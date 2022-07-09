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蚂蚁集团获评2022福布斯中国雇主及可持续发展力雇主

2022-07-09 13:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:7月8日，福布斯中国联合罗盛咨询公司正式发布“2022中国年度最佳雇主”评选结果，蚂蚁集团、海尔集团、小米集团等10家企业入选。

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该评选历时3个月，超过7万人参与，以企业及员工调研、企业资质审核、专家评审团评选等多维度进行，保证中立性与专业性。

福布斯中国在评选结论中表示:持续重投技术、具备技术领先性的互联网科技企业，仍然备受求职者的青睐，如蚂蚁集团在职员工技术人才占比达63%，2021年科研投入超过188亿元，其在安全科技、人工智能、数据库、区块链等前沿技术领域的持续投入与创新，正是其被行业专家与求职者共同认可的原因之一。

“可持续发展”也成为该系列评选的关键词——福布斯中国从长远发展能力、突破创新能力、打造和谐生态能力、兼听共赢能力等维度考察，评选出了蚂蚁集团、远景科技集团等20个“2022中国年度最具可持续发展力雇主”。

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据悉，这是福布斯中国连续两年推出“中国最佳雇主”系列评选，首次评选中，京东集团、比亚迪、字节跳动、哔哩哔哩等企业曾上榜，今年则在秉持“可持续发展”理念的基础上，希望能发现更多具备“数字责任”的标杆企业，推动其更注重数据隐私保护、数字公益等，更好促进社会的可持续发展。

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  • Helio G25适合学生党吗？

    看个人需求。Helio G25的配置放在2022年来看可以说是非常低端的一个处理器，玩很多市面上的手机游戏都会卡顿和掉帧，一般来说都是作为老人机来使用，对于学生这样玩游戏多，刷社交平台以及视频多的都是显得非常不适合。不过只是打打电话和发发微信，只是应付一些日常的使用，Helio G25还是可以胜任的。

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  • 佳能EOS 200D II在夜晚拍摄照片清晰吗？

    清晰佳能EOS200D II在夜晚拍摄照片时也是很清晰的，因为它具有高达ISO25600的常用感光度，并可扩展至ISO51200，在环境光线不足的场景下，可拍摄获得清晰稳定的图像。高感光度CMOS图像感应器搭配高性能DIGIC8数字影像处理器，可实现低噪点的高感光度画质。

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  • 红魔 7S Pro内存有多大？

    最高可选18GB+1TB红魔 7S Pro可以选择的内存版本最高是18GB+1TB，该手机还使用了LPDDR5X闪存。LPDDR5X支持动态电压和频率缩放（DVFS）技术。官方数据对比LPDDR5 综合功耗降低20%，短视频降低20%，长视频降低25%，游戏降低30%。

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  • Helio G25和骁龙439哪个好？

    骁龙439性能略好。两者对比高通骁龙439的优点:1.骁龙游戏优化更好2.浮点计算性能提高15%3.更好的安兔兔跑分（高达10%）–102K 与92K两者对比联发科 Helio G25的优点:1.支持133% 更高的内存带宽（14.9对6.4GB/s）2.更好的指令集架构安兔兔跑分情况:骁龙439的跑分为102368，Helio G25的跑分为92792。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:骁龙439的单核跑分为175，多核为800，Helio G25的单核跑分为134，多核跑分为469，所以就性能上来说，骁龙439更好一点。

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  • 佳能EOS 200D II储存卡卡槽在哪儿？

    右侧盖板佳能EOS 200D II储存卡插槽和电池是放在一起的，右侧有个盖板，打开后就能看到储存卡了。该相机可存储SD存储卡、SDHC存储卡兼容UHS-I存储卡。SD卡存储卡，是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3 和其他数码产品上的独立存储介质，一般是卡片的形态，故统称为“存储卡”，又称为“数码存储卡”、“数字存储卡”、“储存卡”等。

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  • Helio G25和骁龙680哪个好？

    骁龙680更好。两者相比高通骁龙680的优点:1.更好的安兔兔跑分（高达2.9倍）–265K 与92K2.具有更小尺寸的晶体管（6对12纳米）3.骁龙针对游戏的优化比较好4.CPU 核心频率提高20%（2400与2000MHz）5.支持14% 更高的内存带宽（17对14.9GB/s）安兔兔跑分对比:骁龙680的跑分为265631，Helio G25的跑分为92792。GeekBench跑分对比:骁龙680的单核分数为371，多核为1548，Helio G25的单核分数为134，多核分数为469。

