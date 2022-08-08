中国联通：上半年营收 1762.6 亿元 5G套餐用户达 1. 85 亿户

公司预计上半年实现营收35.08-35. 67 亿元，同比增长10.5%-12.5%，主营业务云+软件收入同比增长18%-20%...公司表示，用友以大型企业为服务重心，这些企业绝大部分分布在北京、上海及广东地区，前两者的疫情防控，给公司客户签约、收款及实施交付都带来了不小的影响，但最终营收实现增长，表明了在疫情等不确定因素影响下，用友以大型企业为核心的客户结构带来更稳定的产出，充分体现公司成长的韧性...在预告中，用友披露了半年度归母及扣非净利润情况...