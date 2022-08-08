中国联通：上半年营收 1762.6 亿元 5G套餐用户达 1. 85 亿户

站长之家 8 月 8 日讯：中国联通公布数据称，2022年上半年，实现营收1762.6 亿元，同比增长 7.4% 。5G 套餐用户约达 1. 85 亿户。
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中国联通香港发布公告称，2022年上半年，公司营业收入实现人民币1，762.6亿元，同比增长7.4%;2022年上半年，公司净利润实现人民币109.6亿元，同比增加人民币17.9亿元...报告显示，该公司上半年服务收入1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高...上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化...
中国联通发布公告称，2022年上半年，公司实现主营业务收入人民币1610亿元，同比上升8.3%，实现净利润47.86亿元，同比增长18.7%；每10股拟派发现金股利0.663元，共计拟向本公司股东派发约20.19亿元的股利...政企精品网建设方面，Top150城市汇聚区覆盖率达到98.8%，Top150城区综合接入区覆盖率达到90.2%，打造政企客户网络差异化竞争优势...上半年移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户净增2999万户达到18492万户，5G套餐渗透率达到58%......
5G套餐用户净增718万户，5G套餐用户数累计2.3165亿户，5G套餐用户渗透率超60%...有线宽带业务方面，当月中国电信有线宽带用户数净增72万户，有线宽带累计用户数1.7544亿户...
中国移动5G 套餐用户数 5.109 亿户、中国联通5G套餐用户数 1.85 亿户、中国电信5G 套餐用户数 2.3165 亿户...
公司预计上半年实现营收35.08-35. 67 亿元，同比增长10.5%-12.5%，主营业务云+软件收入同比增长18%-20%...公司表示，用友以大型企业为服务重心，这些企业绝大部分分布在北京、上海及广东地区，前两者的疫情防控，给公司客户签约、收款及实施交付都带来了不小的影响，但最终营收实现增长，表明了在疫情等不确定因素影响下，用友以大型企业为核心的客户结构带来更稳定的产出，充分体现公司成长的韧性...在预告中，用友披露了半年度归母及扣非净利润情况...
小康股份发布2022年半年度业绩预告，预计今年上半年营收120亿至126亿元，同比增长62.50%到70.63%；归属于母公司所有者的净利润为-17.6亿元到-16亿元；扣除非经常性损益的净利润预计为-17.5亿元到-16.1亿元...
在2022世界5G大会主论坛上，中国联通董事长刘烈宏表示，5G建网和运营成本刚性增长，流量资费不可能违背规律持续大幅下降...中国联通香港发布公告显示，上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化......
中国移动发布2022年6月份运营数据，公告显示，当月，中国移动移动客户数净增325.2万户，用户总数达到9.6985亿户；5G套餐客户数净增1581.4万户，客户数累计达到了5.1亿户，5G渗透率53%；有线宽带客户数净增249.9万户，累计达到2.56057亿户...
站长之家 7 月 21日讯：中国音数协游戏工委公布数据称，1-6 月，中国游戏市场实际销售收入为 1477.89 亿元，同比减少 1.8%...
苏宁易购发布2022年半年度业绩预告，预计上半年亏损25亿元27亿元，其中二季度净利润亏损14.71-16.71亿元，同比2021年二季度减亏57.24%-62.36%...公告称，在不考虑非经营性因素的影响下，苏宁易购预计上半年EBITDA为8.19.1亿元，上半年零售云门店新开1111家，6月实现商品销售规模环比增长49.07%...
