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抖音818发现好物节推“奇遇匠心”专区 春雨计划二期活动上线

2022-08-07 10:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:8月6日，抖音电商开启“抖音818发现好物节”，活动将持续13天，至8月18日结束。

据悉，本次活动期间，特别推出了“奇遇匠心”专区，聚焦非遗、图书、农特产销售，帮助消费者发现并获得属于自己的国潮好物。“奇遇匠心”关注商品销售背后的社会价值创造，着重推介非遗好物、图书、农特产等商品，给手艺人、图书达人、新农人和国货老字号更多展示的空间。

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本次“抖音818发现好物节”将通过互动话题、好物直播间、潜力达人扶持直播间、分层任务赛激励等方式，面向不同量级的商家和电商达人，针对性提供运营支持或货品补贴，助力其在活动期间降本提效、线上线下经营齐头并进，收获新的市场增量。

平台将发放短视频、直播间、商城等全场景购物红包，为消费者提供实实在在的补贴与实惠。此外，含7天无理由退货、正品保障、过敏包退、坏单包赔等多项服务的“安心购”权益产品将继续为消费者权益保驾护航。

抖音表示，“春雨计划”也将在8月8日推出“100种美好生活方式”二期活动，以“夏日趣玩”为主题，重点面向个护家清、服饰鞋包和食品生鲜等行业，对优质内容持续进行正向激励，力图让广大消费者在更多优质电商内容中，发现并获得属于自己的优价好物，提升购物体验。

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    要。Steam Deck就跟steam账号绑定的，自然是需要买的，当然了，也是可以下载安装windows系统玩破解游戏，还可以玩模拟器游戏，这些都是不需要花钱的，不过建议还是支持正版比较好，因为Steam Deck对正版的一些游戏有进行优化，比如艾尔登法环、最终幻想7重制版等等，这些都是优化之后能运行可玩的，如果下载破解版的话，很可能运行就不流畅了，甚至掉帧到没法玩。

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    2499元iPad 10价格预计是WIFI版，64GB，2499元；256GB，3699元；蜂窝版64GB，3499元；256GB，4699元。iPad10的价格和去年发布的iPad9基本一致，苹果并没有在今年对新品涨价，可能是考虑到希望保持较低的价格来吸引消费者购买提升销量

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    2022年10月上市，2499元起售iPad 10预计会在2022年10月发布和上市，起售价为64GB版本2499元，最早的订单预计会在10月中下旬开始发货。基础款的性能主要是处理器升级到A14，屏幕升级到10.5英寸，外观上边框是直角设计，同时电池续航、充电均有提升

    iPad 10

  • iPad 10和Air5区别是什么？

    处理器、屏幕、外观等不同处理器：iPad 10处理器是A14芯片，iPad Air5处理器是Apple M1 芯片屏幕：iPad 10屏幕是10.5英寸Ritina屏幕，支持Apple Pencil (第一代)，iPad Air5屏幕是10.9 英寸Liquid 视网膜显示屏，支持 Apple Pencil (第二代)外观：iPad 10非全面屏设计，提供银色和深空灰色，iPad Air5是全面屏设计，提供深空灰色、星光色、粉色、紫色、蓝色解锁方式：iPad 10正面的Home指纹解锁，iPad Air5使用电源结合的指纹解锁价格：iPad 10起售价为2499元（64GB），iPad Air5起售价为4399元（64GB）

    iPad 10

  • Steam Deck买哪个版本最好？

    需求不高的256G即可。1.64GB的只有一个便携盒，其他的就是一个裸机，64GB 型号使用 eMMC存储技术。2.256GB的有一个SSD固态硬盘，还有个人资料捆绑包，以及一个便携盒子，大家都知道有SSD和没有固态的差别，所以建议大家至少是买256GB以上的。3.512GB的除了便携盒还有SSD，此外有高级防眩光蚀刻玻璃和独家虚拟键盘主题，屏幕采用防眩光蚀刻玻璃这意味着在明亮的环境中应该更容易看到——比如在阳光明媚的日子在户外玩耍。4.据 Valve称，与512GB NVMe SSD 相比，64GB eMMC 加载游戏的速度要慢12.5%。对于启动速度，前者比后者慢25%。此外，由于 NVMe 的扩展方式，512GB 型号比256GB 型号更快。5.选择哪个其实还是看自己需求，一般来说256GB的就差不多了，不过性价比最高的还是512GB，64GB的就不要买了，毕竟512版本有多了额外的存储空间以及一个防眩光蚀刻玻璃，在太阳光比较亮的地方游玩比较友好。

