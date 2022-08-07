抖音818发现好物节推“奇遇匠心”专区 春雨计划二期活动上线

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:8月6日，抖音电商开启“抖音818发现好物节”，活动将持续13天，至8月18日结束。

据悉，本次活动期间，特别推出了“奇遇匠心”专区，聚焦非遗、图书、农特产销售，帮助消费者发现并获得属于自己的国潮好物。“奇遇匠心”关注商品销售背后的社会价值创造，着重推介非遗好物、图书、农特产等商品，给手艺人、图书达人、新农人和国货老字号更多展示的空间。

本次“抖音818发现好物节”将通过互动话题、好物直播间、潜力达人扶持直播间、分层任务赛激励等方式，面向不同量级的商家和电商达人，针对性提供运营支持或货品补贴，助力其在活动期间降本提效、线上线下经营齐头并进，收获新的市场增量。

平台将发放短视频、直播间、商城等全场景购物红包，为消费者提供实实在在的补贴与实惠。此外，含7天无理由退货、正品保障、过敏包退、坏单包赔等多项服务的“安心购”权益产品将继续为消费者权益保驾护航。

抖音表示，“春雨计划”也将在8月8日推出“100种美好生活方式”二期活动，以“夏日趣玩”为主题，重点面向个护家清、服饰鞋包和食品生鲜等行业，对优质内容持续进行正向激励，力图让广大消费者在更多优质电商内容中，发现并获得属于自己的优价好物，提升购物体验。

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