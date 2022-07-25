苹果iCloud服务器故障 Apple ID无法退出

站长之家 7 月 25日讯：根据网友反馈，目前iCloud服务器出现故障，苹果用户无法进行退出Apple ID相关操作。
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俄罗斯当局对苹果公司处以33900美元的罚款，因为它涉嫌违反要求当地用户的iCloud数据存储在该国境内服务器上的法律...
新系统开始支持iCloud共享图片库，可以方便用户与朋友和家人分享照片...
有网友反馈称，iOS16.0升级后出现无法退出Apple ID的问题...这一问题已经得到苹果确认，苹果客服表示，近期已有多位用户反馈此问题，苹果工程师正在修复...
有用户反馈，表示自己在升级iOS 16之后，遇到了无法退出Apple ID的问题...在通过正常操作退出Apple ID时，会出现弹窗显示将此iPhone从你的账户移除时出现问题，请再次尝试退出登陆...对于介意这一问题的用户来说，在Bug被修复前，最好谨慎升级iOS 16...
苹果有史以来最大的新品境遇越发的尴尬，为何迟迟不肯量产推到消费者面前，还是有一些问题存在的...根据The Information苹果 CEO 蒂姆?库克 几乎”不会光临Project Titan团队位于加州圣克拉拉的办公室，一直不愿意投入资源量产汽车”，这让苹果其他高管失望...按照之前产业链的说法，苹果汽车准备了很久了，内部定位非常的高（符合品牌调性），不过何时量产一直没有消息...
在2022年WWDC上发布新的M2MacBookAir后，公司宣布其将在7月8日开始接受订单，首批订单将在一周后，即2022年7月15日星期五前交付...
在2022年WWDC之前，彭博社记者Mark Gurman根据自己的消息来源报道说，苹果一直在为watchOS9开发新的低功耗模式...新的低功耗模式预计将作为Apple Watch Series8的新功能之一宣布，而不是watchOS9的功能——可能会在今年晚些时候推出...它的工作原理应该类似于iOS和macOS中已经有的低功耗模式，后者基本上是暂停后台活动，降低设备性能，以节省一些电池寿命...
最近，苹果公布了一份即将从AppleArcade下架的15款游戏名单，意味着这些游戏将很快从AppleArcade中删除...
据显示器分析师Ross Young称，采用更大的1.99英寸显示屏的Apple Watch Series8型号预计销售量相对较低，这可能表明其零售价格较高...这表明，新的、更大的Apple Watch可能定价较高，制约了销售量...这一观点也支持了彭博社记者Mark Gurman最近的猜测，即新的Apple Watch将被定型为高端型号，价格在900美元至999美元之间...
彭博社的Mark Gurman在今天的Power On通讯中说，Apple Watch的低功耗模式仍在开发中，并有望在今年晚些时候与watchOS9一同发布...虽然Apple Watch已经有了省电模式，只在屏幕上显示时间，以保持电池续航，但Gurman说，新的低功耗模式将允许在低功耗状态下使用应用程序和其他功能...Gurman认为，苹果可能在晚些时候宣布新的低功耗模式，就像iOS16的新锁定模式在WWDC之后宣布一样...