    Steam Deck

  • iPad 10会涨价吗？

    预计不会涨价iPad 10大概率会保持2499元的起售价，和往年的价格一致。iPad 10作为苹果入门级平板，主要是为了让更多消费者接触苹果的平板产品线，其价格在最近几年也都十分的稳定，基本上都是2499元（64GB）起售，如果是电商平台的话，购物节期间甚至还可能更便宜。iPad 10如果是用来看文件、视频、上网课，那么它的实用性还是比较高的，对比安卓平板电脑来说，也适合那些手上有多个苹果设备的用户购买，与iPhone、AirPods等苹果产品一起使用十分方便

    iPad 10

  • Steam Deck各版本有什么区别？

    有以下区别。1.64GB的只有一个便携盒，其他的就是一个裸机，64GB 型号使用 eMMC存储技术。2.256GB的有一个SSD固态硬盘，还有个人资料捆绑包，以及一个便携盒子，大家都知道有SSD和没有固态的差别，所以建议大家至少是买256GB以上的。3.512GB的除了便携盒还有SSD，此外有高级防眩光蚀刻玻璃和独家虚拟键盘主题，屏幕采用防眩光蚀刻玻璃这意味着在明亮的环境中应该更容易看到——比如在阳光明媚的日子在户外玩耍。4.据 Valve称，与512GB NVMe SSD 相比，64GB eMMC 加载游戏的速度要慢12.5%。对于启动速度，前者比后者慢25%。此外，由于 NVMe 的扩展方式，512GB 型号比256GB 型号更快。

    Steam Deck

  • Steam Deck画面屏幕参数如何？

    参数如下。Steam Deck 配备7英寸触摸屏，分辨率为1280x800，刷新率为60Hz。这种玻璃是一种光学粘合的 IPS LCD，可产生高达400尼特的亮度。如前所述，高端的512GB 型号具有防眩光蚀刻屏幕，也是触控屏，此外还增加了环境光传感器。

    Steam Deck

  • iPad 10和Air3的区别？

    处理器、屏幕、外观等不同处理器：iPad 10处理器是A14，iPad Air3处理器是A12 Bionic屏幕：iPad 10屏幕是10.5英寸LCD屏幕，iPad Air3屏幕是10. 5 英寸，视网膜显示屏具备原彩显示技术2224x1668 像素外观：iPad 10是非全面屏设计，iPad Air3是全面屏设计指纹解锁：iPad 10正面的Touch ID指纹解锁，iPad Air3是电源结合指纹解锁扬声器：iPad 10是单扬声器，iPad Air3是双扬声器

    iPad 10

  • Steam Deck和PC的存档互通吗？

    互通。Steam Cloud 是一项云保存功能，在很长一段时间内一直是 Steam 的主打产品。如果您切换 PC 或需要重新安装游戏，该选项可让您轻松从上次中断的地方继续。随着 Steam 平台的发布，Valve 扩展了这一功能。新的动态云同步可以让你将你的游戏会话从 Steam 平台无缝转换到另一台设备或 PC，而无需退出游戏。

    Steam Deck

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    处理器、屏幕、电池等不同处理器：iPad10处理器是A14芯片，iPad9处理器是A13屏幕：iPad10屏幕是10.5英寸，iPad9屏幕是10.2英寸，同时iPad10边框比较窄机身：iPad10机身的边框是直角的，iPad9的机身边框是圆润的电池充电：iPad10电池比iPad9更大，充电速度也从20W升级到30W

    iPad 10

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