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  • 红魔 7S Pro大黄蜂版有什么区别？

    外观和配件不同红魔 7S Pro大黄蜂IP联名版和7S Pro普通版的主要区别是外观以及配件。外观方面，大黄蜂联名版使用黑黄相撞设计，除了手机本体，在包装盒、充电器、散热器和手机壳也都进行了深度定制，均选用了黑黄撞色设计。红魔7S Pro普通版则是统一的外观设计，在配件方面也是系列的设计风格。在手机配置方面，红魔7S Pro和大黄蜂联名版没有区别，处理器是高通骁龙8Gen1 Plus芯片，最高配18GB内存+1TB存储，屏幕为6. 8 英寸1080× 2400 分辨率的OLED屏，配5000mAh电池，支持165W快充，拥有64MP主摄。

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  • 佳能EOS 200D II是什么处理器？

    DIGIC 8佳能EOS 200D II采用 2410 万像素APS-C传感器，配以DIGIC8 图像处理器和全像素双核CMOS AF，实现了带眼睛检测的实时显示自动对焦与平滑流畅的对焦过渡还加入了4K视频拍摄功能。

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  • 红魔 7S Pro有风扇吗？

    有红魔7S Pro沿用了系列此前的风扇主动散热设计，在散热方面该手机还使用了超大 VC 液冷散热板+风扇ICE 10.0 魔冷散热的设计方案，更利于手机的散热。红魔 7S Pro是主打电竞游戏的高性能手机，使用带骁龙8Gen 1 Plus处理器，台积电的4nm工艺，在功耗方面也比上一代处理器骁龙8Gen 1表现更好，因此该手机的散热整体较好

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  • Helio G25和天玑700哪个好？

    天玑700更好。联发科天玑7005G是2020年发布的中端5G 移动平台。它具有八核 CPU，具有2个2.2GHz Cortex-A76内核和6个2GHz Cortex-A55内核。芯片组的 GPU 是ARM Mali-G57MC2。联发科Helio G25是2020年发布的入门级4G 移动平台。它拥有一个八核 CPU，具有4个2GHz Cortex-A53内核和4个1.5GHz Cortex-A53内核。该芯片组的 GPU 是PowerVR GE8320。以下是两者参数规格对比姓名联发科天玑7005G联发科 Helio G25制造商联发科联发科发布年份20202020工艺7纳米12纳米中央处理器八核八核CPU内核2x2.2GHz Cortex-A766x2GHz Cortex-A554x2GHz Cortex-A534x1.5GHz Cortex-A53TDP10瓦5瓦图形处理器ARM Mali-G57MC2PowerVR GE83205G支持是的不无线版本无线网络5无线网络5蓝牙版蓝牙5.1蓝牙5.0产品页面（外部）联发科天玑7005G联发科 Helio G25安兔兔跑分:联发科天玑7005G的跑分为98734，联发科 Helio G25的跑分为36652。Geekbench5单核 （Android）联发科天玑7005G单核跑分为565联发科 Helio G25单核跑分为140Geekbench5多核 （Android）联发科天玑7005G多核跑分为1730联发科 Helio G25多核跑分为475

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  • 佳能EOS 200D II电池续航能力？

    1630张佳能EOS200D II采用了与上一代机型相同的锂电池LP-E17，且在续航能力上有了大幅提升。特别是在使用光学取景器时，可拍摄约1630张，是使用实时显示拍摄续航约350张的约4.6倍。发挥单反相机光学取景器节省电力消耗的优势，在旅途中，或不方便充电的情况下，也能够安心进行拍摄。使用取景器拍摄:室温（23℃）时约1070张、低温(0℃)时约1020张;使用实时显示拍摄:室温(23℃)时约320张、低温(0℃)时约300张 。短片拍摄时间:拍摄4K短片:室温（23℃）时约1小时50分钟、低温(0℃)时约1小时40分钟;拍摄全高清短片:室温(23℃)时约2小时30分钟、低温(0℃)时约2小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17

    佳能EOS 200D II

  • 佳能EOS 200D II机身设计如何？

    简洁、明朗佳能EOS200D II相机采用了简洁、明朗的机身设计。电源开关、模式转盘嵌入机身，与相机有机融为一体，使相机线条更流畅，减少了凹凸感。小巧的机身也充分考虑到了使用时的握持性，更深的手柄卡位设计，加之饰皮表面细致纹理的防滑处理，实现了良好的用户体验。此外，主拨盘表面细密的楔形处理，提升设计感的同时，带来了良好的手感。