8核。AMD Ryzen 7 5800H是 Cezanne 产品系列的高性能八核处理器。它于 2021 年第一季度发布；它设计用于更大的笔记本电脑，主要是游戏笔记本电脑和 DTR。Ryzen 配备八个支持 SMT 的 Zen 3 内核，运行频率为 3.2 GHz（基本时钟速度）至 4.4 GHz（可能的最高 Boost 频率）以及 Vega 8 iGPU。该芯片具有 16 MB 的 L3 缓存。
3200×1440vivo X90 Pro的屏幕分辨率预计是3200x1440。参考去年X80 Pro的屏幕参数是：6. 78 英寸、屏幕比例20：9、屏占比92.22%、分辨率3200×1440、10. 7 亿色，P3 色域、支持HDR、对比度8000000:1、AMOLED电容式多点触控、最高支持120Hz刷新率
能玩。R7-5800H核显是Radeon Vega8，性能相当于GTX650ti左右，英雄联盟的最低配置要求是Core I3-530的CPU，显卡是Geforce 9600GT或者是HD6570，所以R7-5800H的核显完全达到了最低配置的要求，就算是英雄联盟的推荐配置GeForce 560或者是HD6950都达到了，所以是可以流畅运行英雄联盟的。
HD7790或者GTX650TI。R7-5800H的核显是Radeon Vega8，Radeon Vega8是 AMD 于2021年1月12日推出的集成图形解决方案。该设备基于7nm 工艺，基于 Cezanne 图形处理器，支持 DirectX12。Radeon 上运行Vega8。它具有512个流处理器、32个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至2000MHz，它的额定功率最大为45W。R7-5800H核显3Dmark的Time Spy分数为1426，相当于HD7790或者GTX650TI水平。
有vivo X90 Pro会有微云台功能。微云台是vivo推出的一个针对手机防抖的解决方案，将手持云台嵌入到手机设备中，开启手机防抖对新时代的探索。微云台在vivo旗下的多款中高端手机内均有被使用，可以大大提升手机在拍照录像时的稳定性能。
能玩。AMD锐龙R7 5800H的CPU性能是可以带的动吃鸡的，但是5800H的核显略差一点，是Radeon Vega 8，GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频 1750 MHz (Ryzen 7 4800U) 或 2100 MHz (Ryzen 9 5980HX)，性能取决于配置的 TDP。性能水平相当于HD7790这个级别，也就是和GTX650TI差不多，也就是刚刚摸到吃鸡最低配置的要求的边，所以是可以玩的，但是也别想开高特效，而且显示器屏幕的分辨率最好是允许在1080P左右，720P帧数会高很多。所以看个人需求去了，如果觉得最低特效也不在乎偶尔的低帧数，那么AMD锐龙R7 5800H的核显就差不多能玩，如果在意就建议加钱买独立显卡的笔记本。
3A吃力。AMD Ryzen 7 5800H多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到 16 个线程。主频为3.2 GHz，睿频是4.4GHZ，采用7纳米工艺制造，有107亿个晶体管，是台积电代工生产，集成了Radeon 织女星 8的核显。CPU的性能足够了，其中集成的核显水平算是入门级显卡，3DMark Time Spy图形分数为1426，性能比AMD Radeon R7 260X略差一点，此外还跟笔记本厂商给出的功耗也有关系，玩一些大型的3A游戏可能会比较吃力。所以如果想玩好一点的3A大作，建议买独立显卡的笔记本，如果是玩一些配置要求不高的游戏是完全可以的，吃鸡绝地求生也能在低特效30多帧运行，英雄联盟什么的也是可以玩，大型网游也一般都可以玩。
北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSSvivo X90 Pro支持的定位系统有北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS，这些都是目前全球最主要的几大定位系统。在国内北斗和GPS使用的频率较高，定位精准度也比较高。
有vivo X90 Pro后置主摄/潜望支持OIS防抖，后置人像支持微云台防抖，后置四摄均支持视频防抖，X90 Pro预计是后置三摄，三个镜头分别是4000 万超广角和支持 10 倍光学变焦的 1200 万潜望式长焦镜头，此外vivo继续和蔡司合作调校镜头，因此在摄像方面的性能应该会十分不错
7纳米。AMD Ryzen75800H 是一款8核移动处理器，采用台积电7nm工艺制造，除了八个 CPU 内核外，APU 还配备了Radeon RX Vega8图形适配器。顾名思义，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器）;对于 Ryzen75800H，Vega 的运行频率高达2000MHz，得益于现代7纳米制造工艺，锐龙75800H 是一款相当节能的 APU。
