上海修改消保条例：直播间应标明跳转商品经营者

站长之家 7 月 21日讯：据澎湃新闻报道，今日《上海市消费者权益保护条例》正式表决通过，将于2022年8月1日起施行。条例规定，直播间运营者应当标明直播间内链接、二维码等跳转所对应的商品或者服务的实际经营者，未标明实际经营者的，应当对消费者合法权益的损害承担相应的责任，最高可罚五十万元。盲盒等随机销售经营行为应以显著方式公示抽取规则、提供数量、抽取概率等关键信息，违反规定最高可罚十万元。
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“王麻子官方旗舰店”抖音号凭借直播拍蒜，并称“可以拍蒜，拍断包换”，在网络走红，14日创下单日直播21小时44分钟、观看人次达45万的纪录...在张小泉的直播间，尽管评论弹幕中批评声、指责声一片，可菜刀的销售似乎并未受到影响，依然有商品售罄卖断货，其中不乏一些卖价超500元的刀具套装...直播间链接内的淳熙五件套刀组和锋悦六件套刀组都显示已抢光，二者的售价分别为699元和799元...
声明:本文来自于微信公众号 直播观察（ID:zhibogc），作者:Dora，授权站长之家转载发布。随着明星的“亲民化”，在各大短视频平台刷到明星入驻早已屡见不鲜，去年这位大腕就加入了短视频平台，但今年的这次直播却是他的首秀。6月25日晚间，成龙在快手独家开启个人全球直播首秀，分享“人生第一次”的故事。结合这次快手的充分预热，让此次直播在开播前，就已有超136万用户预约，直播期间最高同时在线人数更是突破526万，整场直播累计超2.2亿人次观看，总观看人数超1.3亿，互动超3.2亿次，引发现象级刷屏。目前成龙快手粉丝数已超5754万，?
事实上，在董老师出现前，就已经有不少年轻人开始逃离喧哗吵闹的叫卖式直播间，每天在裁员潮、内卷和KPI压力下的他们，曾经涌入直播间难以按捺“一买解千愁”的欲望，也难挡主播们的催促和营销...事实上，米莉这样的年轻人正在变多...仅6月16日这一天，东方甄选直播间GMV就达1.2亿...如果说大部分年轻人出走叫卖式的直播间，是因为厌倦，那其中还有一部分年轻人高呼“退!退!退!”则是因为他们开始尝试反抗消费主义...尽管目标和具体的小组规则不同，但可以肯定的一点是，带货直播间，一定是这些小组共同逃离的对象之一......
据新抖数据，抖音账号“鸿星尔克品牌官方旗舰店”2021年7月预估销售额高达1.1亿元，23场直播的场均观看人次超1100万...新抖数据显示，“鸿星尔克品牌官方旗舰店”在去年7月21日开启的近30个小时的直播里，销售额高达2277万，累计场观数近2500万...7月过后，该账号的GMV出现了断崖式下滑，8月的预估销售额3970万，约为7月的三分之一...首先，产品竞争力差导致直播间后劲不足...新抖数据显示，鸿星尔克近一年抖音直播间的预估销售额约为6亿，占到公司流水的15%~20%左右......
以第三方数据平台红人点集为例，在罗敏当晚的直播间，水煮肉片售价4.9元，但是在红人点集的销售额统计中，水煮肉片是按照19.9元的单价计算的，还有在直播间售卖9.9元的粉蒸肉、19.9元的椰子鸡，在红人点集上计算的价格分别是19.9元、39.9元...另一方面，趣店的营收也在下滑......
锤子科技CEO罗永浩昨晚在交个朋友直播间与网友互动...在直播间里，罗永浩现场拍了一只蚊子，表示这个是给投资人看的，有网友会问你这个年纪再创业是不是有点那什么了，这个蚊子会告诉投资人，老罗还是很吓人的...罗永浩透露，新公司的硬件团队每年研发一款工程机，原则上仅限内部开发使用，直到商业化条件和整体环境大致成熟再开售，新品发布会可能会在两年后举行，有可能会在海外举办...
直播间通常不都在带货么？怎么还收起了简历？原来，这是辛巴正在直播带岗...有些人可能对直播带岗的概念有些陌生，顾名思义，和带货一样，直播带岗就是将合适的岗位介绍给合适的人，让求职者不用再花大量时间去鉴别职业的实时性和考虑岗位与自己的契合程度...辛巴在“直播带岗”时还呼吁求职者，找工作要积极主动、脚踏实地...
