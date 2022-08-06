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抖音诉快手侵权播放《重案六组》最终获赔9万元

2022-08-06 11:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:天眼查App显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司与北京快手科技有限公司等多个侵害作品信息网络传播权纠纷文书公开。

文书显示，原告北京字节跳动网络技术有限公司（现更名为抖音视界有限公司）诉称，被告未经合法授权，向用户提供影视作品《重案六组》第一部至第四部的在线播放服务。在原告发送下线通知函后，被告未采取有效措施，导致侵权行为再次发生。

字节跳动公司指出，“快手”系由被告经营管理的产品，拥有庞大的用户群，影响力极大。被告未经合法授权，通过“快手”（苹果手机客户端）向用户提供涉案电视剧的在线播放服务，侵害了原告的信息网络传播权，给原告造成损失。原告曾向被告发送下线通知函，要求其针对涉案侵权账户采取有效措施，防止侵权行为反复发生，但被告未采取相关合理措施，导致侵权行为再次发生，其在本案中存在应知及明知侵权行为的情形。

快手公司辩称，涉案视频是网络用户上传，快手公司作为网络服务提供商，对于网络用户上传涉案视频是否涉嫌侵权既不明知，亦不应知，不具有主观过错，依法不应当承担侵权责任。此外，涉案电视剧不知名，发布已长达11年之久，不足以使被告明显感知涉案视频的存在，更不足以使被告明显感知其可能涉嫌侵权。被告作为网络服务提供商仅提供信息存储空间服务，原告若认为用户行为涉嫌侵权应当事先发出有效的侵权删除通知，其直接起诉要求被告承担侵权责任缺乏法律依据。

法院认为，以类似摄制电影的方法创作的作品（简称类电作品）是摄制在一定介质上，由一系列有伴音或者无伴音的画面组成，并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。涉案电视剧凝聚了导演、演员、编剧等人员的创造性劳动，对角色、剧情、场景等的安排体现出了创作者的选择和判断，具有独创性，且符合相应的形式要件，构成类电作品。如无相反证据，当事人提供的涉及著作权的著作权登记证书、底稿、公证书、合法出版物、取得权利的合同等，可以作为认定作品著作权的证据。本案中，原告提供了涉案电视剧的相关许可证、授权书、声明、片尾截图等文件，在无相反证据的情况下，本院认定原告在授权区域及授权期间内享有涉案电视剧的独占信息网络传播权，他人未经许可不得擅自通过信息网络向公众传播涉案电视剧。

法院审理认定，对于用户的明显侵权行为，被告的审查和采取措施时间明显超过合理期限，且缺乏合理理由，构成帮助侵权。最终法院判决快手公司赔偿抖音公司经济损失共计9万元及相应维权费用。

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  • Steam Deck画面屏幕参数如何？

    参数如下。Steam Deck 配备7英寸触摸屏，分辨率为1280x800，刷新率为60Hz。这种玻璃是一种光学粘合的 IPS LCD，可产生高达400尼特的亮度。如前所述，高端的512GB 型号具有防眩光蚀刻屏幕，也是触控屏，此外还增加了环境光传感器。

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  • iPad 10和Air3的区别？

    处理器、屏幕、外观等不同处理器：iPad 10处理器是A14，iPad Air3处理器是A12 Bionic屏幕：iPad 10屏幕是10.5英寸LCD屏幕，iPad Air3屏幕是10. 5 英寸，视网膜显示屏具备原彩显示技术2224x1668 像素外观：iPad 10是非全面屏设计，iPad Air3是全面屏设计指纹解锁：iPad 10正面的Touch ID指纹解锁，iPad Air3是电源结合指纹解锁扬声器：iPad 10是单扬声器，iPad Air3是双扬声器

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  • Steam Deck和PC的存档互通吗？

    互通。Steam Cloud 是一项云保存功能，在很长一段时间内一直是 Steam 的主打产品。如果您切换 PC 或需要重新安装游戏，该选项可让您轻松从上次中断的地方继续。随着 Steam 平台的发布，Valve 扩展了这一功能。新的动态云同步可以让你将你的游戏会话从 Steam 平台无缝转换到另一台设备或 PC，而无需退出游戏。

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  • iPad 10和9区别是什么？

    处理器、屏幕、电池等不同处理器：iPad10处理器是A14芯片，iPad9处理器是A13屏幕：iPad10屏幕是10.5英寸，iPad9屏幕是10.2英寸，同时iPad10边框比较窄机身：iPad10机身的边框是直角的，iPad9的机身边框是圆润的电池充电：iPad10电池比iPad9更大，充电速度也从20W升级到30W

