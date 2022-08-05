淘宝：飞猪拟关闭“代客烧香/还愿”类目

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今日，淘宝平台发布通知称，为维护平台经营秩序，为消费者营造安全安心的网购环境，飞猪拟关闭“代客烧香/还愿”类目，并同步删除该类目的相关管理规则。
据悉该规则变更于2022年8月5日进行公示通知，将于2022年8月12日正式生效并关闭“代客烧香/还愿”类目、下架该类目的存量商品。
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今天，抖音发布关于《商品及类目数量限制规范》修订的意见征集通知...若店铺内在架商品数达到了限制数量（包含全店维度及一级类目维度数量），平台将限制店铺上架商品，新发布的商品将会自动放入仓库中...若一级类目数达到了限制数量的店铺，平台将限制店铺新增一级类目...
因为二级类目草药雪茄与香烟（Herbal Cigars & Cigarettes）涉及到烟草制品，平台将关闭此类目，该规则于2022年7月18日起进行公示，并于2022年7月25日起正式生效执行...阿里国际站近日还发布关于新加披禁售口香糖的公告，商品安全及合规一直以来是阿里巴巴国际站关注的重点，阿里巴巴国际站要求商家发布的商品符合销售目的市场的相关法律及规定...阿里国际站表示，该公告即发布起正式生效执行...
站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:日前，快手电商发布了趣味玩物类目调整公告，快手小店对【趣味玩物】类目进一步扩充叶子类目。对于商户应及时了解，需按照正确的类目路径发布文玩商品，本公告于2022年7月29日发布，2022年8月6日生效。据悉，本次核心调整如下:1）【趣味玩物】-【古玩收藏】下新增三级类目【邮票】;2）【趣味玩物】-【古玩收藏】-【钱币】下新增四级类目【非流通外币】;3）【趣味玩物】-下新增二级类目【趣味收藏】、同时新增三级类目【磁卡/卡片】、【纸杂】;4）平台同步发布上述新增类目的准入资质、商品发布规范、营?
天猫发布了关于化妆品大类、家庭/个人清洁工具类目、隐形眼镜/护理液类目、生活娱乐充值类目招商规则调整的公示通知...通知称，为了提升品类发展能力，适应市场需求，更好地为商家和消费者服务，天猫将针对化妆品（含美容工具）经营大类、家庭/个人清洁工具类目、隐形眼镜/护理液类目招商规则进行调整，将于2022年8月5日正式生效...在入驻资质要求变化，化妆品大类、家庭/个人清洁工具类目多项类目招商由原来的暂停接受入驻变更为邀约入驻...
抖音电商宣布修订《行业管理规范》，现就此规范进行意见征集，意见征集期:2022年07月22日-7月29日...1、增加农业物联网类目商家入驻要求...2、增加农药毒性相关的售卖要求...农药类目仅允许销售微毒、低毒类商品，禁止出售中毒、高毒及剧毒类商品...
今天，抖音发布关于“大闸蟹”&“更多活蟹”类目错放治理公告...对此，平台将加严处理，请涉及违规商家立即下架错放类目的商品...平台有权依据违规行为具体影响给予警告、限制发品、停止结算、冻结货款、扣除违规所得货款等处罚...
公告称，平台发现酒行业部分商家提报品牌定准酒类目，但实际经营品牌非其提报品牌（且商家并未实际经营提报品牌），平台对此类商家新开类目提报的品牌授权与品牌方核实授权真伪后，发现部分品牌授权为伪造资质...于此抖音电商此前还发布了关于酒类创作者违规诱导私下交易的处罚公示...
公告称，平台收到大量关于水果类目错放的反馈，如将定向准入类目商品“鲜榴莲”错放至“更多水果”、“液氮/冷冻榴莲”等非定向准入类目，严重扰乱平台经营秩序，极大的影响了用户的购物体验，因此，自2022年7月13日起，平台将统一对此类错放行为进行专项治理...定准品类只允许发布在特定的定准类目下（如商家无定准类目经营权限，需自主进行申请，申请流程:线上流程），不允许发布到其他类目......
