麦趣尔：公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:日前，麦趣尔生产的2批次纯牛奶不合格事件引发众多网友关注。麦趣尔最新回复关注函，经核查，公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇的相关报道内容属实。

麦趣尔在关于深圳证券交易所对《麦趣尔集团股份有限公司的关注函》回复的公告中表示，因“丙二醇”指标并不在GB25190-2010《食品安全国家标准灭菌乳》的必要检测指标范围内，因此，就上述两批次纯牛奶产品，公司并未进行相关指标检测。在上述媒体报道前，公司并不知悉上述情况。本公司纯牛奶业务约占整体营业收入约50%，此事项将对纯牛奶产品的生产与销售造成负面影响，进而可能影响公司第三季度和全年的经营业绩。

此前，在浙江省庆元县市场监管局公示的2022年第4期食品抽检检验情况中，麦趣尔生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇。针对“部分批次纯牛奶不合格”的报道，麦趣尔电商旗舰店客服回应称，正在积极配合相关部门核实复检，第一时间展开排查。在复检结果没有出来前，将无条件退款退货。

公司在回复关注函公告中还表示，目前政府监管部门正在对事件原因开展调查，公司将积极配合政府监管部门的调查工作，目前事件原因尚未形成定论。考虑到政府的调查工作与处理结论尚存在不确定性，生产经营活动受到影响程度及期间无法确定。

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