Tiger Lake-H。英特尔酷睿 i7-11370H 是一款6核移动处理器，于2021年1月推出。它是酷睿 i7产品线的一部分，采用带有 BGA1449的 Tiger Lake-H 架构。由于采用了新的处理器架构，i7的处理器性能应该明显高于旧的Core i5-10400H（Comet Lake，第10代最快的四核）。类似的Core i7-1185G7提供与11370H 类似的规格，但 TDP 较低，因此性能也较低(持续)，SoC 还包括改进的Iris Xe iGPU，所有96个激活的 EU时钟频率高达1350MHz。
1个扬声器iPad 10是单扬声器设计，但支持立体声声音播放。其扬声器位于机身的底部位置，有两个开孔可以播放声音。目前iPad Pro、iPad Air以及iPad mini上使用的才是双扬声器，作为入门级的iPad 10在配置上有一些低，因此只有一个扬声器。
参数如下。系列英特尔Tiger Lake代码名称Tiger Lake H35频率3300-4800兆赫一级缓存320KB二级缓存5MB3级缓存12MB核心/线程数4/8功耗（TDP = 热设计功耗）35瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座BGA1449特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel Iris Xe Graphics G796EUs （400-1350MHz）64位64位支持结构x86起始价426美元发布日期2021年1月11日 =576天产品英特尔虎湖 i7-11370H支持的插槽FCBGA1449封装大小45.5mm x25mm支持的显示器数量4OpenGL* 支持4.6DirectX* 支持12.1
8756mAh左右iPad 10的电池容量预计和上一代机型iPad 9差不多，在8756mAh左右。在具体的续航表现方面，iPad 10使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时；使用蜂窝网络浏览网页，使用时间最长可达 9 小时
3.3GHZ。Core i7-11370H默认运行频率为3.3GHz，但根据工作负载可提升至4.8GHz，此外频率还取决于TDP功耗，在3（28W TDP） 到3.3GHz (35W) 之间变化。单核和两核在负载下的升压最高可达4.8GHz。所有四个内核都可以达到4.3GHz。11370H 可以使用整个12MB 三级缓存。
设置内的辅助触控打开即可iPad 10小白点，也被叫做小圆圈，是苹果系统中的一个辅助功能，需要在【设置】——【点击触控】——【辅助触控】，将辅助触控打开，这样在屏幕上就会出现一个小白点的按钮。另外你还可以在小白点中添加各种功能，包括截图、切换后台等操作，是很多用户比较喜欢的功能。
35W。Core i7-11370H 的 TDP 为35W，仅消耗很少的能量。Intel 的处理器支持带有双通道接口的 DDR4内存。官方支持的最高内存速度为3200MHz，但通过超频（和正确的内存模块），您可以跑的更高。其中基本频率速度取决于 TDP 设置，可以在3（28W TDP） 到3.3GHz (35W) 之间变化。
同时按住Home键和电源键iPad 10截屏、截图的方法是同时按住Home按键和电源按键，这时候屏幕就会被截下来，然后图片保存到相册中。另一种方法是利用小圆点功能，在小圆点功能来截图。在【设置】——【触控】——【辅助触控】，开启后就可以使用小圆点，并且在小圆点中添加截图功能，然后想要截图就可以点击小圆点来截图。
10纳米。英特尔I7-11370H采用10纳米生产工艺，英特尔声称该工艺可与台积电7纳米工艺（用于生产锐龙4000和锐龙5000CPU）相媲美，由于采用了新的处理器架构，i7的处理器性能应该明显高于旧的Core i5-10400H(Comet Lake，第10代最快的四核)。类似的Core i7-1185G7提供与11370H 类似的规格，但 TDP 较低，因此性能也较低。
屏幕可能被锁定iPad 10屏幕没办法旋转，大概率是屏幕被锁定了。解决方法是：【设置-通用】和【控制中心】，将屏幕旋转添加到控制中心，然后在下拉的控制中心里面找到一个旋转的标志，点击后可以控制屏幕的锁定开关，之后将iPad横向放置时就会屏幕跟随一起旋转。
可以。锐龙R7 6800H的核显是Radeon 680M，性能相当于MX450，大概也就是GTX1050到1050ti之间，这个水平的显卡自然是能画图的，也是能画CAD，但是如果是做一些图层比较多的工作，涉及到游戏开发、复杂的Ui设计等等，就需要额外的买独立显卡了，所以还是看自己的工作需求如何，只是普通的画图PS倒是能够胜任。
60HziPad10 屏幕刷新率为60Hz，这块屏幕是10.5英寸大小的Ratina屏幕，支持第一代的Apple Pencil，非全贴合屏幕。对比上一代的iPad 9屏幕已经有所升级，但距离iPad Air5还是有一定的差距，且使用Apple Pencil顺滑度肯定不及iPad Air5。
R7-6800H更好。比较了两款笔记本电脑 CPU:8核3.2GHz AMD Ryzen76800H 与6核3.3GHz Ryzen56600H，参数如下:AMD锐龙76800H的优势:1.多出2个物理核心2.Turbo Boost 频率提高4%（4.7GHz 与4.5GHz）R7 6800H的geekbench5的单核跑分是1520，而R5 6600H是1476，多核一个是9410，一个是8121，总体而言R7 6800H的多核表现很不错。
