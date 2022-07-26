快手电商恢复商责纠纷违规罚款 违约金50元

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:今日，快手电商发布了关于商责纠纷违规考核的恢复公告，8月1日起平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”。

公告称，随着全国疫情影响的逐渐减弱，社会各界逐步恢复到正常的生产生活当中，特此号召商户朋友们继续为消费者提供优质的售后服务，并鼓励商户朋友们作出高于快手小店平台售后标准的服务承诺。从2022年8月1日（周一）起，平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”。

据悉，商责纠纷是指商户驳回消费者售后申请，导致消费者申请平台介入后，平台认定为商户责任的，包含以下三种场景:

1）纠纷被商户自行处理后，平台会再次进行核查，核实为商户责任的;

2）纠纷被平台处理定为商户责任的;

商户存在【商责纠纷违规】的，平台将按照《【服务违规】实施细则（商户）》中的规定进行处理，包括但不限于直接从商户保证金中扣除或指令第三方支付机构自商户应收货款中扣除相应的违约金。

1）纠纷被平台处理定为商户责任的，商户应按照订单实付金额的3倍（最低50元)支付违约金，并处警告;

2）纠纷被平台认定双方有责的，商户应按照订单实付金额的1.8倍（最低50元)支付违约金，并处警告。

3）如消费者申请平台介入后，平台认定双方有责的。

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