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  • Steam Deck怎么连接到显示器？

    按照以下步骤进行。1.找到兼容的电视或电脑显示器。请记住，不同的游戏在移动到大屏幕时会看到不同的结果，必须有一个HDMI的接口，大多数显示器（有些只有 DisplayPort，但这种情况很少见）和电视都有 HDMI 端口，所以您只需要确保有一个免费的 HDMI 端口供你使用。2.接下来，您需要一个 USB-C 转 HDMI 适配器。3.你还需要确保HDMI电线足够长，这样你就不必坐在显示器旁边。4.将 HDMI 电线连接到显示器，然后连接到适配器。将适配器的 USB-C 电线连接到你的Steam Deck。5.请打开您的Steam Deck并显示。至少等待几秒钟，让 Deck 切换到外部显示器，如果没反应，请仔细检查 HDMI 端口的输入编号，并确保您的显示器在正确的输入上。有时拔下 HDMI电线并将其重新插入也可以解决识别问题。6.请保持更新您的Steam Deck，Valve 表示他们正在努力改善所有外部显示器的对接体验，经常的保持新版本会有意想不到的收获。

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  • iPad 10代什么时候上市？

    2022年10月iPad10 代，也就是iPad2022款，预计会在2022年10月发布并上市。iPad10代主要升级是处理器是A14，屏幕升级到10.5英寸，边框变窄，同时边框也变成了直角设计，保留了Touch ID指纹解锁，取消了3.5mm耳机孔，起售价预计是2499元（64GB），蜂窝版本可支持5G网络

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  • Steam Deck怎么增加存储空间？

    可买SD卡。Steam Deck 在系统底部包含一个 UHS-1总线插槽，支持 SD、SDXC 和 SDHC 卡。您可以在电商平台上花费2购买512GB 卡。Steam Deck 具有自动格式化功能，让选择和使用 SD 变得轻而易举。此外，你可以从卡启动操作系统，例如 Windows。

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  • iPad 10出来了还买9吗？

    不建议iPad 10在2022年秋季发布，不少人在考虑iPad10推出后要不要购买上一代的iPad 9。目前是不推荐购买的，原因是iPad10对比iPad9升级比较明显，包括屏幕变大，从10.2英寸升级到10.5英寸，分辨率也提升了，续航也获得了加强，处理器还升级到了A14。iPad9虽然会价格便宜一点，但毕竟性能差距还是有的，并且便宜的价格不是非常多，因此还是更推荐购买iPad 10。

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  • Steam Deck支持多个账号切换吗？

    支持。Steam Deck 可容纳多个帐户，因此每个人都有自己的本地保存数据和设置。您可以方便地在这些配置文件之间进行切换，而无需每次都登录，这与Nintendo Switch、PlayStation 5和Xbox Series S/X不同。

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  • iPad 10出了后iPad 9会降价吗？

    会iPad 10预计在2022年秋季正式发布，作为苹果入门级的iPad产品，其定价也比较便宜，预计64GB版本起步价为2499元。在iPad 10推出了，iPad 9的价格肯定会降价，预计起步价格会降至2100元左右，之后随着双十一活动，其价格可能会有进一步的降低。

  • Steam Deck可以离线玩游戏吗？

    可以。虽然Steam Deck是可以离线游玩游戏的，但是有一些必须在线的游戏就不支持了。首先，在线多人游戏，就其本质而言，只能在线玩;Steam 平台需要连接到互联网才能使用这些游戏。抱歉，除非您找到互联网连接的游戏，否则无法启动像Lost Ark这样的网游 。其次，一些发行商实施 DRM，要求您的游戏始终在线。许多动视游戏确实有这个限制，所以在购买之前做一些研究。

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  • iPad 10发布后多久能买到？

    大约2周iPad 10预计会在2022年9月或10月发布，在发布会后的两周左右会正式上架，届时消费者可以在苹果官网、直营店、天猫、京东、苹果授权经销商可以购买到iPad10。iPad10的定价预计是2499元起，和前几代的价格一样，起始的存储容量为64GB，另外还有256GB可以选购，蜂窝版本还支持5G网络。

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  • iPad 10支持二代笔吗？

    不支持iPad 10不支持苹果Apple Pencil二代笔，只能使用第一代的笔。原因是它使用的屏幕是10. 5 英寸Retina屏幕，LCD材质，和目前iPad Air上的屏幕差不多，因此它只能使用第二代的手写笔。

