户付款后不发货或拉黑用户，导致用户被骗。

策略处置

累计处置160+异常商家

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