10倍vivo X90 Pro可以支持10倍光学变焦，该机型采用后置三摄模组，将会搭载一枚 1 英寸超大底主摄镜头，其次还有 4000 万超广角和支持 10 倍光学变焦的 1200 万潜望式长焦镜头。上一代的vivo X80 Pro后置人像支持 2 倍光学变焦、后置潜望支持 5 倍光学变焦、 60 倍数字变焦，预计X90 Pro在摄像方面的性能更强，可以拍摄出的变焦倍数会更多
弱于MX350。AMD锐龙R75800H的核显水平大概接近MX350，稍微比MX350弱一点。R75800H搭载核显为Radeon Vega8，AMD Radeon RX Vega8是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 Renoir 一代（Ryzen4000Mobile）和 Cezanne(Ryzen5000Mobile)的 Ryzen7APU。GPU 基于 Vega 架构，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器）;对于 Ryzen75800H，Vega 的运行频率高达2000MHz。性能大概相当于NVIDIA GeForce9800M GT SLI。
夜景、人像、慢镜头等vivo X90 Pro拍摄模式，天玑版：夜景、人像、拍照、录像、高像素、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业模式、AR萌拍、微影片、智慧视觉、文档矫正、双重曝光、双视野录像、超级合影骁龙版：高像素、夜景、人像、拍照、录像、专业、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、AR萌拍、微影片、智慧视觉、超级月亮、超清文档、星空、运动抓拍、时光慢门、双重曝光、双视野录像、超级合影
I7-11800H。AMD锐龙R7 5800H的性能大概相当于英特尔酷睿I7-11800H的性能，以下是参数对比:名称英特尔酷睿I7-11800HAMD锐龙R75800H核心88线程1616基频1.9-2.3GHz3.2GHz睿频4.6GHz4.4GHz总线频率100兆赫100兆赫乘数19-23倍32x总线带宽8GT/s-一级缓存96K（每核）64K（每核）二级缓存1280K（每核）512K（每核）三级缓存24MB（共享）16MB（共享）从跑分来看，英特尔酷睿I7-11800H的性能会比AMD锐龙R7-5800H性能高出5%左右，两者其实是相差不大的。
有vivo X90 Pro内置了红外传感器，可以使用红外遥控功能来控制各种家电设备。实际上除了红外功能，还可以通过APP和网关也可以控制家电设备，在选购家电的时候就可以关注设备是否有厂家支持的APP功能，这样即使人不在家里，也可以控制各种设备，这样会比红外功能更方便。
311美元。酷睿I512500H的官方建议客户价格为311美元，约等于2100人民币。（数据根据市场及时间不同有所变化）关于建议客户价格:建议客户价格 （RCP） 是仅适用于英特尔产品的定价指南。这些价格适用于英特尔的直接客户，通常代表1000件的购买数量，如有更改，恕不另行通知。这些价格可能因其他包装类型和发货数量而有所差异。批量购买时，价格代表单件产品。RCP 列表不构成英特尔的正式报价。
没有vivo X90 Pro使用的耳机接口类型是Type-C，没有3.5mm耳机接口。3.5mm耳机口已经在大多数的智能手机上被取消，主要原因是现在的大多数耳机已经是无线蓝牙耳机，不仅连接设备方便，使用体验以及功能也已经超过了传统3.5mm耳机。此外，取消耳机孔的设计，可以带来更多的手机内部空间以及更好的防尘防水性能。
看个人需求。I5-12500H的性能是能够驾驭30系显卡的，所以一些笔记本会有搭配30系显卡使用，不过也有搭配20系或者是核显，都是可以使用的，CPU的价格不会像显卡差距那么大，所以I5 12500H配的显卡还是得看自己需要什么样的显卡。比如你是游戏玩家，具体玩什么游戏，玩游戏一定需要开高特效吗？如果一定得全高特效，不然玩起来不舒服的玩家可以配30系显卡，如果需要设计之类的工作，也可以配30系显卡。如果对游戏特效画质要求不是特别高，对于大部分游戏可以开高特效就配20系显卡。如果只是日常办公，没有特殊的需求，也不爱玩游戏，那么集成显卡都能满足普通人的需求，不过建议还是配个独立显卡。
是vivo X90 Pro使用屏下超声波指纹解锁方式，同时还支持面部识别解锁，这两种解锁方式是目前比较热门和实用的解锁，速度、准确度和安全性都比较高。尤其是超声波指纹解锁方式要比光学指纹解锁更安全，数据信息也更有保障。对于经常需要戴口罩的用户来说，屏下指纹解锁也更容易解锁手机。
能。原神的官方电脑配置要求其实不是很高，处理器的要求是Intel Core i5或同等处理器，显卡要求是NVIDIA® GeForce® GT1030及更高配置，I512500H是12代的处理器，完全是可以带的动原神的，此外GT1030的显卡也是很低的要求了，都是2017年的显卡，功耗仅为超低的30W，国内零售价599元，原神对显卡的要求同样比较低，毕竟也是一款手机游戏，所以不用担心原神会跑不动。