本次规范的核心变化在于新增了一级类目基础保证金标准，同时消费电子家具大类下网络设备类目中二级类目随身WiFi基础保证金提升至20万...珍品拍卖类目基础保证金为2万元，全屋智能类目下，个体基础保证金为2000元，企业保证金为4000元...
快手电商发布公告称，了更好地推进平台业务生态发展，持续提升平台服务水平和用户购物体验，快手小店对一级类目茶叶茶具下部分叶子类目的入驻方式进行调整，并于2022年7月15日生效...（1）将茶叶茶具-茗茶 下，除代用/花草/水果/再加工茶类目以外，其他的茗茶的叶子类目由定向邀请入驻调整为开放入驻;...涉及调整的具体类目明细如下表，展示了对应店铺类型的最新入驻方式（卖场型旗舰店入驻方式不变）...
3个镜头iPhone14 Pro会使用后置三镜头组合，其中主摄会升级到4800万像素，支持8K视频录制，同时继续会使用激光雷达。前置摄像头进行一次大升级，包括 iPhone 前置摄像头历史上的首次自动对焦。它还将有一个 6 元素镜头和 F/1.9 光圈
SteamOS。Steam Deck 运行经过修改的Arch Linux操作系统，称为SteamOS v3.0。虽然 SteamOS 之前是使用Debian Linux 为 Steam 机器开发的，但 Valve 表示他们希望对 Deck 的系统软件使用滚动升级方法，Debian 不是为这个功能设计的，而是 Arch Linux 的一个特性。SteamOS 软件包括对Proton的支持，这是一个兼容层，允许大多数为Windows开发的游戏在基于 Linux 的 SteamOS 上运行。据 ProtonDB（一个用户运行的数据库，它使用 Proton 在 Linux 中编译有关 Steam 游戏的游戏兼容性信息），Steam 的一些更受欢迎的游戏版本尚未与 Proton 兼容，主要是由于反规避和反作弊控制或数字版权管理(DRM)。Valve 表示他们正在与这些中间件解决方案的供应商合作，以改善对 Proton 的支持，同时鼓励开发特定于 Linux 的版本。
没有iPhone14 Pro继续使用的是Face ID面容解锁方式，目前苹果还未推出屏下指纹解锁方式，预计最快在iPhone15上才会看到屏下指纹解锁。Face ID解锁方式是苹果从iPhone X开始使用的解锁方式，使用过程十分的顺畅，在当时推出后获得不少的欢迎，但如果需要戴口罩的话，这种方式就比较麻烦，解锁有一定的失败率。
预计有iPhone14 Pro系列今年的新颜色预计是紫色，也会成为苹果今年主推的一个颜色，同时苹果在今年可能会取消往年的一个旧款颜色，大概率是远峰蓝，因此今年iPhone14 Pro的几个颜色大概率会是率色、银色、金色、紫色、石墨色这5个颜色。
安装win10。1.英雄联盟是需要windows系统才能运行的，那么只要Steam Deck安装上win10系统就可以玩了，具体的安装方法就是跟电脑一模一样，只要把Steam Deck当成是小号版的电脑就行了。2.如果要看文字教程的话建议看这篇：Steam Deck小白怎么安装win10？3.如果win10系统已经安装好了，那么直接去英雄联盟官网下载英雄联盟进行安装，之后就可以在Steam Deck玩上英雄联盟了。
LPDDR5iPhone14 Pro使用的是8GB LPDDR5。iPhone14普通版则使用6GB LPDDR4X。LPDDR5 对比上一代LPDDR4X内存速度提升了29%-50%，功耗还降低了20%，传输速度达到了6400MT/s，最大速度根据品牌（比如镁光，三星）和型号大小（6G/8G/12G）会有不同，镁光表示速度为5.5Gbps和6.4Gbps。
能玩。Steam Deck能够安装windows10或者是11，自然而然就可以下载switch模拟器了，目前switch模拟器还是比较成熟的，配置设置的对，异度之刃3已经可以流畅运行，未来switch模拟器还会更加完善，想必到时候也是可以超越switch了，毕竟NS目前的性能堪忧。不过Steam Deck上玩switch模拟器游戏的话就都是别人破解出来的游戏，没有联网功能，如果习惯玩正版，请支持正版了。
是iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max都是使用8GB的运存，LPDDR5。普通版的iPhone14是6GB运存，LPDDR4X。LPDDR5对比LPDDR4X闪存 4600Mbps速率相比，提升高达40%，而主流LPDDR5 芯片速率约为5500Mbps，有接近20%的提升