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  • iPad 10有home键吗？

    有iPad 10有实体的Home键，也就是Touch ID指纹识别按键，目前仅有入门级iPad以及iPhoneSE手机保留了这一按键，其他的苹果设备已经开始使用Face ID面容解锁以及结合了电源键的指纹解锁方式。Home键是苹果从iPhone初代就已经使用的功能，由于操作简单方便，也在之后被众多手机厂商所推广使用。

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  • Steam Deck怎么格式化SD卡？

    按照以下步骤进行操作。1.使用 microSD 在Steam Deck上安装游戏之前，需要对其进行格式化。2.打开Steam Deck平台，找到系统设置。3.向下导航菜单以找到格式化 microSD 卡的选项，然后单击格式化选项。4.系统将要求您验证是否要格式化卡，因为这会删除卡上的所有数据。如果卡是新的且未使用，请不要担心，只需单击确定即可。5.如果使用了该卡，请确保您可以通过格式化过程删除其中的所有数据。格式化卡可能需要一些时间，具体取决于卡的大小。例如，我们使用了512GB microSD 卡。这个过程至少需要5分钟才能完成。

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  • iPad 10有128g吗？

    没有iPad 10存储版本为64GB和256GB两种，没有提供128GB的存储选择。iPad 10搭载了A14处理器，屏幕升级为10.5英寸，边框略有变窄，同时边框也变成了直角设计，保留了正面的Touch ID指纹解锁功能，机身变得更薄更轻，并且接口改为了Type-C，也取消了3.5mm耳机孔

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  • Steam Deck能玩破解游戏吗？

    能玩。Steam Deck目前是可以搞两个系统，一个是原生的SteamOS，一个就是可以安装windows11或者是10，所以你要玩破解游戏的话，那么就需要安装一下windows系统，这样就跟你电脑一样进行安装破解游戏了，觉得复杂的就完全可以把Steam Deck当作是小的笔记本电脑，都是一样的。不过Steam Deck安装windows系统现在虽然是可以，但是需要自己去研究一下怎么进行安装，特别是目前steam官方有驱动，所以你必须安装steam官方支持的windows驱动，这样Steam Deck才能联网、有声音等等，需要折腾一番。Steam Deck不仅可以玩破解游戏，还可以玩模拟器游戏，只要电脑windows能装的模拟器例如FC、MD、wiiu、PSP、PS2甚至switch等等都是可以的。

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  • iPad 10有教育优惠吗？

    有iPad 10可以参加教育优惠活动，根据版本和容量可以优惠100-200元不等。教育优惠的针对人群是公立/私立幼儿园、小学、初中、高中、大学教师或者是职工，还有高校就读或已被录取的学生。如果是准大学生，可以携带录取通知书到苹果直营店购买获得优惠。

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  • iPad 10有高刷吗？

    没有iPad 10屏幕刷新率还是60Hz，没有120Hz的高刷新率。目前仅高端的iPad Pro系列支持120Hz的高刷新率，其他的iPad都是60Hz。但iPad10的屏幕分辨率预计会比iPad9有提升，同时尺寸也会增大到10.5英寸。

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  • Steam Deck怎么验证游戏兼容性能不能玩？

    官网检测。Steam Deck目前能玩的游戏虽然挺多的，但是还是有非常多游戏不兼容，那么怎么才能知道游戏到底能不能玩，怎么验证游戏的兼容性呢?下面就来为大家分享一下验证方法。1.steam官网就有验证，需要登录自己的steam账号进行检测，官方的检测地址是:https://store.steampowered.com/steamdeck/mygames，Steam Deck 的检查团队每天都在测试更多游戏，力图检查 Steam 目录中的所有游戏。2.每款游戏经过检查后，会在 Steam Deck 上根据其兼容性级别进行归类。您可以在浏览自己的库或在 Deck 上选购游戏时，看到 Steam 上的这些类别。3.Steam 商店上的第一个标签页仅显示可在 Steam Deck 上畅玩的游戏。剩下的标签页会显示有全部游戏的完整商店。4.只要游戏经过检查，您就能在库或商店中看到其 Steam Deck 兼容性详情，为您提供游玩信息，并帮助您做出购买决定。5.在您于 Steam Deck 上访问库时，每个游戏的兼容性评级就会自动显示，标明您在玩游戏时可预期何种体验。如果您想要某种特定体验，也可以在库的任意视图中依照兼容性评级进行动态筛选。

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