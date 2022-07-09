蚂蚁集团获评2022福布斯中国雇主及可持续发展力雇主

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:7月8日，福布斯中国联合罗盛咨询公司正式发布“2022中国年度最佳雇主”评选结果，蚂蚁集团、海尔集团、小米集团等10家企业入选。

该评选历时3个月，超过7万人参与，以企业及员工调研、企业资质审核、专家评审团评选等多维度进行，保证中立性与专业性。

福布斯中国在评选结论中表示:持续重投技术、具备技术领先性的互联网科技企业，仍然备受求职者的青睐，如蚂蚁集团在职员工技术人才占比达63%，2021年科研投入超过188亿元，其在安全科技、人工智能、数据库、区块链等前沿技术领域的持续投入与创新，正是其被行业专家与求职者共同认可的原因之一。

“可持续发展”也成为该系列评选的关键词——福布斯中国从长远发展能力、突破创新能力、打造和谐生态能力、兼听共赢能力等维度考察，评选出了蚂蚁集团、远景科技集团等20个“2022中国年度最具可持续发展力雇主”。

据悉，这是福布斯中国连续两年推出“中国最佳雇主”系列评选，首次评选中，京东集团、比亚迪、字节跳动、哔哩哔哩等企业曾上榜，今年则在秉持“可持续发展”理念的基础上，希望能发现更多具备“数字责任”的标杆企业，推动其更注重数据隐私保护、数字公益等，更好促进社会的可持续发展。

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