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  • Helio G25和麒麟710哪个好？

    两者相差不大。此性能比较涉及两个处理器:Helio G25是八核 （Cortex-A53），麒麟710是八核 (ARM Cortex-A73)，以下为性能跑分规格对比。Antutu benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能Helio G25麒麟710总得分102467127248中央处理器3312540743图形处理器2833342589记忆体2192523960用户体验1871619929Geekbench该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能Helio G25麒麟710单核209260多核9221145规格比较CPU 和内存Helio G25麒麟710频率2000兆赫2200兆赫核心88系统6464工艺12纳米12纳米晶体管数量核心配置8x2.0GHz Cortex-A534x2.2GHz ARM Cortex-A734x1.7GHz ARM Cortex-A53功耗（TDP）5瓦5瓦内存类型LPDDR3、LPDDR4xLPDDR3x最大限度。记忆6Gb6Gb记忆频率2x LPDDR4（X） 1600MHz，1x LPDDR3933MHz933内存带宽14.9神经处理器 （NPU）不不一级缓存256KB二级缓存512KB三级缓存指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8-A

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  • Helio G25和骁龙660哪个好？

    骁龙660更好。处理器高通 SDM660骁龙660联发科 MT6762G Helio G25市场（主要）手机手机ISAARMv8-A（64位）ARMv8.2-A（64位）微架构Cortex-A73、Cortex-A53皮质-A53核心名称Kryo260金，Kryo260银皮质-A53部件号，S 规格MSM8976加，SDM660MT6762G发布日期2017年第二季度2020年第二季度工艺14纳米LPP12纳米FFC核心88线程88基频1，8GHz2，0GHz核心频率2.2GHz-能量核心4x Qualcomm Kryo260Silver @1，84GHz-高性能内核4x Qualcomm Kryo260Gold @2，2GHz8x ARM Cortex-A53@2，0GHz高速缓存存储器1MB2MB最大内存容量6GB8GB内存类型LPDDR4-1866LPDDR3-933、LPDDR4x-1600最大内存通道数22TDP9瓦5瓦GPU 集成显卡高通Adreno512想象PowerVR GE8320GPU 执行单元12GPU 着色单元12864安兔兔评分上来看:高通 SDM660骁龙660分数为136026，而联发科 MT6762G Helio G25的分数为88530。骁龙660Geekbench5（单核）跑分为338，多核为1478，而Helio G25的单核跑分为135，多核为475。

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    佳能EF-M卡口佳能EOS 200D II是搭配佳能EF卡口、佳能EF-S卡口。佳能EF系列镜头（包括EF-S，不包括EF-M镜头）（ 35 毫米换算焦距约为镜头焦距的1. 6 倍）。镜头结构为EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM。

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  • Helio G25支持5G吗？

    不支持。Helio G25支持4G 载波聚合 （CA）、CDMA20001x/EVDO Rev. A (SRLTE)、4G FDD / TDD、HSPA +，集成的4G LTE WorldMode 调制解调器包括基本的双4G SIM 支持，允许在两个连接上使用 VoLTE/ViLTE。它的高能效设计可延长电池寿命，而联发科 TAS2.0智能天线技术可主动检测信号质量，以最低功耗提供最佳连接。专用 GNSS 子处理器提供快速热 TTFF，具有准确的结果和超低功耗操作。集成的 Wi-Fi5和蓝牙5支持同时共存，从而在使用 Wi-Fi 和无线外围设备（如耳机和游戏手柄）时显着提高吞吐量和连接可靠性。

    Helio G25

  • 红魔 7S肩键怎么设置？

    在游戏空间内设置红魔 7S先波动竞技键进入到【游戏空间】——【进入游戏】，然后在横屏模式下，屏幕右侧往左滑动调出控制中心，点击触控按键图标，进入触控按键设置界面，在触控按键设置界面，进行设置，手动滑动将R、L键移动你想控制到的区域

    红魔 7S

  • 佳能EOS 200D II手柄脏了怎么清洗？

    酒精佳能EOS200D II的手柄如果脏了，建议用酒精或者专业清洗液清晰。由于一些油污或者是脏东西是一些脂肪酸等极性小的分子组成的物质，根据相似相溶原理，酒精的极性较小，比水还小，所以它相对水来说去污效果更好，而水洗半天不见效果。

    佳能EOS 200D II

  • Helio G25支持WIFI6吗？

    不支持。Helio G25仅支持Wi-Fi5（a/b/g/n/ac）。Wi-Fi6（原称:IEEE802.11.ax）即第六代无线网络技术，是Wi-Fi标准的名称。是Wi-Fi联盟创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。Wi-Fi6将允许与多达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps。

    Helio G25

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