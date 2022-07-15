抖音：二级类目随身WiFi基础保证金提升至20万

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:7月14日，抖音发布关于《基础保证金标准》修订的意见征集通知。本次规范的核心变化在于新增了一级类目基础保证金标准，同时消费电子家具大类下网络设备类目中二级类目随身WiFi基础保证金提升至20万。其余所有类目基础保证金为2万元。
珍品拍卖类目基础保证金为2万元，全屋智能类目下，个体基础保证金为2000元，企业保证金为4000元。
据悉，该规则意见征集期为2022年7月14日-7月20日。
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该规则已于2022年6月23日进行意见征集，现进行规则公示，公示期:2022年6月30日-2022年7月7日...本次核心变化为:将“传统滋补营养品>>参茸贵细>>参茸贵细卡券 ”、“传统滋补营养品>>蜂蜜及其制品>>蜂蜜卡券”、“传统滋补营养品>>燕窝滋补品>>燕窝卡券”3个类目的基础保证金额度从2万提升到20万...
2021年3月开始，针对茶叶类目的抖音小店入驻政策发生改变，茶叶类目由以前的二级类目变成一级类目，且属于抖音特邀类目，需要向官方提出申请入驻才能开通相应类目;...2022年1月-5月期间，单价百元以内的紫砂销售额占比为20%，市场份额较去年同期缩窄6%;而单价300元以上的紫砂市场份额由去年的51%提升至今年的60%...单价百元以内陶/瓷/瓷片市场缩窄明显，市场份额由去年的31%下降至今年的23%，与此单价300元以上的陶/瓷/瓷片市场份额由去年的49%提升至今年的60%......
公告称，平台收到大量关于水果类目错放的反馈，如将定向准入类目商品“鲜榴莲”错放至“更多水果”、“液氮/冷冻榴莲”等非定向准入类目，严重扰乱平台经营秩序，极大的影响了用户的购物体验，因此，自2022年7月13日起，平台将统一对此类错放行为进行专项治理...定准品类只允许发布在特定的定准类目下（如商家无定准类目经营权限，需自主进行申请，申请流程:线上流程），不允许发布到其他类目......
抖音电商发布通知称，拟修订服装鞋包、滋补保健个护家清等行业管理规范，修订规范意见征集期均为:2022年6月30日-7月7日...具体来说，《行业管理规范》核心变化为:“私处香氛”由禁售转为定向准入，仅允许官方旗舰店、旗舰店、专卖店、专营店入驻;...《行业管理规范》核心变化为:“军刀卡/万能刀卡”、“自动麻将机”、“纸麻将”、“镖翼/尾翼”、“扑克”由禁售转为定向招商，目前仅接受平台定向邀约的商家入驻经营...
公告显示， 为了更好地推进平台业务生态发展，快手小店将开放二手行业3C相关类目的个人店铺准入，具体包括二手智能设备、二手游戏设备、二手影音娱乐、二手数码配件、二手摄影摄像、二手电子教育、二手车载电器、二手手机、二手手机配件、二手笔记本电脑等...保证金方面，二手智能设备、二手游戏设备、二手影音娱乐、二手数码配件、二手电子教育、二手车载电器、二手手机、二手手机配件、二手网络设备、二手电脑配件、二手平板电脑类目的保证金为5000元...二手摄影摄像、二手办公设备、二手笔记本电脑类目的保证金为10000元......
京东发布 2022 年 7 月京东开放平台宠物生活类目调整及商品迁移公告，本次调整将于 2022 年 7 月 11 日正式生效...京东于 2022 年 7 月 25 日正式关停“宠物生活”旧类目POP招商、POP商家经营权限及POP商品发布权限，同时根据商家现有经营商品，为商家批量开通对应的新类目经营权限，...
朵拉朵尚抓住了时代给出的这次机遇，选择快手平台开启直播渠道的布局，采取品牌自播的形式进入美妆直播赛道，短期内快速积累了大批量的粉丝，并且多个月位列快手品牌月榜TOP 10...截至目前为止，朵拉朵尚直播矩阵账号已经涨粉至 3500 多万，在快手平台美妆行业位列前茅，这份荣誉是粉丝对朵拉朵尚实力的认可，同样也是一份朵拉朵尚努力的证明书...
天猫平台发布关于《天猫发票管理规范》“在线开票”新增类目的公示通知（以下简称公告）...根据公告，为了更好地满足消费者的索票需求，简化消费者操作流程及降低商家客服成本，天猫平台拟对《天猫发票管理规范》中涉及在线开票支持类目进行如下变更...
京东发布公告称，为激励商家在京东开放平台良性经营，助力商家成长，京东特制定2022年京东开放平台运动户外类目招商激励政策，新商家店铺季度销售额达到激励标准即可获得激励金...1. 激励周期:2022年5月1日至2023年3月31日，京东以每一个自然季度为考核单位（2022年5、6月按照月度考核），按照本标准进行考核...2. 激励标准:激励周期内，商家店铺当季度销售额达到激励标准，则返还激励金至商家店铺对应的京东钱包中...商家与京东签署其他返利激励协议的，不适用此激励标准，双方应按照另行签署的激励协议执行......
一经上线就重新定义了共享WIFI行业，摆脱了物理设备的支持...一时间火爆了朋友圈...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)