Strategy Analytics：一季度全球智能手机内存市场三星稳居榜首

站长之家（ChinaZ.com）7月8日消息:据Strategy Analytics近期发布的研究报告指出，2022年Q1全球智能手机内存市场收益为115亿美元。三星在智能手机内存市场（DRAM&NAND）稳居榜首，SK海力士和美光紧随其后。在全球智能手机内存市场上，前三家厂商的总营收份额在该季度达到了85%。

Strategy Analytics高级分析师Jeffrey Mathews评论道:「由于终端市场的季节性放缓，以及2022年Q1疫情导致的客户供应链中断，智能手机内存市场同比出现了小幅下降。但是，随着5G强劲的发展势头，更高规格的内存产品的出货量随之增加，中高端智能手机的NAND和DRAM也在增加。Samsung Memory、SK海力士、美光半导体等也因智能手机市场的不景气而受到了影响。」

Strategy Analytics战略技术实践副总裁Stephen Entwistle补充说:「随着今年基于UFS的LPDDR5多芯片封装（uMCP5）内存产品的扩展和LPDDR5X DRAM产品的推出，内存供应商将继续在不断增长的5G智能手机市场看到越来越多的机会。我们注意到，终端市场需求疲软和宏观经济环境严峻，将影响2022年智能手机内存市场的增长前景。」

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