苹果iCloud服务器故障 Apple ID无法退出

3A吃力。AMD Ryzen 7 5800H多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到 16 个线程。主频为3.2 GHz，睿频是4.4GHZ，采用7纳米工艺制造，有107亿个晶体管，是台积电代工生产，集成了Radeon 织女星 8的核显。CPU的性能足够了，其中集成的核显水平算是入门级显卡，3DMark Time Spy图形分数为1426，性能比AMD Radeon R7 260X略差一点，此外还跟笔记本厂商给出的功耗也有关系，玩一些大型的3A游戏可能会比较吃力。所以如果想玩好一点的3A大作，建议买独立显卡的笔记本，如果是玩一些配置要求不高的游戏是完全可以的，吃鸡绝地求生也能在低特效30多帧运行，英雄联盟什么的也是可以玩，大型网游也一般都可以玩。