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麦趣尔：公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实

2022-07-05 22:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:日前，麦趣尔生产的2批次纯牛奶不合格事件引发众多网友关注。麦趣尔最新回复关注函，经核查，公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实。

麦趣尔在关于深圳证券交易所对《麦趣尔集团股份有限公司的关注函》回复的公告中表示，因“丙二醇”指标并不在GB25190-2010《食品安全国家标准灭菌乳》的必要检测指标范围内，因此，就上述两批次纯牛奶产品，公司并未进行相关指标检测。在上述媒体报道前，公司并不知悉上述情况。本公司纯牛奶业务约占整体营业收入约50%，此事项将对纯牛奶产品的生产与销售造成负面影响，进而可能影响公司第三季度和全年的经营业绩。

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此前，在浙江省庆元县市场监管局公示的2022年第4期食品抽检检验情况中，麦趣尔生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇。针对“部分批次纯牛奶不合格”的报道，麦趣尔电商旗舰店客服回应称，正在积极配合相关部门核实复检，第一时间展开排查。在复检结果没有出来前，将无条件退款退货。

公司在回复关注函公告中还表示，目前政府监管部门正在对事件原因开展调查，公司将积极配合政府监管部门的调查工作，目前事件原因尚未形成定论。考虑到政府的调查工作与处理结论尚存在不确定性，生产经营活动受到影响程度及期间无法确定。

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    三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。

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  • 小米手环7 Pro可以蓝牙听歌吗？

    不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。

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    可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。

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