能玩。Steam Deck是能下载windows系统的，下载了windows系统就等于Steam Deck变成了一个掌机电脑，既然有了win10或者是win11系统，自然而然的就可以下载模拟器了，只要是电脑上能玩的模拟器，Steam Deck也是能玩的，甚至还可以玩switch模拟器，而且跑一些游戏也能达到30到40帧，毕竟性能也是可以达到GTX1050。
是包括iPhone14 Pro在内的iPhone14全系列都支持实体的双卡双待，可以支持国内三大运营商的5G网络。同时iPhone14系列预计使用高通骁龙X65基带，该基带采用4nm制程工艺，下行速率高达10Gbps，骁龙X65 搭载第 4 代高通 545 毫米波天线模组，支持最新的n259（41 GHz）频段，骁龙X65 拥有最全面的频谱聚合，覆盖包括毫米波和Sub-6GHz频段的全部主要5G频段。
官网。1.Steam Deck是有官方的Windows驱动的，大家可以在steam官网搜索到，具体的地址是:2.https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA83.Steam Deck 是一台 PC，可以安装其他应用程序和操作系统。如果您正在安装 Windows，则需要一些额外的驱动程序才能获得最佳体验。这些链接以及在 Steam 平台上安装 Windows 的注意事项可在下方找到。3.要进入启动菜单，请关闭电源。然后，在按住降低音量的同时按电源按钮。4.安装将在 Steam 平台屏幕上纵向（横向）。安装 Windows 后，您可以将其切换为横向。5.要在安装过程中输入您的产品密钥，您需要互联网。由于此时没有 Wi-Fi 驱动程序，因此您需要一个带有以太网端口的 USB-C 集线器用于互联网。6.支持 Windows10和 Windows11。对于 Windows11，请确保您在安装前拥有最新的操作系统更新（以获取支持 fTPM 的最新 BIOS）。
推荐iPhone14 Pro是iPhone14系列中比较推出的一个型号，主要原因有以下几点。首先处理器使用了更先进的A16，CPU、GPU性能都有了较大提升，屏幕从刘海屏变成了药丸屏，在外观上就可以一眼辨认出来，另外摄像头也是iPhone14 Pro升级较大的地方，它的主摄升级到了4800万像素，拍摄能力有明显升级。以上这些升级都是iPhone14 Pro比较值得购买的原因。同时iPhone14普通版的升级幅度并不大，除了处理器升级为满血版A15之外，其他方面升级并不多，因此想要体验大幅升级的话，还是建议购买iPhone14 Pro或者是14 Pro Max。
按照以下步骤进行安装。1.创建 Windows10安装驱动器。首先得去微软官网下载win10的安装驱动器，在官网或者是谷歌都能搜索到，其实就是把steam Deck当成是小型电脑就好了，一样的操作。微软的官网地址是在:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10，下载放入USB。2.关闭电源，将 USB 驱动器插入Steam Deck。3.按住降低音量按钮并打开系统电源以访问启动菜单，如果您使用的是 Steam Deck的按键，请使用方向键移动到“EFU USB 设备”，然后按 A 将其选中，就是类似在电脑主板bios中设置USB启动。4.之后自动进入Windows 安装程序。如果你使用的是 USB-C 集线器，则可能需要插入键盘和鼠标。Steam Deck 的按键在这里会没反应，如果你没有键盘和鼠标，触摸屏可以使用。5.选择您的语言，然后单击或点击“下一步”。 6.单击或点击“立即安装”。7.激活 Windows。如果您有产品密钥，系统会要求您在此处输入。如果您需要，可以使用触摸屏键盘。如果您没有密钥，请选择“我没有产品密钥”。8.选择您的 Windows 版本，然后单击或点击“下一步”，可以选择专业版或者家庭版。9.同意条款和条件以继续。选中该框并单击或点击“下一步”，如果你不这样做，就会停止并返回 SteamOS。 10.选择自定义 Windows 安装。升级安装仅适用于已安装 Windows 版本的计算机。 11.当你去安装 Windows 时，你会注意到 SSD 被分成了八个分区，你不能在其中任何一个分区上安装 Windows，您必须删除分区才能安装 Windows，我们删除了分区8，这是其中最大的分区。