测试方法很简单，就是在直播过程中出现该网友所列举的“违禁词”...选取的具体词汇如下:微信、朋友圈、公众号、快手、微博、抖音、小红书、多少钱、秒杀、赚钱、直播间、疫情原因、全国、国家、最好、最便宜、第一绝对、投资...另一位直播机构负责人也基本认同上述违禁词属实，但“直播间”一词除外，并不属于违禁词...但是该负责人表示自己公司只因极限词被判定违规过，其他词没有测试过...主播为躲避违禁词玩起谐音梗而多家平台开始整治谐音梗“违禁词共识”怎么来的?...另外最近还有一个比较有意思的事......
罗永浩在6月13日宣布正式退出微博和所有的社交平台，根据微信公众平台显示，罗永浩的公众号也完成更名，改为交个朋友直播间”...6月13日，罗永浩在宣布正式退出微博和所有的社交平台，将“再次埋头创业去了”，其微博、抖音账号均更名为交个朋友直播间”...对于为何退出社交平台，罗永浩此前也给出了合理的届时称:我生性顽劣、口无遮拦，有攻击型人格，做了企业负责人以后也经常约束不好自己，为公司无端惹了很多没必要的麻烦...
显然，走红后的东方甄选直播间，正在将这些曾经的新东方老师拉进一个饭圈化的世界，诸如拉踩其他带货主播，把新人主播骂到离开直播间等，一系列非理性的饭圈文化，与直播间塑造出的知识带货氛围，眼下正在形成一种张力，等待着他们寻找平衡点...”有商家曾向《亿邦动力网》表示，按照薇娅粉丝社群的名称“哆啦薇娅宠粉群2465-SKX-03”“哆啦薇娅宠粉群2892-FCC-22”计算，其中的四位数字为社群序号，薇娅的社群数可能有上万个...以直播带货为例，正是借助饭圈文化才保证了直播间稳定的销售额......
单核1474分，多核8116分。i7-11800H Geekbench的单线程得分为1474分，多线程得分为8116分。这使得 i7-11800H 比其前身酷睿 i7-10875H 快15% 左右。英特尔于2021年5月11日开始销售英特尔酷睿 i7-11800H 。这是Tiger Lake H45架构笔记本处理器，主要针对办公系统。8核16线程，基于10nm SuperFin制造技术，最高频率4600MHz，锁定倍频。
有一加Ace Pro提供了DC调光，打开设置，找到显示，点进去开启dc调光就可以了。开启后在低亮度下，可防屏幕闪烁，护眼降低视觉疲劳，但屏幕局部显示会稍有偏差。目前OLED屏幕普遍存在屏闪问题，主要解决方式是DC调光，可以缓解对眼睛的伤害。
第11代。酷睿I7-11800H是第11代智能英特尔酷睿i7处理器。12代相比11代，主要是从14nm制程升级到了10nm工艺，与第11代架构相比，新 P 核的平均性能提升了19%，第12代 CPU 将强大的性能核心 （P-cores） 与高效核心 (E-cores) 结合在一起，提供更流畅的游戏和计算体验。
没有一加Ace Pro没有3.5mm耳机孔，采用的是Type-C接口。目前绝大多数的智能手机都取消了3.5mm耳机孔，厂商更推荐用户购买无线蓝牙耳机，因为可以减少内部空间，同时提高手机气密性。无线蓝牙耳机也比有线耳机更加灵活方便，使用体验更好。
参数规格如下。系列英特尔虎湖代码名称Tiger Lake H45系列:Tiger Lake H45英特尔酷睿 i9-11980HK 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11900H 2.5-4.9GHz8/1624MB英特尔酷睿 i9-11950H 2.6-5GHz8/1624MB英特尔至强 W-11955M 2.6-5GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11850H 2.5-4.8GHz8/1624MB» 英特尔酷睿 i7-11800H2.3-4.6GHz8/1624MB英特尔酷睿 i7-11600H 2.9-4.6GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11500H 2.9-4.6GHz6/1212MB英特尔至强 W-11855M 3.2-4.8GHz6/1218MB英特尔酷睿 i5-11400H 2.7-4.5GHz6/1212MB英特尔酷睿 i5-11260H 2.6-4.4GHz6/1212MB时钟频率2300-4600兆赫一级缓存640KB二级缓存10MB3级缓存24MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺10纳米最大温度100℃插座FCBGA1787特征DL Boost、GNA、Wi-Fi6/6e、Thunderbolt4、DDR4-3200/ LPDDR4x-4266图形处理器Intel UHD Graphics Xe32EUs （Tiger Lake-H） (350-1450MHz)64位64位支持发布日期2021年5月11日
