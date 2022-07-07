快手电商新增《数码家电行业宣传规范》 7月15日生效

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:今日，快手电商发布公告称，为规范快手小店商品推广秩序，保障用户权益。平台现制定《数码家电行业宣传规范》，规范带货达人推广内容和行为，避免营销违规和售后纠纷。

本规则于2022年7月7日发布，将于2022年7月15日生效。

根据规范，带货达人应清晰、准确、完整地说明商品的品牌、型号、功能/功效、规格、内存、使用方法、质保期限、安全使用年限、商品细节、优势/特点、生产商、售后服务、物流配送等商品参数及注意事项。以上直播/视频推广内容须和商品、商品详情页及商户承诺/履约结果保持一致。

包括但不限于以下要求:

（1）不得夸大、虚假宣传商品功能或功效，宣传功能或功效需出具第三方检测机构的功能或功效验证报告。

【违规场景】带货达人推广一款号称“涡轮增压、净化空气”的挂脖风扇，提高了用户使用预期，但实际并未提供第三方检测机构的功能或功效验证报告。

（2）涉及专利、质检报告及其他认证、检测信息的宣传，达人需出具有效真实证明，且翻译信息精确、规范，避免误导用户。专利没有授权前，带货达人不得将申请号宣传成专利号。

【场景示例】如美容仪产品获得FDA“上市许可”的，带货达人推广时不得混淆视听，将其简单翻译和宣传为产品获FDA“技术认证”，避免误导用户。

（3）不得虚假宣传家电类商品静音性能(家电类产品宣传静音实际噪音分贝应在国家《声环境质量标准》对于居民区内环境噪音的限制要求50分贝以内，同时取得第三方检测机构的静音认证证书，并注释相关提示信息，防止误导用户以为在任何环境下都是静音状态。)

【违规场景】带货达人推广一款号称“始终静音”的破壁机，所谓的“静音”仅指破壁机在最低档位搅拌纯牛奶的噪音小于60分贝，但在直播间这一前提条件达人并未进行提示说明，也并未出具和展示所谓第三方机构出具的“静音认证”证书，存在误导用户的行为。

（4）对于手机数码类商品不得虚假宣传防蓝光功能。对手机、电脑、电视等产品宣传屏幕防蓝光功能需取得并出具相应权威检测报告，防止误导用户造成使用安全隐患。

带货达人若违反上述要求或出现争议纠纷的，平台将依照《快手小店营销违规管理规则》、《快手小店带货达人营销推广及争议处理规范》、《快手小店商户与带货达人违规责任说明》及其他相关协议、规则对其进行处理。

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