12.选择“Drive0Unallocated Space”并点击或单击“下一步”。13.Windows 将开始安装。14.Steam Deck将重启，可能会看到屏幕方向发生了几次变化。15.接着就跟windows启动一样，可能会叫你设置一些东西，也可以跳过设置，如果您想连接到互联网，则需要一根以太网转 USB 电线。16.由于 Windows 驱动程序尚未最终确定，我们收到一条错误消息，显示“正在搜索显示驱动程序:屏幕、分辨率、性能和电池寿命可能会降低，直到兼容的驱动程序完成安装。”17.这时候你会发现屏幕是横的，转到开始 > 设置 > 系统 > 显示。18.向下滚动到显示方向并选择“横向”以将屏幕定向摆正。 19.接着去下载驱动。20.Steam Deck官方Windows驱动下载：https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA8 21.Windows双驱动备份：https://pixeldrain.com/u/ZCm5v2Ly 22.Windows双驱动备份备用链接：https://www2.zippyshare.com/v/EDtDiJll/file.html
不会iPhone14系列的屏幕材质依然是OLED，不是Mini Led。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro上使用三星显示屏公司的M12 材料组合，且它们都是LTPO TFT屏幕，支持苹果ProMotion显示技术，该技术支持120Hz可变刷新率。6. 1 和6. 7 英寸iPhone14 机型将会使用M11 材料组合制造的显示屏。
可以。Steam Deck完全支持windows系统和原生Steam os系统的相互切换，在国外视频网站上已经有非常多教程了，一些教程也搬运到了B站，如果买了Steam Deck想安装双系统的玩家可以看看这些教程进行安装，不过很多驱动是需要自己去谷歌寻找教程的，推荐给喜欢折腾这些玩家的人。
PWM调节iPhone14 系列的屏幕都是OLED屏幕，预计会继续使用PWM调光方式，而不是DC调光方式。从苹果首次使用OLED屏幕以来，在iPhone手机上都是使用PWM调光，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，如果是连续使用时间较长，有可能出现眼睛疲劳的情况，因此有用户希望可以改为DC调光方式。
能玩。Steam Deck是能流畅运行低特效的魔兽世界的，可以在Steam Deck上下载暴雪战网然后下载魔兽世界进行游玩，毕竟Steam Deck的定制APU的性能相当于GTX1050，所以玩魔兽世界是可以的。不过缺点就是不能长时间游玩，如果玩的时间长的话，那么CPU、GPU的温度会爆表，甚至高达80度，在夏天游玩非常烫手，建议还是电脑游玩魔兽世界，或许如果出更新一代的主机会体验更好。
普通版iPhone14可能不会用A16普通版本的iPhone14可能会使用满血版的A15芯片，高端型号iPhone14 Pro会使用A16，这样在高低配之间就来开了差距，让消费者更容易区别两款的差距。A16芯片预计还是使用台积电代工，工艺较上一代又有新的进步，提升了功耗但减少发热，提升了续航表现，CPU和GPU都有升级。
不会iPhone14系列将取消粉色配色，今年的几款颜色应该是绿色、紫色、蓝色、黑色、白色、红色六种，其中紫色是今年的主推颜色，有可能取代去年比较火的粉色成为今年最受欢迎的颜色。iPhone14 Pro系列中，预计会有黑色、银色、金色、紫色，取消的有可能是远峰蓝这款颜色
不支持。Steam Deck支持蓝牙5.0（支持控制器、配件和音频）。蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准，蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化，蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位，提高传输速度和质量，增加有效工作距离。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能，结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。