没有一加Ace Pro没有红外功能，无法使用红外对空调等设备进行操作。红外功能是很多手机用户比较喜欢的功能之一，可以对很多带有红外的设备进行控制，如家庭常用的空调、电视机等，但如今很多家电设备很智能，可以通过APP或网关控制，红外的使用频率也逐渐减少。
8核。酷睿I711800H集成了8个 Willow Cove 处理器内核（由于超线程，16个线程）。单核 Boost 可以高达4.6GHz，而所有内核都可以以高达4.2GHz 的速度运行。CPU 提供24MB 的3级缓存并支持 DDR4-3200内存。基本时钟速度取决于 TDP 设置，在45W 时为2.3GHz。
45W。酷睿I7-11800H的TDP功耗是45W，默认 TDP 在2.3GHz 基本速度下为45W，在35W 下，基本时钟速度降至1.9GHz（cTDP 下降）。其中45W是可配置的 TDP-up，所谓的可配置的 TDP-up 是一种处理器操作模式，可以通过将 TDP 以及处理器频率提高到定点来修改处理器行为和性能。可配置的 TDP-up 的使用通常由系统制造商来执行，以优化功率和性能。可配置的 TDP-up 是以瓦特为单位的平均功率，即处理器以可配置的 TDP-up 频率在英特尔定义的高复杂性工作负载下运行时处理器的消耗。
没有一加Ace Pro的处理器是骁龙8Gen 1 Plus，没有天玑处理器的版本。骁龙8Gen 1 Plus是今年安卓阵营中的旗舰处理器，在安兔兔平台获得了超过111万的跑分成绩，仅次于苹果的A15处理器，是目前智能手机中性能顶级处理器。使用该处理器的智能手机还包括小米12S系列、三星Galaxy Fold4等型号
个人建议Z30尼康Z50是2019年发布的，尼康 Z30是2022年6月发布，这两款相机都是可换镜头 APS-C 画幅微单相机。看看他们的规格对比。尼康Z30是微单;尼康Z50是微单尼康Z30卡口:尼康 Z 卡口;尼康Z50卡口:尼康 Z 卡口尼康Z30有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器;尼康Z50有效像素:有效像素2088万 APS-C 传感器尼康Z30的ISO100-51，200（100-204，800）;尼康Z50的ISO100-51，200(100-204，800)尼康Z30取景器:无取景器，带可翻转 TFT LCD 触摸屏;尼康Z50取景器:电子取景器，可翻折 TFT LCD 触摸屏尼康Z30是3英寸显示屏分辨率约104万点;尼康Z50是3.2英寸显示屏分辨率约104万点尼康Z30可翻转触摸屏;尼康Z50可翻折触摸屏尼康Z30尺寸:尺寸约128x73.5x59.5mm 重量约405g;尼康Z50尺寸:尺寸约126.5x93.5x60mm 重量约450g从相机正面尺寸对比，尼康 Z50明显要比 Z30大，而且更重。这两款相机都具有防水防尘功能，可以在恶劣环境中使用。对于价格Z30对预算紧张的摄影师来说更具吸引力。其他条件相同的情况下，大传感器的单个像素单元更大，与小像素传感器相比，前者的的低光灵敏度、动态范围和色彩层次都要更好。而且，大传感器相机的景深效果选择多样，效果佳。唯一的缺点是大传感器更贵，而且相机和镜头结合起来更重。除了机身和传感器之外，相机在功能上也存在一些差异。比如，Z50有一个236万点的电子取景器，室外光照强烈拍摄时，就非常有用。相比之下，Z30依靠后置 LCD 显示屏取景。下表总结了尼康 Z30和尼康 Z50其他的一些核心功能。可以根据自己的需求购买适合自己的。
2021年年中发布。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站。它属于 Tiger Lake H45系列，于2021年年中发布，SoC 还具有改进的UHD Graphics iGPU，具有32个 EU，类似于 Iris Xe iGPU，此外，Tiger Lake SoC 增加了 PCIe4支持（H45系列为20通道）、AI 硬件加速以及芯片中部分集成 Thunderbolt4/USB4和 Wi-Fi6E。
