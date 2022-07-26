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快手电商恢复商责纠纷违规罚款 违约金50元

2022-07-26 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:今日，快手电商发布了关于商责纠纷违规考核的恢复公告，8月1日起平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”。

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公告称，随着全国疫情影响的逐渐减弱，社会各界逐步恢复到正常的生产生活当中，特此号召商户朋友们继续为消费者提供优质的售后服务，并鼓励商户朋友们作出高于快手小店平台售后标准的服务承诺。从2022年8月1日（周一）起，平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”。

据悉，商责纠纷是指商户驳回消费者售后申请，导致消费者申请平台介入后，平台认定为商户责任的，包含以下三种场景:

1）纠纷被商户自行处理后，平台会再次进行核查，核实为商户责任的;

2）纠纷被平台处理定为商户责任的;

商户存在【商责纠纷违规】的，平台将按照《【服务违规】实施细则（商户）》中的规定进行处理，包括但不限于直接从商户保证金中扣除或指令第三方支付机构自商户应收货款中扣除相应的违约金

1）纠纷被平台处理定为商户责任的，商户应按照订单实付金额的3倍（最低50元)支付违约金，并处警告;

2）纠纷被平台认定双方有责的，商户应按照订单实付金额的1.8倍（最低50元)支付违约金，并处警告。

3）如消费者申请平台介入后，平台认定双方有责的。

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  • R7 5800H做剪辑吗?

    只用核显不可以。做剪辑也是十分吃显卡的，单单靠R7 5800H中的核显自然是不够的，因为R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，这个性能大概相当于MX250或者是GTX650TI，如果你仅仅是一些短视频自媒体的剪辑，那么或许是可以用的。但是如果你是专业剪辑，需要用到PR、AE这样的软件，那么R7 5800H是完全不够用的，所以还得看个人需求去。这边建议无论是不是专业剪辑，建议还是搭上一个独立显卡，至少是20系的，不然就用R7 5800H的核显，很可能完成不了工作，影响可比一个显卡值钱，而且内存一定要选择大点的，高分辨率的起码要32GB或者是64GB的内存。

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  • MateBook X Pro 2022扬声器有几个？

    6个MateBook X Pro 2022的扬声器有6个，还有4个麦克风，同时它还搭配了720P高清前置摄像头、指纹电源键、全尺寸背光键盘，在机型的配置方面也是比较中高端的。

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  • R7 5800H睿频是多少？

    4.4GHz。R7 5800H睿频是4.4GHZ，默认运行频率为3.2GHz，得益于现代7纳米制造工艺，锐龙75800H 是一款相当节能的 APU。APU 的默认TDP（也称为长期功率限制）为45W，OEM 可以将其更改为35W和54W之间的任何值。此外，除了八个 CPU 内核外，APU 还配备了Radeon RX Vega8图形适配器。顾名思义，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器），对于 Ryzen 7 5800H，Vega的运行频率高达2000MHz。

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  • MateBook X Pro 2022屏幕刷新率怎么设置？

    出厂设置最高60HzMateBook X Pro 2022刷新率出厂设置最高 60 Hz， 支持切换为最高 90 Hz，在使用过程中如果需要高刷新率的时候，屏幕刷新率会提升最高至90Hz，一般情况下都是以60Hz的方式显示

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  • R7 5800H可以玩什么游戏？

    对画质要求不高的游戏。R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，是Zen 3 (Cezanne) 架构，核显大家都知道，性能都不要指望有多高，这个核显的性能也就相当于10年前的显卡，差不多等于MX250或者是GTX650ti，所以如果你只是玩玩对画质要求不高的游戏，例如CS:GO之类的多年前的游戏，就能带的动，原神也是达到了要求，可以低画质运行。如果你想玩现在的3A大作，那么这个核显带不动这些游戏，例如艾尔登法环之类的，所以想玩游戏的话，建议还是买独立显卡的笔记本，对核显不要抱有太大的希望。

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  • R7 5800H参数怎么样？

    参数如下。系列AMD Cezanne（Zen3、Ryzen5000）代码名称Cezanne H （Zen3）核心频率3200-4400兆赫一级缓存512KB二级缓存4MB3级缓存16MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺7纳米最大温度105℃插座FP6特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMT图形处理器AMD Radeon RX Vega8（Ryzen4000/5000） ( -2000MHz)64位64位支持结构x86发布日期01/07/2021 =567天产品链接（外部）AMD Cezanne （Zen3， Ryzen5000） R75800HPCI Express 版本PCIe®3.0内存类型DDR4- 高达3200MHz，LPDDR4- 高达4266MHz

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    主机保修期是2年MateBook X Pro 2022主机保修期2年，电池1年，主要部件：主板、CPU、内存、显示器、硬盘、键盘、电源、适配器（含线）是2年，其他部件2年，预置Windows系统（部分机型预置Linux系统）1年，皮套键盘（二合一PC）1年。七天免费退货、换货、保修，十五天免费换货、保修，在保修期内，若产品的主机出现非人为损坏的性能故障，可以享受免费修理服务。

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  • R7 5800H核显能玩原神吗？

    能玩。原神的电脑配置要求不是很高，显卡需求英伟达NVIDIA GT1030或者是MX250，如果开的画质最低的情况下，60帧应该是可以达到的。AMD 锐龙7 5800H采用 Radeon Vega 8作为核显，这个核显的性能大概相当于GTX650ti，这个性能和MX250差不多，所以原神是可以玩，但是画质不要要求太高就好了，如果对画质有要求的话，建议买带独立显卡的游戏本。

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  • R7 5800H是锐龙系列吗？

    是的。R7 5800H是AMD锐龙系列CPU，采用AMD Zen 3核心架构，新一代 AMD 锐龙商用处理器带来全新的架构、功能和体验，助力专业笔记本电脑用户提高工作效率、增强协作和激发创意。AMD PRO 技术具有多层的安全防护来有效防范安全威胁，同时又有适合各种规模企业的全面可管理性选项，并且提供持续的平台验证以实现长期稳定性和可靠性。

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    AMD的。AMD Ryzen 7 5800H是AMD公司推出的7纳米工艺的移动芯片，该处理器采用 Radeon Vega8集成图形解决方案。关于AMD:AMD是美国超威半导体公司，美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、主板芯片组、电视卡芯片等），以及提供闪存和低功率处理器解决方案，公司成立于1969年。AMD致力为技术用户——从企业、政府机构到个人消费者——提供基于标准的、以客户为中心的解决方案。

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    3.2GHz。AMD Ryzen 7 5800H默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.4GHz，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800H 具有16MB 的三级缓存，此外该处理器采用 Radeon Vega8集成图形解决方案，Ryzen75800H 上提供了硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。

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