不会iPad 10没有无线充电功能。iPad 10提供的是有线充电，充电功率为20W以上，需使用苹果的充电器，或者是支持PD快充协议的充电器才可以。iPad系列产品目前都没办法支持无线充电，主要原因可能是无线充电的功率比较慢，而iPad的电池容量比iPhone大的多，需要更长的时间充满电，因此有线充电才比较适合iPad，一般充电功率可以稳定保持在20W以上，充电在3小时以上可以充满。
参数差距如下。AMD 锐龙76800HAMD 锐龙75800H架构zen3+zen3核心/线程8/168/16核心频率 - 基本/增强3.20–4.70GHz3.20–4.40GHz缓存20MB20MB工艺6纳米7纳米TDP45W45W内存类型DDR5-4800MHzLPDDR5-6400MHzDDR4–3200MHzLPDDR4x–4267MHzDDR4-3200LPDDR4x-4267MHz集成 GPUAMD Radeon RX680MAMD Radeon RX Vega8（R4000/5000，35/45W）R7-6800H在 3D 渲染方面遥遥领先，在 Cinebench 20 中的得分高出 12%，对架构的微小改进和改进，再加上更快的 RAM，使得R7-6800H更容易使用。
会iPad 10会将运行内存提升到4GB，从目前iPad9的3GB进行升级。iPad 10最核心的配置处理器升级到A14，运存也升级到4GB之后，可以大大提高该平板电脑允许较大软件的能力，比如各类绘画、图片、视频编辑软件，以及多APP任务能力，杀后台的情况也会更加少见。
不能iPad 10支持第一代的Apple Pencil，不可以用第二代。Apple Pencil (第二代) 拥有像素级别的高精准度和超低延迟表现，非常适合用来绘画、素描、着色、做笔记，甚至是在 PDF 文档上做标记等等。而且，它用起来就像铅笔一样轻松自然。Apple Pencil (第二代) 兼容的型号是：12.9 英寸 iPad Pro (第五代) 、12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 、12.9 英寸 iPad Pro (第三代)、11 英寸 iPad Pro (第三代) 、11 英寸 iPad Pro (第二代) 、11 英寸 iPad Pro (第一代)、 iPad Air (第五代)、 iPad Air (第四代) 、iPad mini (第六代)
R7-6800H好。比较了两个8核笔记本电脑 CPU:3.3GHz AMD Ryzen9-5900HX 与3.2GHz Ryzen7-6800H，参数如下:AMD锐龙9-5900HX的优势:1.解锁超频2.临界温度高出10°C 以上AMD锐龙7-6800H的优势:1.较新 - 一年后发布2.支持四通道内存3.较新的 PCI Express 版本 –4.04.更现代的制造工艺——6纳米与7纳米5.与锐龙95900HX 相比，能耗降低高达17% –45对54瓦6.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）看跑分看的出来R9-5900HX和R7-6800H差距并不大，虽然性能差距不大，但是其他方面都是R7 6800H领先，所以如果要选择的话，建议还是R7 6800H。
不能iPad 10不可以装Win10系统。根本原因是CPU处理器的架构问题，iPad系列使用的A14处理器是为移动操作系统打造的ARM架构处理器，而不是桌面版系统可以使用的处理器。目前iPad技能使用苹果自己的iPad OS系统，不可以使用其他的系统，比如安卓或者是Windows系统。
参数差距如下。AMD Ryzen7-6800H是基于伦勃朗一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R76800H 集成了基于 Zen3+ 微架构的所有八个内核。它们的时钟频率为3.2（保证基频）至4.7GHz(Turbo)，并支持 SMT/超线程(16线程)。该芯片采用现代6纳米 TSMC 工艺制造。 AMD Ryzen7-6800HS是基于伦勃朗一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器。R76800HS 集成了基于 Zen3+ 微架构的所有八个内核。它们的时钟频率为3.2（保证基频）至4.7GHz(Turbo)，并支持 SMT/超线程(16线程)。该芯片采用现代6纳米 TSMC 工艺制造。HS 版本的 TDP 降低了10W，因此持续性能低于 H 版本。名称AMD 锐龙76800HAMD 锐龙76800HS系列AMD 伦勃朗 （Zen3+）AMD 伦勃朗 （Zen3+）代码名称伦勃朗 H （Zen3+）伦勃朗 H （Zen3+）频率3200-4700兆赫3200-4700兆赫一级缓存512KB512KB二级缓存4MB4MB三级缓存16MB16MB核心/线程8/168/16TDP45瓦35瓦工艺6纳米6纳米最大温度95℃95℃插座FP7FP7特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTXFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMTiGPUAMD Radeon680M （ -2200MHz）AMD Radeon680M （ -2200MHz）结构x86x86公布=218天=218天制造商AMD 伦勃朗 （Zen3+） R76800HAMD 伦勃朗 （Zen3+） R76800HS