防抖佳能EOS R6内置了机身防抖功能，搭配不具备光学防抖的镜头也可获得强有力的防抖效果，大幅提升了手持拍摄的成功率。当搭配RF28-70mm F2L USM等不具备光学防抖的RF镜头时，机身防抖可实现最高8级的手抖动补偿效果。不仅如此，在搭配具有光学防抖功能的RF镜头时，机身防抖可与镜头的光学防抖联动，最高获得8级的手抖动补偿效果，无须依赖高感光度便可在昏暗场景下手持拍摄出清晰的照片。强劲的防抖性能在手持拍摄夜景、以低速快门表现流动效果、持机姿势不稳定的特殊角度拍摄，以及希望尽可能降低感光度拍摄获得低噪点画质的场景下非常有用。
具体操作如下1、 确认相机未处于MF（手动对焦）模式；当对焦模式选择器设置为[AF]时，自动对焦启用。如果相机没有配备对焦模式选择器，可以在“i”菜单中选择[AF-S]、[AF-C]、[AF-A]或[AF-F]等对焦模式来启用自动对焦。检查“i”菜单、照片或动画拍摄菜单中[对焦模式]选择的选项。按“i”按钮显示“i”菜单，使用多重选择器选择想要的对焦模式，然后按OK，即可更改对焦模式。2. 确认镜头对焦模式开关没有设置为[M]；将镜头对焦模式开关设置为[M]选择手动对焦。3. 检查镜头是否安装正确；关闭相机并拆下镜头。如下图所示，在不打开相机电源的情况下，将相机和镜头上的安装标记相互对准(①)，逆时针旋转镜头(②)，直到镜头卡入到位。相机未能检测到镜头，可能是由于相机和镜头上的信号接点连接不良，无法进行数据交换。重新装好镜头后再打开相机电源。４．确认启用自动对焦时没有选择[仅 AF-ON]；启用自动对焦时选择[仅AF-ON]，可以防止半按快门按钮时相机对焦。使用AF-ON按钮进行对焦，或按菜单按钮，然后在自定义设置菜单中选择[快门/AF-ON]启用自动对焦。５．检查镜头规格；当您使用没有内置马达的镜头时，视相机（没有镜头驱动马达的相机）而定，自动对焦(AF)不工作。请检查镜头规格。
10纳米。Intel Core i7-11800H是一款高端八核 SoC，适用于游戏笔记本电脑和移动工作站，该芯片采用第二代 10 纳米英特尔 SuperFin 工艺生产，应该可以与 7 纳米台积电（例如 Ryzen 4000 系列）相媲美。默认 TDP 在 2.3 GHz 基本速度下为 45 W，在 35 W 下，基本时钟速度降至 1.9 GHz（cTDP 下降）。
是一加Ace Pro是5G双卡双待手机，其支持的5G频段是5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78，同时它还支持LTE/LTE-A：4×4 MIMO ；Band 1/3/38/41 4×4 MIMO；其他 Band：2×2 MIMO
可以的。酷睿I7 12700H是英特尔比较新的处理器的，所以自然是可以安装win10的。Windows10 是微软公司研发的跨平台操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备，于 2015 年 7 月 29 日发行。Windows10 在易用性和安全性方面有了极大的提升，除了针对云服务、智能移动设备、自然人机交互等新技术进行融合外，还对固态硬盘、生物识别、高分辨率屏幕等硬件进行了优化完善与支持 。
值得尼康Z50是一款尼康Z50，高感表现不错，参数比较均衡，连拍达到11张/秒，视频功能不错，轻便小巧，搭载了180°可翻转屏，可以用于Vlog拍摄。是Z卡口DX格式微单数码相机，具有约2，088万有效像素，EXPEED6影像处理器、约104万画点的可翻折触摸液晶显示屏，可以录制4K超高清视频，性能卓越。尼康Z50虽然没有机身防抖，但套机镜头的防抖真的很强了，对焦，连拍，高感都还不错，真的没有必要一味追求过高像素。但是如果想要往更专业的方向靠，可以入手更专业的微单。
支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO
具体操作如下:1. 进行传感器清洁;如果照片中出现黑色斑点，您需要使用[清洁图像传感器]清除图像传感器表面的灰尘。按菜单按钮，在设置菜单中选择清洁图像传感器，选择立即清洁，然后按OK。相机将检查并清洁图像传感器。2、使用吹气球清洁图像传感器;对于无法用图像传感器清洁功能从图像传感器中去除的灰尘，可以用吹气球清除。使用不带刷子的吹气球吹掉传感器上的灰尘和绒毛。3、3. 清洁镜头;在使用吹气球去除镜头前、后镜片的细小绒毛和灰尘后，再用清洁布轻轻擦拭。注意:在没有先清除灰尘或绒毛的情况下擦拭镜头，可能会划伤镜头表面。
可以。酷睿I7 12700H搭配3060显卡是可以的，而且还比较搭配，是一个不错的选择，3060显卡也足以应付市面上的单机游戏了，而且的酷睿I7 12700H的性能也足够了，无论是拿来办公还是玩游戏都是不错的选择。